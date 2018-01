O Μπραντ Πιτ συστήνεται ως «Ουίλιαμ» όταν φλερτάρει

Δεν τον λένε «Μπραντ». Τον λένε «Ουίλιαμ», όταν φλερτάρει. Τον Μπραντ Πιτ.



Στην προσοχή των συντακτών της Page Six υπέπεσε ότι ο Πιτ, φλερτάροντας με μια γυναίκα στο Coffee Commissary στο Λος Άντζελες, συστήθηκε ως «Ουίλιαμ».



«Έφτασε με μοτοσικλέτα, φορώντας γυαλιά ηλίου, τζιν και δερμάτινο» είπε το «μάτι» της Page Six. Έπιασε κουβέντα με μια ξανθιά: «Παραήταν ζωηρή κι έμοιαζε με την Κέιτ Μπόσγουορθ, αλλά δεν ήταν αυτή» διευκρίνισε το «μάτι».



Όταν η ξανθιά είπε «Με λένε Λίντια», ο Πιτ «έδωσε το χέρι, λέγοντας "Hi, I'm William". "Ω, μοιάζεις με κάποιον Μπράντλεϊ" απάντησε αυτή. Κι αυτός είπε "Εντάξει, αυτό είναι το μεσαίο όνομά μου", και χαμογέλασε, και της έκλεισε το μάτι».



Ενθουσιασμένη, η Λίντια είπε «"χάρηκα που σε γνώρισα, Μπράντλεϊ... ε, Ουίλιαμ, εννοώ". Αυτός γέλασε μ' αυτό που είχε πει, και καβάλησε τη μηχανή του» συμπλήρωσε την αναφορά το «μάτι».