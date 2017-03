9ο Athens School Festival: Συναυλία - αφιέρωμα στους Pink Floyd στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων «Μελίνα»

Με μία συναυλία - αφιέρωμα στους Pink Floyd συνεχίζουν τα live τους οι μαθητές του 9ου Athens School Festival το Σάββατο 11 Μαρτίου στις 18.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων «Μελίνα».



Στο δεύτερο ακουστικό live της χρονιάς οι μαθητές θα παρουσιάσουν διαχρονικές μελωδίες του σπουδαίου και ιστορικού βρετανικού συγκροτήματος, όπως το The wall, Dark side of the moon, Meddle, Division bell, Wish you were here, Hey you, Have a cigar και πολλές άλλες.



Τα συγκροτήματα που θα συμμετέχουν στη συναυλία είναι: Nikos Aronis, Spectrum, Joras, Νoodles, Music Virus και Lost Socks.



Το Athens School Festival είναι μία διοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο συμμετέχουν συγκροτήματα μαθητών από Γυμνάσια και Λύκεια της Αθήνας, τα οποία σε κάθε συναυλία εντυπωσιάζουν με το ταλέντο, την ενέργεια και τη ζωντάνια τους και ενθουσιάζουν και τους πιο απαιτητικούς ακροατές εναλλάσσοντας διαφορετικά είδη μουσικής (έντεχνο, παραδοσιακό, rock, metal, garage, κ.α.).



Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.



@athens.school.festival



Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα»:



Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης – Θησείο, τηλ.: 210 34 52 150



Στάση Μετρό: Κεραμεικός