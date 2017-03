Τζούλια Αλεξανδράτου: Δείτε σε ποιο reality είπε το «ναι»!

Η Τζούλια Αλεξανδράτου ετοιμάζει την τηλεοπτική της εμφάνιση μέσα από reality. Το γνωστό μοντέλο σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, θα συμμετάσχει στο νέο reality του ΑΝΤ1 με τους celebrities με τίτλο «I'm a celebrity... Get me out of here».«Θέλω πολύ να πάω στη ζούγκλα. Μου έκαναν πρόταση από τον ΑΝΤ1 και απάντησα θετικά. Μένει τώρα να πέσουν και οι υπογραφές της συμφωνίας μας, όταν με το καλό ξεκινήσει το πρότζεκτ. Όπως μου είπαν, το show θα αρχίσει να προβάλλεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο» αποκάλυψε η ίδια.«Τους ρώτησα "τι θα τρώμε στη ζούγκλα;" και μου απάντησαν "τα βασικά". Τους ρώτησα "πού θα κοιμόμαστε;" και μου απάντησαν "σε σκηνές". Γενικά, είμαι πολύ θετική. Θα ήθελα να ζήσω αυτή την εμπειρία. Βέβαια, είδα κάποια πλάνα στο YouTube από τα αντίστοιχα reality του εξωτερικού και μπορώ να πω ότι κάποια πράγματα από αυτά που καλούνται να κάνουν οι celebrities είναι ανατριχιαστικά, όπως, για παράδειγμα, οι δοκιμασίες με τα έντομα. Οι κατσαρίδες είναι ο μεγαλύτερος φόβος μου. Οτιδήποτε άλλο θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω. Τις κατσαρίδες, όμως, τις τρέμω!».Πηγή: govastileto.gr