Art Athina 2017 Opening

Η ανανεωμένη 22η Διεθνής Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης Art-Athina 2017, ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια εικαστικά γεγονότα στην Ελλάδα, άνοιξε τις πύλες της στο TaeΚwonDo Παλαιού Φαλήρου την Παρασκευή 26 Μαΐου και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 28 Μαΐου.



Συνολικά 12 ενότητες αναπτύσσονται γύρω από τον κεντρικό άξονα της διοργάνωσης – την έκθεση που συνθέτουν οι 56 συμμετέχουσες γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό – σύμφωνα με το πρόγραμμα που διαμόρφωσε η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια της Art Athina 2017, Σταματία Δημητρακοπούλου.



Έμφαση στο βίντεο και την περφόρμανς, το ντιζάιν και την ανεξάρτητη εικαστική σκηνή, αλλά και την ιστορία της διοργάνωσης, που θεμελίωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ) το 1993, δίνεται μεταξύ άλλων στο εφετινό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς κι ένα πλούσιο VIP πρόγραμμα απευθυνόμενο σε συλλέκτες.



Το νέο πρόσωπο της Art Athina 2017 συνθέτουν επίσης η Ξένια Καλπακτσόγλου ως καλλιτεχνική σύμβουλος και ο Αντώνης Κούρκουλος ως γενικός συντονιστής. Η παραγωγή έχει ανατεθεί στην εταιρεία Be Best. Τη νέα ταυτότητα της Art Athina υπογράφει το G Design Studio και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό το γραφείο Stage Design Office με επικεφαλής τον Σταύρο Παπαγιάννη.



Σύντομη προβολή του περιπτέρου D10 της αίθουσας τέχνης ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΤΕΡΗΣ στην Art-Athina 2017. Συμμετέχουν οι: Ιφιγένεια Αβραμοπούλου - Βίκυ Γεωργιοπούλου - Σπύρος Λύτρας - Μίλτος Παπαστεργίου - Ελένη Παρμακέλη.



Δείτε το τρέιλερ:





Η νέα δομή της Art Αthina διαμορφώνεται συνολικά στις παρακάτω θεματικές ενότητες:



MAIN



Σαράντα τρεις (43) γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν το πρόγραμμα τους στον κεντρικό χώρο του TaeKwonDo.

HIGHLIGHT



Νέες γκαλερί από το εξωτερικό συμμετέχουν στην καινούρια ενότητα της Art Athina. Φέτος δίνουν το «παρών» 13 γκαλερί, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν έδρα στο Λος Άντζελες.



FEATURE



Ενότητα (μέρος των βασικών συμμετοχών) με θεματική που ορίζεται και οργανώνεται από έναν επιλεγμένο επιμελητή. Η Μyriam Ben Salah, ανεξάρτητη επιμελήτρια και αρχισυντάκτρια της διεθνούς περιοδικής εικαστικής έκδοσης “Kaleidoscope” καλεί τις γκαλερί The third line (Ντουμπάι) και Gregor Staiger (Ζυρίχη), οι οποίες συμμετέχουν στην Αrt Athina με ατομικές παρουσιάσεις των Sophia Al Maria και Shana Moulton αντίστοιχα. Ο τίτλος του πρότζεκτ είναι “Alternatives” και επικεντρώνεται στην αγχώδη διαταραχή της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας, όπως αυτή παρουσιάζεται με αιχμηρό χιούμορ και σκοτεινή ακρίβεια στη δουλειά των δύο καλλιτεχνών.



VIDEO



Διαμορφωμένος ως δωμάτιο ξενοδοχείου, ο χώρος προβολών βίντεο θα φιλοξενήσει το πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει για τη φετινή Art Athina o ανεξάρτητος επιμελητής και κριτικός τέχνης Alexander Burenkov και στο οποίο περιλαμβάνονται έργα 32 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Η φετινή θεματική σχετίζεται άμεσα με την τεχνολογία και την απεικόνιση του «γενναίου νέου κόσμου» (brave new world) που βασίζεται μεταξύ άλλων στην ψευδο-διαφάνεια, την υπερσύνδεση, τη χαμένη σωματικότητα και τα παγκόσμια δίκτυα επικοινωνίας.



SURVEY



Η ανεξάρτητη επιμελήτρια Γαλήνη Νόττι δημιουργεί μια έκθεση με αρχειακό υλικό και έργα από το παρελθόν της αθηναϊκής φουάρ επιχειρώντας μια αναδρομή, ανασκόπηση και ενδοσκόπηση του θεσμού της Art Athina.



Στο πλαίσιο της ενότητας Survey εντάσσεται και η οπτικοακουστική εγκατάσταση της Κατερίνας Ζαχαροπούλου «Ρωτώντας», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 2014, με τη στήριξη του οργανισμού ΝΕΟΝ. Η εγκατάσταση βασίζεται στο υλικό των συνεντεύξεων που έχει πραγματοποιήσει επί δύο δεκαετίες η Κατερίνα Ζαχαροπούλου, με θεωρητικούς και εκπροσώπους μουσείων και καλλιτεχνικών φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.



PERFORMANCE



Το πρόγραμμα περφόρμανς περιλαμβάνει καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από τις συμμετέχουσες γκαλερί. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς.



TRIBUTE



H Art Athina παρουσιάζει αφιέρωμα στο έργο των Γιάννη Κουνέλλη και Δημήτρη Μυταρά.



Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου παρουσιάζει το φιλμ του Heinz-Peter Schwerfel «Αποσπάσματα από ένα ημερολόγιο» (Γερμανία 1996, 46΄) καθώς και αρχειακό υλικό από την ατομική έκθεση του Γιάννη Κουνέλλη στο φορτηγό πλοίο ΙΟΝΙΟΝ (1994). Στο πλαίσιο του αφιερώματος, ο Μανώλης Μπαμπούσης επιμελείται την παρουσίαση «Το έργο του Γιάννη Κουνέλλη μέσα από τον φακό του Μανώλη Μπαμπούση».



Η Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου παρουσιάζει αφιέρωμα στον Δημήτρη Μυταρά που περιλαμβάνει τρία έργα του σπουδαίου ζωγράφου από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης.

DESIGN



Mοναδικά, εκτός παραγωγής, έπιπλα παρουσιάζονται στην ενότητα Design από τις γκαλερί Ζουμπουλάκη, Μαρτίνου και Antiqua. Το περίπτερo του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ στην 22η Art Athina παρουσιάζει την έκδοση 1968, η οποία αποτελεί μια συνεργασία με το περιοδικό TOILETPAPER των Maurizio Cattelan και Pierpaolo Ferrari. Οι επισκέπτες, μέσω μιας εγκατάστασης που περιλαμβάνει έπιπλα αυτής της περιόδου, παίρνουν μια ιδέα από τη διαδικασία δημιουργίας του βιβλίου ενώ ταυτόχρονα μυούνται στις τρέχουσες εκθέσεις του ΔΕΣΤΕ, Liquid Antiquity και Βραβείο ΔΕΣΤΕ: Μια Επετειακή Έκθεση, 1999-2015, μέσα από τις σελίδες των αντίστοιχων καταλόγων.



TALKS



Συζητήσεις, πάνελ και συνεντεύξεις. Το πρόγραμμα τροφοδοτείται από όλες τις κατηγορίες της Art Athina και παρουσιάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς.

PUBLICATIONS



Το βιβλιοπωλείο OMMU επιλέγει για την Art Athina 2017 μια σειρά από ανεξάρτητες καλλιτεχνικές εκδόσεις και καταλόγους.



Παράλληλα παρουσιάζει για πρώτη φορά μια αρχειακή έκθεση του εκδοτικού έργου του Νίκου Ε. Παπαδάκη, συνιδρυτή του Κέντρου Τεχνολογικών Εφαρμογών – ΚΤΕ, του Athens Design Center – ADC μαζί με την Ελένη Βερναδάκη, καθώς και της γκαλερί και εκδοτικού οίκου “ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ” και περιοδικού “ΣΗΜΑ”. Στην έκθεση παρουσιάζονται εκδόσεις, περιοδικά, εφήμερα και αντικείμενα.



ΟPEN



H υπαίθρια εγκατάσταση της Art Athina έχει τη μορφή ενός billboard και είναι πρότζεκτ της Sonora 128, του billboard project space της γκαλερί Kurimanzutto από το Μέξικο Σίτυ. To πρότζεκτ οργανώνει η Bree Zucker.



INDEPENDENT PROJECTS



Ανεξάρτητοι χώροι τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν πρότζεκτς στο πλαίσιο της Art Athina 2017.



Αναλυτικότερα:



Το Radio Athènes συμμετέχει την Art Athina με ηχητική εγκατάσταση από την Ραλλού Παναγιώτου και την Ελένη Μπαγάκη. Τα έργα δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του πρότζεκτ «All: Collected Voices» που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Γκαίτε στην Αθήνα υπό την επιμέλεια των Thomas Boutoux και Έλενας Παπαδοπούλου.



Oι Enterprise Projects – το εγχείρημα της επιμελήτριας Δανάης Γιαννόγλου και του εικαστικού Βασίλη Παπαγεωργίου– συμμετέχουν με ένα fundraising πρότζεκτ: την περιορισμένη έκδοση ενός σταχτοδοχείου (200 αντίτυπα) με το χαρακτηριστικό λογότυπο τους που έγινε σε συνεργασία με το γραφιστικό γραφείο bend.



Οι Νεωτερισμοί Τουμάζου (Νeo Toum) από τη Λευκωσία θα διαμορφώσουν ένα lounge- αναγνωστήριο με την ιδιαίτερη αισθητική τους όπου και θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό το έργο των εκδόσεων «Neo Toum».



Οι 3137 παρουσιάζουν το συμμετοχικό εγχείρημα «Leftovers» των Amelia Groom, Angharad Williams, Gianmaria Andreetta και Marion Goix που συνδυάζει περφόρμανς, συγγραφή και γλυπτική.



Η ΣΕΡΑΠΙΣ είναι μια ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα την Ελλάδα που μεταξύ άλλων παράγουν ρούχα και αντικείμενα τέχνης με θέματα από το σύμπαν της ναυτιλίας. Ειδικά για την Art Athina 2017, η ΣΕΡΑΠΙΣ έχει δημιουργήσει ένα μεταξωτό μαντήλι σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, που προορίζεται για να φορεθεί από τα μέλη του προσωπικού της διοργάνωσης.



Η εικαστική ομάδα Arbit City Group παρεμβαίνει στον εξωτερικό χώρο της φουάρ με μία εγκατάσταση που τιτλοφορείται “Trophy Wife” και αποτελείται από δέκα ναυτικές σημαίες που αντιστοιχούν στα γράμματα του τίτλου του έργου. Όπως σχολιάζουν οι Arbit City Group μεταξύ άλλων, «Γυναίκα Τρόπαιο» είναι η Αθήνα, και η Αθήνα είναι η γυναίκα τρόπαιο.



Το ελληνο-γαλλικό brand Pressure με έδρα το Παρίσι, συμμετέχει στην Art Athina 2017 με μία ειδική συλλογή για τη φουάρ σε συνεργασία με τον φωτογράφο Ilyes Griyeb του οποίου τις φωτογραφίες επίσης παρουσιάζει.

EDUCATION



Σκίτσα καλλιτεχνών, ζωγραφικές δραστηριότητες, διαδραστικά γατοεκθέματα και εργαστήρια περιλαμβάνει το πρόγραμμα που έστησαν οι Very Young Contemporary Art (VYCA) για γατόφιλες οικογένειες. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση προσκλήθηκαν να σχεδιάσουν ειδικά για τα παιδιά ασπρόμαυρα σκίτσα με γάτες και οι μικροί, αλλά και μεγαλύτεροι φιλότεχνοι καλούνται να τις ανακαλύψουν, να τις χρωματίσουν και να σχεδιάσουν τον δικό τους γάτο-χαρακτήρα.



Παράλληλα με την νέα δομή της Art Athina, αυτή τη χρονιά παρουσιάζεται και το νέο VIP πρόγραμμα, εστιασμένο σε διακεκριμένους συλλέκτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο ειδικά σχεδιασμένο VIP Lounge με έπιπλα από τα καταστήματα Δελούδη και την εταιρεία Vitra.