Το μιούζικαλ «Cats» έρχεται στην Ελλάδα

Το «Cats», ένα από τα διασημότερα μιούζικαλ όλων των εποχών, έρχεται τον Απρίλιο στην Αθήνα! Τις «Γάτες» του Andrew Lloyd Webber έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 73.000.000 θεατές σε όλο τον κόσμο, ενώ το τραγούδι «Memory» έχει διασκευαστεί επίσημα και ηχογραφηθεί από περισσότερες από 150 τραγουδίστριες!Από τις 25 Απριλίου στο «Θέατρον» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», το ελληνικό κοινό θα έχει τη χαρά να το παρακολουθήσει, ενώ οι πρωταγωνιστές της μαγευτικής ποίησης του T.S. Eliot, θα τραγουδήσουν επιτέλους για πρώτη φορά στα ελληνικά.Στον ρόλο της Grizabella η σπουδαία διεθνής Ελληνίδα σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, ενώ τον Gus θα ενσαρκώσει o καταξιωμένος ηθοποιός Κώστας Αρζόγλου.Τo Cats βασίστηκε στο πανέξυπνο Old Possum's Book of Practical Cats του T. S. Eliot, του σπουδαίου θεατρικού συγγραφέα και μοντερνιστή ποιητή, που βραβεύτηκε με το Νόμπελ λογοτεχνίας το 1948.Δημήτρης Μαλισσόβας, Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Αλέξιος Πρίφτης είναι η ελληνική dream team που ενώνει τις δυνάμεις της για να παρουσιάσει μία από τις μακροβιότερες επιτυχίες του μουσικού θεάτρου όλων των εποχών.Το έργο άφησε εποχή όταν πρωτοανέβηκε στο West End Του Λονδίνου το 1981. Το τραγούδι διαμάντι της παράστασης είναι φυσικά το Memory, μία μπαλάντα που πέρασε στην αιωνιότητα και εξαιτίας της ηχογράφησής της από την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ. Στην ελληνική παράσταση το τραγούδι θα ερμηνεύσει η περιζήτητη σε όλο τον κόσμο σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, που επέστρεψε πρόσφατα για να μείνει στην Ελλάδα μετά από σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη και ειδικότερα στη Γερμανία.Το έργο είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber, που το 2018 έγινε 70 χρόνων και έχει στο βιογραφικό του 13 μιούζικαλ. Το Cats και οι συντελεστές του έχουν κερδίσει αναρίθμητα βραβεία, ανάμεσά τους βραβείο Laurence Olivier και βραβείο Tony για το καλύτερο μιούζικαλ. Η λονδρέζικη παραγωγή παιζόταν χωρίς διακοπή επί 21 χρόνια, ενώ στο Broadway επί 18. Το 2016 το μιούζικαλ Cats έγινε το τέταρτο μακροβιότερο σόου στην ιστορία του Broadway και το έκτο στην ιστορία του West End.Σκηνοθεσία: Δημήτρης ΜαλισσόβαςΑπόδοση κειμένου: Γεράσιμος ΕυαγγελάτοςΜουσική διδασκαλία – Διεύθυνση ορχήστρας: Αλέξιος ΠρίφτηςΕυγενία Λιάκου - Ιάσων Μανδηλάς - Πάνος Μαλικούρτης - Άρης Πλασκασοβίτης - Πάνος Παταγιάννης - Ίαν Στρατής - Κατερίνα Σούσουλα - Άννα Φιλιππάκη και η Μαίρη Συνατσάκη.Έλενα Βακάλη - Μαρία Δελετζέ - Πάνος Δεσινιώτης - Δημήτρης Καράλης - Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου - Ντένια Λεβέντη - Άννα Μάγγου - Πάνος Μαλακός - Γιάννης Μανιατόπουλος - Γιώργος Μαντάς - Κυριάκος Σαλής - Αντώνης Σιδεράς - Στεφανία Σωτηροπούλου - Λίζι Σπαχή - Εύα Σταμάτη.Χορογραφίες: Θοδωρής Πανάς – Λίζα Μπάσοβα – Κωνσταντίνος Μακρυπίδης – Στεφανία ΣωτηροπούλουΣκηνογραφία: Κωνσταντίνος ΖαμάνηςΚοστούμια: Διονύσης ΚολποδίνοςΜακιγιάζ: Μake Up Lab by Yannis MarketakisHairstyling: Τρύφωνας ΣαμαράςΦωτισμοί: Περικλής ΜαθιέληςΚινησιολογία: Άλκηστις ΠολυχρόνηΉχος: Νίκος ΧρονόπουλοςΒοηθός Σκηνοθέτη: Γιώργος ΣουλεϊμάνΒοηθός Χορογράφου: Μαρία ΒάθηGraphic Designer: Κων/νος ΓεωργαντάςΦωτογραφίες αφίσας: Πάνος ΓιαννακόπουλοςTrailer : Νίκος ΟικονομίδηςΗμέρες και ώρες παραστάσεων:Τετάρτη: 20.00Πέμπτη: 21.00Παρασκευή: 21.00Σάββατο:21.00Κυριακή:19.00Τιμές Εισιτηρίων:Κανονικό Φοιτ../Ανέργων ΠαιδικόVIP 49 41 25ΖΩΝΗ Α 39 32 20ΖΩΝΗ Β 31 26 15ΖΩΝΗ Γ 27 23 10ΖΩΝΗ Δ 19 16 10ΠΛΑΪΝΕΣ 15 12 10ΘΕΩΡΕΙΟ 15 12 10Εισιτήρια για ΑΜΕΑ: 15 ΕΥΡΩ.