SYTYCD: Διαφώνησαν Σβιτάιλο-Φουρέιρα: «Δεν είναι εύκολο να βλέπεις κάποιον να "σπάει" τα κόκαλά του»

Στο επεισόδιο της Παρασκευής του «So you think you can dance» η Ελένη Φουρέιρα και ο Ιβάν Σβιτάιλο διαφώνησαν στην κριτική τους για την χορογραφία του 20χρονου Κώστα Λουλέ.Αν και όλοι συμφώνησαν να περάσουν τον διαγωνιζόμενο στην επόμενη φάση, ο Ιβάν του επισήμανε πως εφόσον στη χορογραφία του ήθελε να δείξει κινήσεις με τα χέρια, δεν θα έπρεπε να φοράει το τζάκετ.«Μπορεί ο άνθρωπος επειδή αυτό που παρουσιάζει δεν το βλέπεις κάθε μέρα, δηλαδή δεν είναι εύκολο θέαμα να βλέπεις κάποιον να "σπάει τα κόκαλα του", να έχουν αυτή την ευλυγισία τελοσπάντων και να τα γυρίζει έτσι, για πολλούς ανθρώπους αυτό μπορεί να είναι σοκαριστικό και νομίζω αν το σκέφτηκες έτσι μπράβο σου γιατί μέσα σε όλο αυτό που έκανες δεν σοκαρίστηκα» είπε η Ελένη Φουρέιρα.Και ο Ιβάν Σβιτάιλο απάντησε τότε: «Εσύ βγαίνεις στο μαγαζί να τραγουδήσεις και λες εγώ θα κάνω αυτή τη χορογραφία και θα βάλω και δέκα παντελόνια από πάνω. Δεν θα το κάνεις ποτέ. Θα προσέχεις και το μαλλί και το κοστούμι. Αυτό λέγεται επαγγελματισμός».Πηγή: govastileto.gr