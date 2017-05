«Έφυγε» ο Κρις Κορνέλ, frontman των Soundgarden

Ο ηγέτης των Soundgarden είχε ιδιαίτερους δεσμούς και με την Ελλάδα, καθώς ήταν παντρεμένος με την Ελληνίδα Βίκυ Καραγιάννη και επισκεπτόταν συχνά τη χώρα μας​

Ο Αμερικανός τραγουδιστής ήταν ο frontman των Soundgarden. Η είδηση βύθισε στο πένθος εκατ. θαυμαστές του συγκροτήματος και του ίδιου του τραγουδιστή, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός για τη φωνή του και τη μεγάλη έκταση που είχε αυτή, γεγονός που του επέτρεπε να υιοθετήσει ένα πολύ προσωπικό στυλ απόδοσης των στίχων.













Ο τραγουδιστής είχε δημοσιεύσει στον λογαριασμό του στο Twitter, μόλις οκτώ ώρες πριν ανακοινωθεί ο θάνατός του, πληροφορίες για τη συναυλία του συγκροτήματος στο Ντιτρόιτ Ο θάνατός του σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Ντιτρόιτ, «ξαφνικά και απροσδόκητα», χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια. Αυτήν τη στιγμή διεξάγεται ιατροδικαστική έρευνα ιδιωτικά από την οικογένεια του για να καθοριστεί η αιτία του θανάτου του. Ο Κορνέλ βρισκόταν σε περιοδεία στο Ντιτρόιτ. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στις 4 Μαΐου στο θέατρο «Fox» στην Ατλάντα με τους Soundgarden.Ο τραγουδιστής είχε δημοσιεύσει στον λογαριασμό του στο Twitter, μόλις οκτώ ώρες πριν ανακοινωθεί ο θάνατός του, πληροφορίες για τη συναυλία του συγκροτήματος στο Ντιτρόιτ

Σε ηλικία 52 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Κρις Κορνέλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του, Μπράιαν Μπάμπερι.Ο Κρις Κορνέλ γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1964 στο Σιάτλ και στα μέσα της δεκαετίας του '80 ήταν ένας από τους ιδρυτές των Soundgarden, οι οποίοι υπήρξαν μία από τις πιο επιδραστικές μπάντες των 90's, μαζί με Nirvana και Pearl Jam, δημιουργώντας το μουσικό είδος Grunge.Από το 1984 ως το 1997 ήταν ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των Soundgarden, ενώ το 2001 ίδρυσε τους Audioslave με τον Τομ Μορέλο των Rage Against The Machine. Με τη νέα του μπάντα ηχογράφησε τρία στούντιο άλμπουμ: το Audioslave (2002), το Out Of Exile (2005) και το Revelations (2006).Το 2010 επέστρεψε στους Soundgarden. Με το συγκεκριμένο συγκρότημα κυκλοφόρησε τα άλμπουμ: Ultramega OK (1988), Louder Than Love (1989), Badmotorfinger (1991), Superunknown (1994), Down on the Upside (1996) και King Animal (2012).Σημειώνεται ότι το 1990 σχημάτισε τους Temple Of The Dogs, ως φόρο τιμής στον φίλο του, Άντριου Γουντ, τραγουδιστή των Malfunkshun και Mother Love Bone, ο οποίος πέθανε εκείνη τη χρονιά σε ηλικία 24 ετών. Μαζί του συμμετείχαν μέλη των Pearl Jam (Στόουν Γκόσαρντ, Τζεφ Άμεντ, Ματ Κάμερον και γκεστ ο Έντι Βέντερ) που είχαν συνεργαστεί (κάποιοι από αυτούς) με τον Γουντ.Ο ηγέτης των Soundgarden είχε ιδιαίτερους δεσμούς με την Ελλάδα, καθώς ήταν παντρεμένος με την Ελληνίδα Βίκυ Καραγιάννη και επισκεπτόταν συχνά τη χώρα μας. Πρόσφατα, μάλιστα, είχε τραγουδήσει επί σκηνής με την Άννα Βίσση.