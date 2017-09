Dimitris Tasenas & The Soul Vibrators: Starlight Acoustic IV στο café του Νομισματικού Μουσείου

Μαγεμένοι από τον ήχο των 60's, οι Δημήτρης Τάσαινας και Αλέξανδρος Καραδήμος δημιουργούν τον Μάιο του 2013 στην Αθήνα, τους Soul Vibrators.



Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, οι SV παρουσιάζουν την πλέον ακουστική εκδοχή της μουσικής τους ή κατά την προσφιλή ονομασία των 90's, «unplugged». To Psych Rock και Garage, αλλάζουν όψη και το Café του Νομισματικού Μουσείου γεμίζει με ηχοχρώματα που προσεγγίζουν την folk, country και πρώιμη rock’ n’ roll περίοδο.



Έχουν ήδη εμφανισθεί σε φεστιβάλ και πολλές μουσικές σκηνές της Αθήνας και της επαρχίας. Στα τέλη του 2013 εξέδωσαν μια εορταστική ηχογράφηση με 3 τραγούδια εμπνευσμένα από τις ημέρες των Χριστουγέννων, με τίτλο «Vibrators for Christmas - The Holy Release», ενώ τον Οκτώβριο του 2014 εξέδωσαν την πρώτη ολοκληρωμένη mini- έκδοση με τέσσερα τραγούδια που ήδη διαγράφουν μια πορεία στο ζωντανό τους πρόγραμμα, με τίτλο «The Vibes are on - The 'Residence' release».



Παίζουν:



Δημήτρης Τάσαινας | φωνή, ακουστική κιθάρα

Αλέξανδρος Καραδήμος | ηλεκτρική κιθάρα, banjo

Δημήτρης Γρηγοριάδης | τύμπανα

Κώστας Κλάγκος | κοντραμπάσο

Χρήστος Σπηλιόπουλος | τρομπόνι



Τηλέφωνο για κρατήσεις: 210 3610067



Νομισματικό Μουσείο | Πανεπιστημίου 12, Αθήνα | 210 3610067 |e.nma.garden@gmail.com