Βραδινή ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης

Η 6η Δράση της Be a Greek θα μας χαρίσει ένα αξέχαστο βράδυ, με ένα δίωρο ταξίδι σε μια φανταστική για την Αθήνα εποχή, μια Ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης! Ελάτε μαζί μας για να δείτε τα πανέμορφα εκθέματα του Μουσείου κάτω από τον φωτισμένο Παρθενώνα!Ένα από τα ομορφότερα μουσεία παγκοσμίως, το Μουσείο της Ακρόπολης φιλοξενεί μερικά από τα καλύτερα και αρτιότερα αρχαιολογικά ευρήματα που υπάρχουν. Κατά τη βραδινή ξενάγησή μας σε αυτό από τον πιστοποιημένο Ξεναγό της Be a Greek, θα μπορέσουμε να μάθουμε και να θαυμάσουμε μοναδικά αριστουργήματα, όπως οι Καρυάτιδες αλλά και οι Μετόπες του Παρθενώνα, απολαμβάνοντας την αντίθεση του φωτός τους με τη νύχτα!Μικροί και μεγάλοι, δεν πρέπει να χάσετε τη μοναδική αυτή ευκαιρία να δείτε τα αγαπημένα μας αρχαιοελληνικά θαύματα όπως ποτέ πριν, κάτω από τον πανέμορφα φωτισμένο Ιερό Βράχο της Ακρόπολης!Πληροφορίες:Ημερομηνία Ξενάγησης: Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017Ώρα Έναρξης Ξενάγησης: 19:30Διάρκεια Ξενάγησης: 2 ώρες περίπουΚόστος Ξενάγησης: 10€ / άτομοΠαιδιά έως 10 ετών δωρεάν (με τη συνοδεία ενηλίκου). Στο κόστος συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται το κόστος του εισιτηρίου του Μουσείου.Γενική είσοδος: 5€ (Δικαιούχοι δωρεάν εισόδου στο Μουσείο και πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.theacropolismuseum.gr/el/content/meiomeni-eleftheri-eisodos-sto-mouseio-akropolis ) Σημείο Συνάντησης: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 11742 Αθήνα (κεντρική αίθουσα στην είσοδο του Μουσείου)Η Ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από Διπλωματούχο Ξεναγό, μέλος της Ομάδας της Be a Greek* Για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της Δράσης μας, σας καλούμε να είστε στο σημείο συνάντησης τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης, έχοντας ήδη μεριμνήσει να έχετε στη κατοχή σας το εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο. Για λειτουργικούς λόγους, θα τηρηθεί αυστηρά η ώρα έναρξης.** Οι διαθέσιμες θέσεις για τη συγκεκριμένη Δράση μας είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί απόλυτα η σειρά προτεραιότητας με την οποία θα ολοκληρώνεται η εγγραφή των ενδιαφερομένων.