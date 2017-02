The Voice: H εντυπωσιακή έναρξη του πρώτου live με τους coaches να τραγουδούν μαζί!

Εντυπωσιακή ήταν η έναρξη του πρώτου live του «The Voice Of Creece» το βράδυ της Πέμπτης, με τους τέσσερις coaches, να τραγουδούν όλοι μαζί επάνω στην σκηνή το «We are the champions».Στη συνέχεια ο Γιώργος Καπουτζίδης καλωσόρισε τους τηλεθεατές, το κοινό και τους coaches και εξήγησε την διαδικασία των lives, αφού είναι διαφορετική από αυτή που είχαμε δει μέχρι τώρα.Δείτε την εντυπωσιακή έναρξη στο govastileto.gr