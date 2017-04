O Σίλας Σεραφείμ στο Μικρό Παλλάς

Μετά τις συνεχόμενες sold out εμφανίσεις του την προηγούμενη σεζόν και την επιτυχημένη περιοδεία του σε Μάντσεστερ, Εδιμβούργο και Λονδίνο, ο αγαπημένος stand up comedian, ανεβαίνει στη σκηνή του Μικρού Παλλάς για μία και μοναδική βραδιά, τη Δευτέρα 8 Μαίου, στις 21.00, με την παράσταση «Σίλας Σεραφείμ 20 χρόνια Stand Up Comedy» για να αποχαιρετήσει οριστικά τα κείμενα μίας εικοσαετίας που μας έκαναν να γελάσουμε και να τον χειροκροτήσουμε. Εκείνο το βράδυ, θα σηματοδοτήσει και την αρχή της συνεργασίας του, από το ερχόμενο φθινόπωρο, με τα Αθηναϊκά Θέατρα.



Γιατί όμως αυτή η stand up comedy ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου; Οι πιθανές εξηγήσεις – όπως λέει και ο Σίλας – ακολουθούν πιο κάτω:



Επειδή το μέγεθος των τόκων που πληρώνουμε έξω, είναι ευθέως ανάλογο με το μέγεθος των στόκων που ψηφίζουμε μέσα,



επειδή θα ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές, μεταξύ αυτών που αγαπούν να εφαρμόζουν το μνημόνιο κι αυτών που μισούν να εφαρμόσουν το μνημόνιο,



επειδή όσους αγαπούν τις σβάστικες, τον Χίτλερ, τη βία και τον ρατσισμό, δεν είναι λόγος για να τους συκοφαντούμε και να τους χαρακτηρίζουμε ναζί,



επειδή ο Θεός σε φτιάχνει με αδυναμίες και μετά σε τιμωρεί που τις ικανοποιείς,

επειδή το σεξ, είναι μια εξάρτηση που θεραπεύεται με το γάμο,



επειδή το χιούμορ είναι μια μασκαρεμένη αλήθεια,



κι επειδή τα μόνα όρια της σάτιρας ορίζονται από την ευστοχία της!



Όλα τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν στο Τ.Α.Σ.Ε.Η. (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών).



Διάρκεια παράστασης: 90’ (χωρίς διάλειμμα)



Τιμή εισιτηρίου : 15 ευρώ



Μικρό Παλλάς: Αμερικής 2 (City Link)



Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα Α.Ε.