Καθάρισαν την παραλία της Αμμουδάρας

Με δυναμικό τρόπο για μια ακόμα χρονιά, η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, φορείς, επιχειρηματίες και ευαισθητοποιημένοι εθελοντές συμμετείχαν στη δράση Clean Up the MED 2017. Μικροί και μεγάλοι, με πολύ κέφι και όρεξη καθάρισαν την Παρασκευή 26 Μαΐου μεγάλη έκταση της παραλίας της Αμμουδάρας που και εφέτος το καλοκαίρι, αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες.Ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Για μια ακόμα χρονιά ο Δήμος Μαλεβιζίου δηλώνει δυναμικό παρών στη δράση Clean Up the Med, με εντυπωσιακά αποτελέσματα για την παραλία της Αμμουδάρας. Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους τους συμμετέχοντες, πολίτες επιχειρήσεις και φορείς, που αποδεικνύουν ότι νοιάζονται για τον τόπο μας, συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών μας και συμμετέχουν σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.Ελπίζω κι εύχομαι, το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας να γίνει σεβαστό απ’ όλους και να απολαμβάνουμε και αυτό το καλοκαίρι μια καθαρή και όμορφη παραλία, όπως είναι η παραλία της Αμμουδάρας».Στη δράση συμμετείχαν όλα τα ξενοδοχεία της Αμμουδάρας, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Μαλεβιζίου, η Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Μαλεβιζίου (ΜΑΕΔΗΜ), η Τοπική Κοινότητα Γαζίου, ξένοι επισκέπτες – πελάτες των ξενοδοχείων, επαγγελματίες της Αμμουδάρας, μέλη συλλόγων, καθώς και πολλοί ευαισθητοποιημένοι εθελοντές.