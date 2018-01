Το Θέατρο Ελπίδας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του για όλες τις παραγωγές του!

Το θέατρο Ελπίδας τήρησε το πρωτοχρονιάτικο έθιμο της κοπής της πίτας του και για τις επιτυχημένες παραγωγές του! Για τη νέα χρονιά λοιπόν κάλεσε όλους τους τους συντελεστές, τους συνεργάτες και τους φίλους των παραστάσεων, έκοψαν την πίτα και ευχήθηκαν ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες για την νέα χρονιά! Η ξεκαρδιστική, γεμάτη ανατροπές και απρόοπτα, μαύρη κωμωδία « Άλλος για την κάσα;» της Κυριακής Χατζησωφρονίου σε σκηνοθεσία Νίκου Ξυθάλη επιβραβεύτηκε με το τυχερό φλουρί της πρωτοχρονιάτικης πίτας που έπεσε στις Δημόσιες σχέσεις της παράστασης, δείχνοντας την πολλά υποσχόμενη ανοδική της πορεία και κάνοντας τους συντελεστές ιδιαίτερα χαρούμενους!Πρόκειται για μιας τρελή κωμωδία, που πραγματεύεται με κυνικό και συνάμα χιουμοριστικό τρόπο, τη βιαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης!Κάθε Σάββατο στις 9 μ.μ.Ο γκέι γιος της Τούλας και του Χαρίλαου συλλαμβάνεται από την αστυνομία της Ταϊλάνδης για άσεμνες πράξεις σε δημόσιο χώρο…Πώς η μάνα του και η γιαγιά του σχεδιάζουν να τον φέρουν πίσω κρυφά από τον αυστηρό πατέρα;Ποιανού το φέρετρο ταξιδεύει για την Μπαγκόγκ;Τι ρόλο θα παίξει η σέξι πεθερά του Χαρίλαου;Πώς πέθανε ο Μάκης ο τραγουδιστής;Γιατί ο Βάνιας - ο Ρώσσος υπάλληλος του γραφείου κηδειών - μιλάει συνεχώς για το Υaba;Τέσσερις περιθωριακοί χαρακτήρες σε μια μαύρη κωμωδία γεμάτη ανατροπές, μυστικά και πολύ, πολύ γέλιο.Βαγγέλης Αυγέρης, Νίκη Φραγκούλη, Ξενοφώντας Χαντζής,Κυριακή ΧατζησωφρονίουΣυγγραφή: Κυριακή ΧατζησωφρονίουΣκηνοθεσία: Νίκος ΞυθάληςΜουσική: Βαγγέλης ΑυγέρηςΧορογραφίες: World of Dance Ελ.Βενιζέλου & Αγ.Πάντων 80 Καλλιθέατηλ. 2114080391Σκηνικά: Λήδα ΣπερελάκηΡούχα: Next the Store Δημοσθένους 235-237 Καλλιθέα τηλ 21 0940 6311Μακιγιάζ: ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣΦωτογραφίες: Ζώης Τριανταφύλλου ΣφακιανάκηςΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Κανονικό 8 ευρώ/ Ανέργων – ΑΜΕΑ 5 ευρώΠροπώληση εισιτηρίων στα ταμεία του θεάτρου και μέσω του www.viva.gr/tickets/theater/theatro-elpidas/allos-gia-tin-kasa/ 11786,ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΠΙΔΑΣ Αριστοτέλους 53 και Σμύρνης, ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ ,πολύ κοντά στον σταθμό. Τηλέφωνο: 697 719 8088