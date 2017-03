It’s the final countdown - Τελευταίο Σαββατοκύριακο #GR80s εκπλήξεων

Η πρώτη μεγάλη συμμετοχική έκθεση GR80s. Η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη, που σε άλλους ξύπνησε αναμνήσεις με τον πιο ευχάριστο τρόπο και άλλους τους έφερε σε επαφή για πρώτη φορά με την, αν μη τι άλλο, μοναδική αυτή δεκαετία, μας ετοιμάζει υπέροχες εκπλήξεις και το τελευταίο Σαββατοκύριακο!



Riders on the GR80s road!



Το Σάββατο, 18 Μαρτίου, επισκέπτεται την Τεχνόπολη η Ελληνική Λέσχη Ιαπωνικής Κλασικής Μοτοσικλέτας. Ναι, στο χώρο θα προστεθούν συλλεκτικές μοτοσικλέτες της δεκαετίας του Ογδόντα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και, όπως φανταστήκατε, όσοι τυχεροί βρεθούν εκεί θα νιώσουν πως πρωταγωνιστούν είτε στο Miami Vice είτε σε μία από τις αξέχαστες ελληνικές ταινίες της εποχής!

Μυρίζει τιρινίνι -Έρχεται ο Γκάλης και τ’ άλλα GR80s παιδιά!



Και φυσικά, το «αντίο» της έκθεσης δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον Τελικό του Ευρωμπάσκετ του 1987, που θα προβληθεί το απόγευμα της Κυριακής, 19 Μαρτίου, στις 18.00. Παρέα με τον αξεπέραστο Γκάλη και τ’ άλλα παιδιά, θα πανηγυρίσουμε και θα γιορτάσουμε την αναβίωση της δεκαετίας που πλέον έχουμε όλοι αγαπήσει ξανά, τραγουδώντας -τι άλλο;- «τιρινίνι»!



Add some pepper in your GR80s time – It’s party time!



Ο αγαπημένος σταθμός Pepper θα φροντίσει να γεμίσει την ατμόσφαιρα με τους πιο cult, και όχι μόνο, ήχους της δεκαετίας του Ογδόντα, κάνοντας ζωντανή αναμετάδοση από την Τεχνόπολη στις 18 & 19 Μαρτίου (Σάββατο: 12.00-19.00 & Κυριακή: 11.00-18.00).



Party Time



Αλλά η διασκέδαση δεν σταματά εδώ! Την Κυριακή, από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα , στην Κεντρική Αυλή της Τεχνόπολης, μικροί και μεγάλοι θα στήσουμε το πιο ξέφρενο party σε μία… open air disco, αποχαιρετώντας την πιο χορευτική και ζωηρή δεκαετία! Dj sets από τους αγαπημένους μας ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Pepper 96.6 θα εκτοξεύσουν τη διάθεσή μας στα ύψη.

Ραντεβού στην Τεχνόπολη!



Γενικές πληροφορίες:



Διάρκεια έκθεσης: Έως την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 12.00 – 20.00,

Σάββατο και Κυριακή 10.00 – 22.00



Εισιτήρια:



Γενική είσοδος: 5 ευρώ

Μειωμένο (φοιτητικό / ανέργων): 2,5 ευρώ (απαραίτητη επίδειξη πάσου, κάρτας ανεργίας)

Ελεύθερη είσοδος για: Παιδιά και εφήβους έως 18 ετών & ΑμΕΑ



Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324

press@athens-technopolis.gr , www.technopolis-athens.com