To «Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band» είναι ένα νέο ντοκιμαντέρ που καταγράφει τα παρασκήνια της παγκόσμιας περιοδείας του θρυλικού καλλιτέχνη της ροκ, Μπρους Σπρίνγκστιν και των μελών της αγαπημένης του μπάντας κατά την περίοδο 2023-2024.

Σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου και μακροχρόνιου συνεργάτη του τραγουδιστή Τομ Ζίμνι (Thom Zimny) το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει πλάνα από τις πρόβες, ιδιαίτερες στιγμές από τα παρασκήνια, καθώς και συνεντεύξεις του Σπρίνγκστιν και της μπάντας εμπλουτισμένες με σπάνιο αρχειακό υλικό. Την παραγωγή του, εκτός από τον Σπρίνγκστιν και τον σκηνοθέτη έχουν αναλάβει οι Jon Landau, Adrienne Gerard και Sean Stuart.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το «Road Diary» το οποίο ξεκινά με τις πρόβες του συγκροτήματος και του σταρ στο Red Bank του Νιου Τζέρσεϊ στη συνέχεια ακολουθεί το ταξίδι τους μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές σε όλες τις ηπείρους.

Ο τραγουδιστής και η E Street Band ολοκλήρωσαν το πρώτο σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους για το 2024 τον Απρίλιο, όπως αναφέρει το Deadline. Ήταν ένα «εκρηκτικό ταξίδι» στις ΗΠΑ διάρκειας τριών ωρών η κάθε συναυλία με καλεσμένους-έκπληξη και σπάνια τραγούδια στη setlist, συνολικά 60 διαφορετικά κομμάτια σε 11 συναυλίες. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη μέση 25 συναυλιών σε όλη την Ευρώπη ενώ θα επιστρέψουν στη Βόρεια Αμερική για περισσότερες εμφανίσεις από τον Αύγουστο έως τα τέλη Νοεμβρίου.

To «Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band» θα κάνει πρεμιέρα στο Hulu και στο Disney+ τον Οκτώβριο με την ακριβή ημερομηνία προβολής να ανακοινώνεται προσεχώς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ