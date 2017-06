Ανακοινώθηκαν οι επιτροπές Θεάτρου και Χορού για τις επιχορηγήσεις του υπουργείου Πολιτισμού

Η θεατρολόγος Ειρήνη Μουντράκη και η πρώην διευθύντρια του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας Βίκυ Μαραγκοπούλου, ορίστηκαν πρόεδροι των επιτροπών Θεάτρου και Χορού αντίστοιχα, που θα αξιολογήσουν τα επαγγελματικά σχήματα του ελεύθερου θεάτρου και τις ομάδες σύγχρονου και κλασικού χορού που θα επιχορηγηθούν από το υπουργείο Πολιτισμού για καλλιτεχνικές παραγωγές περιόδου 2017-2018.



Τα ονόματα των προσώπων που στελεχώνουν αυτές τις Επιτροπές ορίστηκαν με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, Λυδίας Κονιόρδου και ανακοινώθηκαν την Τρίτη.



Σημειώνεται πως πρόκειται για μια πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού, που, όπως είχε εξαγγελθεί, ενεργοποιεί σε νέες βάσεις τον θεσμό των επιχορηγήσεων.



Ειδικότερα, την επταμελή Επιτροπή Θεάτρου συγκροτούν οι: Ειρήνη Μουντράκη (πρόεδρος), θεατρολόγος, υπ. Διεθνών Σχέσεων Εθνικού Θεάτρου, δημιουργός, Γρηγόρης Ιωαννίδης, κριτικός θεάτρου, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακτίνα Σταθάκη, θεατρολόγος και creative producer, ιδρύτρια του Μεσογειακού φεστιβάλ ειδική σύμβουλος του υπουργού Πολιτισμού, Σάββας Πατσαλίδης, καθηγητής θεατρολογίας ΑΠΘ-κριτικός θεάτρου, Τάκης Τζαμαργιάς, σκηνοθέτης, ΕΕΠ Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Μητρόπουλος, δημοσιογράφος, Αντώνης Βολανάκης, εικαστικός, επισκέπτης Καθηγητής της TISCH School of the Arts/New York University.



Την πενταμελή επιτροπή Χορού συγκροτούν οι: Βίκυ Μαραγκοπούλου (πρόεδρος), καθηγήτρια, πρώην διευθύντρια του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Πηνελόπη Ηλιάσκου, υπεύθυνη καλλιτεχνικού προγραμματισμού του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρα Ντάνκαν, Χριστιάνα Γαλανοπούλου, ιστορικός τέχνης και καλλιτεχνική διευθύντρια του MIR festival.Φρόσω Τρούσα, καλλιτεχνική διευθύντρια Arc for Dance Festival και Dance Cultural Centre, Μαριέλλα Νέστορα, χορογράφος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ