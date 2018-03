Μείωση αφορολογήτου από το 2019 "βλέπει" ο ΟΟΣΑ

«Η Ελλάδα βελτίωσε τη φορολογική συμμόρφωση και μείωσε το αφορολόγητο όριο κατά το ένα τρίτο στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων με εφαρμογή από το 2019» αναφέρει ο ΟΟΣΑ στην νέα του έκθεση για την Ανάπτυξη.



Ουσιαστικά «συντάσσεται» με τη θέση του ΔΝΤ για την εφαρμογή του μέτρου έναν χρόνο νωρίτερα, μαζί με την μείωση των συντάξεων.



Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι σε χώρες - όπως η Ινδία, η Ινδονησία και η Τουρκία, αλλά και η Ιταλία και η Ελλάδα - ο ανεπίσημος τομέας εργασίας (η μαύρη εργασία) παραμένει βασική πρόκληση για την προώθηση της δίκαιης ανάπτυξης.



«Η αντιμετώπισή του απαιτεί μεταρρυθμίσεις των επιβαρυντικών ρυθμίσεων για τα προϊόντα και την εργασία, μαζί με την μείωση της φορολογίας της εργασίας των χαμηλά αμειβόμενων εργαζόμενων, όπου αυτή παραμένει υψηλή», προσθέτει.



Στην ενδιάμεση έκθεση του ΟΟΣΑ για τις μεταρρυθμίσεις το 2017 στις χώρες - μέλη του και τις χώρες της G20, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα αναφέρει, σύμφωνα με το ΑΠΕ ότι η Ελλάδα και η Ιταλία εφάρμοσαν μεγάλα προγράμματα για να ενισχύσουν την κοινωνική προστασία.



Η έκθεση (Economic Policy Reforms 2018: Going for Growth) σημειώνει ότι η Ελλάδα υλοποίησε σε εθνικό επίπεδο το Εισόδημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενισχύοντας την υποδομή για τον εντοπισμό των δικαιούχων νοικοκυριών και τη μεταβίβαση πόρων.



Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι η Ελλάδα έκανε πρόοδο στην εφαρμογή της συνολικής μεταρρύθμισης για τη δημόσια διοίκηση που ψηφίστηκε το 2016 και αποσκοπεί στη μείωση των πολιτικών παρεμβάσεων καθώς και στην αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.



Αναφορικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι η Ελλάδα καθιέρωσε μεγαλύτερο ανταγωνισμό στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.



Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι 15 χώρες έχουν μεταρρυθμίσει πρόσφατα το πτωχευτικό τους σύστημα. «Οι χώρες με τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον τομέα αυτό είναι η Χιλή, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιαπωνία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία», προσθέτει.



Τα εμπόδια στην αναδιάρθρωση (χρεών) μειώθηκαν επίσης σε 10 χώρες, ενώ οι μεταρρυθμίσεις σχετικά με το προσωπικό κόστος των χρεοκοπημένων επιχειρηματιών ήταν λιγότερο φιλόδοξες, "με μόνο τη Χιλή, την Ελλάδα και την Ισπανία να προωθούν μεταρρυθμίσεις από το 2010, αναφέρει ή έκθεση.



Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις στις χώρες - μέλη του συνολικά, ο ΟΟΣΑ κάνει λόγο για συνέχιση της επιβράδυνσης που είχε παρατηρηθεί την προηγούμενη διετία.



«Με βάση την επισκόπηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν αναφορικά με τις προτεραιότητες διαρθρωτικών πολιτικών σε αυτή την έκθεση Going for Growth, υπάρχουν λίγες ενδείξεις μίας επικείμενης ενίσχυσης του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων.



Αν δείχνει κάτι η έκθεση, αυτό είναι μία περαιτέρω επιβράδυνση το 2017 σε σχέση με τον ήδη περιορισμένο ρυθμό που σημειώθηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια».



«Η επάνοδος υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας προσφέρει έναν παράθυρο ευκαιρίας για να γίνει νέα πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με υψηλότερες πιθανότητες να καρποφορήσουν πιο γρήγορα», προσθέτει η έκθεση.