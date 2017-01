«Food for Business: The pitching» στο INNOVATHENS

Θέλεις να γνωρίσεις μερικές από τις νέες, πιο καινοτόμες ιδέες για την αγροδιατροφή και τη γαστρονομία; Σε περιμένουμε στο INNOVATHENS!



Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου στις 17.00, οι 16 ομάδες που συμμετέχουν στο Food for Business μας παρουσιάζουν τις ιδέες τους στο INNOVATHENS και στην εκδήλωση «Food for Business: The pitching» ολοκληρώνοντας, με τον τρόπο αυτό, τον 4ο κύκλο του Επιχειρηματικού Επιταχυντή αφιερωμένο στη γαστρονομία, την αγροδιατροφή και τον τουρισμό που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο.



Οι ομάδες, έχοντας ολοκληρώσει ένα τρίμηνο γεμάτο workshops, συναντήσεων και εντατικού mentoring, σε συνεργασία με έμπειρους συμβούλους του χώρου, κάνουν το επόμενο βήμα. Καλούνται μέσα σε 5 λεπτά να συστήσουν τις ιδέες που «μαγείρεψαν» σε επιχειρηματίες και επενδυτές, να παρουσιάσουν το business plan και τις προοπτικές της εταιρείας τους, το στοιχείο εκείνο που τους κάνει να ξεχωρίζουν, να αναζητήσουν χρηματοδότηση και να κάνουν την ιδέα τους πράξη διεκδικώντας μια θέση στην ελληνική και διεθνή αγορά αλλά και στο οικοσύστημα καινοτομίας της πόλης.



Μερικές από τις ιδέες που θα ακούσουμε στις 31 Ιανουαρίου αφορούν στην παραγωγή, τυποποίηση, εξαγωγή και προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων, όπως ελαιόλαδου, ελιάς, τυριού, γάλακτος, ειδών με βάση το σύκο και... dressing. Άλλες ομάδες σχεδίασαν και εξέλιξαν υπηρεσίες, πλατφόρμες και εφαρμογές για την ανάπτυξη του τουρισμού γεύσης, του οινοτουρισμού, του αγροτουρισμού στη Λευκάδα, το Ηράκλειο Κρήτης και όχι μόνο, το tailored food traveling αλλά κι ένα μουσείο αφιερωμένο στην κρητική γαστρονομία.



Οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του 5λεπτου pitching σε ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και επενδυτές είναι οι: Achilles Olive Farms, Apollo Delight, ASKADA FARM, Blue for Thought, FOOD ELECTROCEUTICALS, LEA, Olea, Olipop, Olive Oil plus, Olive Oil Powder, Wine Puzzle Gastronomy, Ιωάννης Καποκάκης, ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, Παρασκευή τυροκομικών προϊόντων αποκλειστικά από αίγειο γάλα, Πράσινη Μεσογειακή Εμπειρία και ΣΥΚΟΦΑΓΟΣ.



#FoodforBusiness



*Το Food for Business, ο 4ος Κύκλος του Επιχειρηματικού Επιταχυντή του INNOVATHENS, πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη 3 Εργαστηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γαλακτοκομίας, Οινολογίας και Μικροβιολογίας Τροφίμων), της εταιρείας Planet S.A.-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας και του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδας (ΚΕΜΕΛ), σε συνεργασία με συμβούλους και επιχειρηματίες από τους χώρους του branding, της γαστρονομίας και των νέων τεχνολογιών.



Πληροφορίες:



Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017



Ώρα: 17.00-20.00



INNOVATHENS, Αεριοφυλάκιο 2, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων



Πειραιώς 100, Γκάζι



INNOVATHENS



Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100-Γκάζι



www.innovathens.gr



Τηλ: 213 0109300



Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»