Εκδηλώσεις Απριλίου 2017 στο Μέγαρο Μουσικής

Οι πίνακες του Απόστολου Γεωργίου μοιάζουν με σκηνές από ένα φιλμ. Ο τρόπος που συνθέτει τα έργα του, αφήνοντας ορατή μόνο μια περιορισμένη γωνία της κατάστασης που διαδραματίζεται, ή ακόμη εστιάζοντας σε λεπτομέρειες – κόβοντας έτσι τα αντικείμενα και τις φιγούρες που απεικονίζονται σε απροσδόκητα σημεία – εντείνει την κινηματογραφική ατμόσφαιρα και διεγείρει την προσμονή για τη συνέχεια. Μια συνέχεια που στην περίπτωση των έργων του παραμένει ακαθόριστη, και αποκλειστικά στη βούληση των θεατών. Κατά τη διάρκεια των εκατό ημερών της documenta 14, οι φιγούρες του Απόστολου Γεωργίου επισκέπτονται το Μέγαρο μέσα από μια σειρά ζωγραφικών έργων τα οποία, διασκορπισμένα στα φουαγιέ κάτω από τους σβηστούς πολυέλαιους – που ανάβουν στη διάρκεια των κονσέρτων – φαντάζουν «σαν μνημεία» από ένα κοντινό και, εν μέρει, σουρεαλιστικό παρελθόν. Ένα σύνολο «ζωηρών μετά-επισκεπτών» καλούν τους θεατές να τους ακολουθήσουν μέσα στο κτήριο και να πλέξουν μαζί τους μια νέα αφήγηση.Ο Απόστολος Γεωργίου, ένας από τούς σημαντικότερους έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς του 1980, με διεθνή φήμη και καριέρα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1952. Στο διάστημα 1971-73 σπούδασε αρχιτεκτονική στην Hochschule für Angewandte Kunst στη Βιέννη. Στη συνέχεια (1973-75) σπούδασε ζωγραφική στην Accademia di Belle Arti στη Φλωρεντία, απ’ όπου αποφοίτησε. Η θεματολογία του είναι ανθρωποκεντρική και αφηγηματική και αντλεί τα θέματά της από την καθημερινότητα των ανθρώπων.Διοργάνωση: documenta 14Φουαγιέ Ισογείου, Φουαγιέ Πλατείας & Φουαγιέ ΘεωρείωνΑίθουσας Χρήστος Λαμπράκηςdocumenta 14«Καμπάνια Ψιθύρων»Του Pope.LΏρες λειτουργίας: 10.00 – 18.00Είσοδος ελεύθερηΈθνος, Άνθρωποι, Συναίσθημα, Γλώσσα, Χρόνος9438 ώρεςΜέρος μιας ηχητικής εγκατάστασης και περφόρμανς, που εκτείνεται σε όλη την πόλη και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της documenta 14 στην Αθήνα.Διοργάνωση: documenta 14Φουαγιέ Πλατείας Αίθουσας Χρήστος ΛαμπράκηςΑπογευματινές παραστάσεις Σάββατο 1 & 8 Απριλίου(Ώρα έναρξης: 15:00)Πρωινές παραστάσεις Κυριακή 2 & 9 Απριλίου(Ώρα έναρξης: 11:30)Ο συναρπαστικός Γύρος του κόσμου σε 80 μέρες του Ιουλίου Βερν για τρίτη χρονιά στη σκηνή του Μεγάρου. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους, με δράση, χιούμορ, ζωντανή μουσική και βιντεοπροβολές, από έναν πολυπρόσωπο θίασο.Σκηνοθεσία: Τατιάνα ΛύγαρηΘεατρική διασκευή: Γιώργος ΓαλίτηςΣκηνικά-Κοστούμια: Γιάννης ΜετζικώφΜουσική: Μηνάς Ι. ΑλεξιάδηςΜουσική διδασκαλία: Άλκηστις ΡαυτοπούλουΧορογραφία: Πέπη ΖαχαροπούλουVideo design: Σπύρος Ρασιδάκης, Αλέξανδρος ΤσερέπαςΦωτισμοί: Σάκης ΜπιρμπίληςΒοηθός σκηνοθέτη: Πέπη ΖαχαροπούλουΤους ρόλους ερμηνεύουν: Χάρης Αγγέλου, Τίνα Γιωτοπούλου, Δημήτρης Διακοσάββας, Λάμπρος Παπαγεωργίου, Πάνος Παπαγεωργόπουλος, Κώστας Πέτρου, Βασίλης Πουλάκος, Στέφη Πουλοπούλου και Σαμψών Φύτρος.Συμμετέχουν οι μουσικοί:Άλκηστις Ραυτοπούλου (πιάνο-πλήκτρα), Φώτης Μυλωνάς (μπάσο, φλάουτο, κλαρινέτο, νέι, μπανσούρι, μεταλλόφωνο), Σωκράτης Γανιάρης (τύμπανα, κρουστά) Απόστολος Θεοδοσίου (κιθάρα-ηχητικά εφέ).Για παιδιά από 6 ετών και άνω.Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες.Καθημερινές παραστάσεις για σχολείαΕιδικές κρατήσεις εισιτηρίων για σχολείαΠληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 8668572 & 210 8658902Τηλέφωνο & φαξ: 210 8665144Τιμές εισιτηρίων: € 12,00 (Γενική είσοδος)Η προπώληση έχει αρχίσειΠαιδική Σκηνή (Νέος Εκθεσιακός Χώρος)Σάββατο 1 Απριλίου(Ώρα έναρξης 20:30)Σειρά ΓέφυρεςΕιδικά αφιερώματαΑυτοσχεδιασμοί πάνω σε μελωδίες του StingΓιώργος Ψυχογιός πιάνο«Ένας σπουδαίος πιανίστας και συνθέτης. Ο αυτοσχεδιασμός του Γιώργου έχει ένα θεϊκό χάρισμα. Μια απόλυτη έκπληξη για μένα.» Keith JarettΟ Γιώργος Ψυχογιός, ένας μουσικός και συνθέτης με σοβαρή κλασική παιδεία στο πιάνο, έχει αληθινό πάθος για τον αυτοσχεδιασμό. Καλλιτέχνης με διεθνή αναγνώριση, έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές τόσο για τις εμφανίσεις του όσο και για τις ηχογραφήσεις του. Έχει στο ενεργητικό του τέσσερα άλμπουμ (Resurrection, Love Obsession, The Art of Melancholy και Psihoyios in Paris), ενώ το 2014 επιλέχθηκε ως ελληνική συμμετοχή στο CD Tune in Jazz της EBU (European Broadcasting Union).Τιμές εισιτηρίων: € 10,00 - 15,00Ειδικές τιμές: € 4,00 (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ) - 6,00 (65+, πολύτεκνοι)Έναρξη προπώλησης: Παρασκευή 10 ΜαρτίουΑίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος(Ώρα έναρξης 11:30)Τι γίνεται όταν ο Μαξ Ρίχτερ αποφασίζει να αναμετρηθεί με το αριστούργημα του Βιβάλντι και να το ανασυνθέσει; Τότε, ανακυκλώνοντας μουσικές φράσεις και ιδέες, δημιουργεί τις δικές του «Τέσσερις εποχές». Με αυτό το ολοκαίνουργιο αριστουργηματικό κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα εγχόρδων ξεκινάει η σημερινή κυριακάτικη συναυλία, ενώ στη συνέχεια πλάι στους μουσικούς της Καμεράτα τα παιδιά παίρνουν στα δικά τους χέρια τη μουσική… Η σιωπή που συνήθως απαιτείται μέσα στην τάξη του σχολείου, παύει υποχρεωτικά να υπάρχει! Ο Αλέξανδρος Μούζας καλεί μαθητές γυμνασίου, χωρίς προηγούμενες γνώσεις μουσικής, να συνεργαστούν μαζί του και με τους μουσικούς της Καμεράτα για να ερμηνεύσουν επί σκηνής το «Cammedia», ένα έργο όπου η σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το περιβάλλον, με τα φυσικά φαινόμενα και τις καταστροφές που ο ίδιος προκαλεί, με τη χρήση της τεχνολογίας, την ανθρώπινη επικοινωνία και τη γλώσσα, είναι ο βασικός συντελεστής. Μέσα από μια διαδραστική διαδικασία οι νεαροί ερμηνευτές μάς δίνουν τις δικές τους απαντήσεις στο πώς μπορούμε να μεταμορφώσουμε σε μουσικά όργανα φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά, καθημερινά αντικείμενα, αλλά και πώς να αξιοποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία, για να δημιουργήσουμε ήχους μέσα στα μουσικά έργα.Η Φύση ως πηγή έμπνευσης μουσικών δημιουργιών αλλά και η ανακύκλωση, τόσο ως προς την έννοια των μουσικών ιδεών όσο και ως προς τη χρήση καθημερινών αντικειμένων για την παραγωγή μουσικής, αποτελούν το θέμα μιας πραγματικά ξεχωριστής κυριακάτικης συναυλίας που… τα σπάει!Max Richter: The four seasons recomposed για σόλο βιολί και ορχήστρα εγχόρδωνΑλέξανδρος Μούζας: Cammedia για ορχήστρα εγχόρδων, ηλεκτρονικό υπολογιστή και ομάδα μαθητώνΕπιμέλεια, Κείμενα, Παρουσίαση Σοφία ΤοπούζηΑπόλλων Γραμματικόπουλος βιολίΜαθητές του 1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, του 1ου Γυμνασίου Παιανίας και του 2ου Γυμνασίου Ελευσίνας.Μουσική διεύθυνσηΙωακείμ Μπαλτσαβιάς, Αλέξανδρος ΜούζαςΤιμές εισιτηρίων: € 8 (ειδική τιμή για φοιτητές, παιδιά και νέους έως 25, και για ένα συνοδό παιδιών έως 15 ετών) - € 14 (γενική είσοδος)Έναρξη προπώλησης: Δευτέρα 13 Μαρτίου (για φοιτητές, παιδιά και νέους έως 25)Δευτέρα 27 Μαρτίου (για το υπόλοιπο κοινό)Αίθουσα Χρήστος ΛαμπράκηςΔευτέρα 3 Απριλίου(Ώρα έναρξης 20:30)Παλαιά μουσικήΤο Ventus Ensemble μας παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βασισμένο σε ελισαβετιανά τραγούδια και μαδριγάλια γνωστών συνθετών της αναγεννησιακής εποχής. Τα έργα έχει επεξεργαστεί και ενορχηστρώσει ο συνθέτης Κορνήλιος Σελαμσής περιβάλλοντας κάθε ένα από αυτά με πρωτότυπες συνθέσεις, σε διάλογο με το πρωτότυπο.John Dowland: Toss not my soul & Would my conceitThomas Morley: Leave now mine eyes lamentingAlfonso Ferrabosco II: Hear me O GodWilliam Byrd: Ye sacred MusesHenry Purcell: Dido’s lamentΚορνήλιος Σελαμσής επεξεργασία, ενορχήστρωση, πρωτότυπη μουσικήΈλενα Κρασάκη σοπράνοVentus EnsembleΜουσική Διεύθυνση Γιώργος ΖιάβραςΤιμές εισιτηρίων: € 10,00 - 15,00Ειδικές τιμές: € 4,00 (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ) - 6,00 (65+, πολύτεκνοι)Έναρξη προπώλησης: Δευτέρα 13 ΜαρτίουΑίθουσα Δημήτρης ΜητρόπουλοςΤρίτη 4 Απριλίου(Ώρα έναρξης 20:30)Ένας ευρηματικός διάλογος που ξεδιπλώνει τους μουσικούς θησαυρούς της Δύσης και της Ανατολής. Ο βιρτουόζος πιανίστας Βασίλης Τσαμπρόπουλος και η Νεκταρία Καραντζή, μια μοναδική γυναικεία φωνή του ιερού και αρχέγονου μέλους, σε έναν απρόβλεπτο μουσικό συνδυασμό που ενώνει ιδανικά Δύση και Ανατολή.Domenico Scarlatti: Σονάτες K. 380/L. 23, K. 9/L. 413, K. 377/L. 263Αραμαϊκός ύμνος, σε διασκευή Βασίλη Τσαμπρόπουλου για πιάνο και φωνήΒασίλης Τσαμπρόπουλος: Τρεις ψαλμοί του ΔαβίδΚοράσιν ετραγούδαγε (Παραλογή Προποντίδας)Εξέδυσάν με (Δοξαστικό Αίνων Μ. Πέμπτης)Franz Liszt: St François de Paule marchant sur les flots από το έργο Deux légendes, S. 175Βασίλης Τσαμπρόπουλος: Padre NostroPaul Constantinescu: Sfinte Dumnezeule, σε διασκευή Βασίλη Τσαμπρόπουλου για πιάνο και φωνήΒασίλης Τσαμπρόπουλος: Κύριε των Δυνάμεων & Secret GardenΕγκώμια Μ. Παρασκευής, σε διασκευή Βασίλη Τσαμπρόπουλου για πιάνο και φωνήΤιμές εισιτηρίων: € 10,00 - 15,00Ειδικές τιμές: € 4,00 (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ) - 6,00 (65+, πολύτεκνοι)Έναρξη προπώλησης: Τρίτη 14 ΜαρτίουΑίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος(Ώρα έναρξης 20:30)Ένα πρότζεκτ των καλλιτεχνών της documenta 14 Ross Birrell και David Harding, το οποίο βασίζεται στο έργο του Henryk Gόrecki Symphony No. 3: Opus 36, από την Ορχήστρα Σύρων Εκπατρισμένων “SEPO”.Η Συμφωνία των θρήνων, όπως είναι ευρύτερα γνωστό το έργο του πολωνού συνθέτη, είναι ένας συγκινητικός θρήνος για ορχήστρα και σοπράνο σε τρεις πράξεις, η καθεμιά από τις οποίες επικεντρώνει στο αίσθημα της απελπισίας, του χωρισμού και της απώλειας που βιώνει γονιός και παιδί ως αποτέλεσμα του πολέμου. Tη συναυλία ανοίγει το έργο Fugue των Birrell και Μoraly, ένα «τετράστιχο» για σόλο βιολί, βασισμένο στο ποίημα Φούγκα του Θανάτου του Paul Celan.Racha Rizk σοπράνοΚρατική Ορχήστρα ΑθηνώνΜέλη της Syrian Expat Philharmonic Orchestra (SEPO)(Ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής: Raed Jazbeh)Μουσική Διεύθυνση Daniel RaiskinΣυμπαραγωγήdocumenta 14Κρατική Ορχήστρα ΑθηνώνΜέγαρο Μουσικής ΑθηνώνΤιμές εισιτηρίων: € 12,00 - 22,00 - 32,00 - 45,00 (Διακεκριμένη Ζώνη)Ειδικές τιμές: € 7,00 (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ) - 9,00 (65+, πολύτεκνοι)Έναρξη προπώλησης: Παρασκευή 17 ΜαρτίουΑίθουσα Χρήστος Λαμπράκης(Ώρα έναρξης 18.00)The Bolshoi Ballet Live: A Hero of our TimeΣυνεχίζεται για δεύτερη χρονιά η επιτυχημένη συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με την Pathé Live, η σειρά προβολών που ενθουσίασε τους φίλους του χορού: μοναδικές δημιουργίες των Μπαλέτων Μπολσόι, σε απευθείας ή σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από τη Μόσχα.Ένα εμβληματικό έργο της ρωσικής λογοτεχνίας, το κλασικό μυθιστόρημα του Μιχαήλ Λέρμοντοφ «Ένας ήρωας του καιρού μας», αποτέλεσε την έμπνευση για αυτή τη νέα παραγωγή των Μπαλέτων Μπολσόι. Οι πρώτοι χορευτές, οι σολίστ και το corps de ballet των Μπολσόι μας οδηγούν σε ένα λυρικό και ποιητικό ταξίδι στα βουνά του Καυκάσου στις αρχές του 20ού αιώνα.Νέα παραγωγήΜΟΥΣΙΚΗ Ίλια ΝτεμούτσκιΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ Γιούρι ΠοσσόχοφΛΙΜΠΡΕΤΟ Κιρίλ ΣερεμπρέννικοφΣε συνεργασία με την Pathé LiveΑπευθείας μετάδοση από τη ΜόσχαΓενική είσοδος: € 15,00 – Φοιτητικά, Παιδικά: € 8,00Έναρξη προπώλησης: Δευτέρα 20 ΜαρτίουΑίθουσα Νίκος Σκαλκώτας(Ώρα έναρξης 20:30)Η συναυλία πραγματοποιείται χάρις στην πολύτιμη βοήθεια του Goethe InstitutΤο σύνολο Balthasar-Neumann (χορωδία, σολίστ και ορχήστρα) ιδρύθηκε από τον διάσημο αρχιμουσικό Thomas Hengelbrock. Ξεκίνησε ως μια χορωδία επίλεκτων σολίστ (1991), την οποία συμπλήρωσε ιδανικά η ορχήστρα που δημιουργήθηκε λίγα χρόνια αργότερα (1995). Το περίφημο σύνολο θα ερμηνεύσει ένα από τα σημαντικότερα έργα εκκλησιαστικής μουσικής, τα Κατά Ιωάννη Πάθη του Γ.Σ. Μπαχ. Το έργο παρουσιάζεται στη δεύτερη εκδοχή, αυτή του 1725.Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion, BWV 245 (δεύτερη εκδοχή, 1725)Χορωδία, Σολίστ και Σύνολο Balthasar-NeumannΕυαγγελιστής: Daniel Behle τενόροςΙησούς Χριστός: Markus Butter βαρύτονοςΜουσική διεύθυνση Thomas HengelbrockΤιμές εισιτηρίων: € 14,00 - 25,00 - 35,00 - 50,00 (Διακεκριμένη Ζώνη)Ειδικές τιμές: € 7,50 (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ), 9,50 (65+, πολύτεκνοι)Έναρξη προπώλησης: Παρασκευή 17 ΜαρτίουΑίθουσα Χρήστος Λαμπράκης(Ώρα έναρξης 20:30)Adagio – Μουσικές για τις ημέρες του ΠάσχαArvo Pärt:Mozart-Adagio για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνοSpiegel im Spiegel για βιόλα και πιάνοSumma για κουαρτέτο εγχόρδωνMy Heart's in the Highlands για κόντρα τενόρο και εκκλησιαστικό όργανοFratres για κουαρτέτο εγχόρδωνStabat Mater για σοπράνο, κόντρα τενόρο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλοΣΟΛΙΣΤΆρτεμις Μπόγρη σοπράνοΝίκος Σπανάτης κόντρα τενόροςΒασίλης Καβάγιας τενόροςErgon EnsembleΜΕ ΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του Ernst von Siemens Music FoundationΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκος ΤσούχλοςΤιμές εισιτηρίων: € 10,00 - 15,00Ειδικές τιμές: € 4,00 (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ), 6,00 (65+, πολύτεκνοι)Έναρξη προπώλησης: Παρασκευή 17 ΜαρτίουΑίθουσα Δημήτρης ΜητρόπουλοςΤετάρτη 19 & Πέμπτη 20 Απριλίου(Ώρα έναρξης: 20:30)KΣΥΜΕ και EMS: Ηλεκτρονική Μουσική από την Ελλάδα και τη Σουηδίαdocumenta 14Το ΚΣΥΜΕ - CMRC και το EMS Synthi100: Ηλεκτρονική Μουσική από την Ελλάδα και τη ΣουηδίαΣυναυλία με τέσσερα σόλο έργα σε ανάθεση της documenta 14, με τη χρήση του σπάνιου EMS Synthi 100.Η αποκατάσταση του ιστορικού EMS Synthi100 είναι ένα πρότζεκτ της documenta 14 που οδήγησε στην ανάθεση νέων συνθέσεων με βάση το όργανο αυτό. Τα έργα, τα οποία παρουσιάζονται εδώ για πρώτη φορά, εκτελούν δύο έλληνες και δύο σουηδοί καλλιτέχνες κάνοντας μια αναδρομή στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής της χώρας τους μέσα και από αρχειακές ηχογραφήσεις των κέντρων ΚΣΥΜΕ (Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας) και EMS στην Αθήνα και τη Στοκχόλμη αντίστοιχα. Θα προηγηθεί παρουσίαση και συζήτηση για την εξέλιξη του EMS Synthi 100 με τους Marie Gavois (Fylkingen), Μαρίνο Κουτσομιχάλη (KSYME-CMRC), Mats Lindström (EMS), Frances Morgan (PhD, Royal Academy of Art), Paolo Thorsen-Nagel (documenta 14)Μαρίνο ΚουτσομιχάληΠάνο ΑλεξιάδηLisa StenbergJonas BrobergΗ συζήτηση θα γίνει στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, στα αγγλικά.Με την ευγενική υποστήριξη των Goethe Institute Sweden και Kungliga Musikaliska Akademien.Συμπαραγωγήdocumenta 14Μέγαρο Μουσικής ΑθηνώνΤιμές εισιτηρίων: € 10,00 - 15,00Ειδικές τιμές: € 4,00 (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ), 6,00 (65+, πολύτεκνοι)Έναρξη προπώλησης: Τετάρτη 29 ΜαρτίουΑίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος(Ώρα έναρξης 21:00)National Theatre LiveTom Stoppard: Rosencrantz & Guildenstern are deadΜε αγγλικούς υπότιτλουςΜια απολαυστική κωμωδία εμπνευσμένη από τον Άμλετ. Σε αυτή την ευρηματική ανατροπή του κλασικού έργου του Σαίξπηρ κεντρικοί ήρωες είναι δύο πρόσωπα που στον Άμλετ έχουν δεύτερο ρόλο, ο Rosencrantz και ο Guildenstern – παλιοί φίλοι και αυλικοί του δανού πρίγκιπα. Η νέα παραγωγή του David Leveaux συμπίπτει με την 50ή επέτειο από το πρώτο ανέβασμα του έργου, που έκανε σε μια νύχτα διάσημο τον νεαρό τότε συγγραφέα Tom Stoppard.Σκηνοθεσία David LeveauxΠαίζουν Daniel Radcliffe, Joshua McGuire και David HaigΣε συνεργασια με τη Βρετανική Πρεσβεία και το British CouncilΑπευθείας μετάδοση από το Old Vic στο ΛονδίνοΓενική είσοδος: € 15,00 – Φοιτητικό, άνεργοι, παιδιά: € 8,00Έναρξη προπώλησης: Πέμπτη 30 ΜαρτίουΑίθουσα Αλεξάνδρα ΤριάντηΣάββατο 22 Απριλίου(Ώρα έναρξης: 19:55)Όπερα - Μουσικό ΘέατροΣτα ρωσικά με ελληνικούς υπότιτλουςΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Deborah WarnerΣΚΗΝΙΚΑ Tom Pye Κοστούμια Chloe Obolensky Φωτισμoi Jean Kalman ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ Kim BrandstrupΒΙΝΤΕΟ Ian William Galloway, Finn RossΑΝΑΒΙΩΣΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ Paula WilliamsAnna Netrebko (Τατιάνα)Peter Mattei (Ονιέγκιν)Alexey Dolgov (Λένσκι)Elena Maximova (Όλγα)Štefan Kocán (Γκρεμίν)ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Robin TicciatiΑπευθείας μετάδοση από τη Metropolitan Opera της Νέας ΥόρκηςΜε την υποστήριξη του Antenna Group, σε συνεργασία μετο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & το Μέγαρο Μουσικής ΘεσσαλονίκηςΠΑΡΑΓΩΓΗ του Antenna GroupΤιμές εισιτηρίων: € 20,00 - € 25,00Φοιτητικό, Άνεργοι, Παιδιά: € 15,00Έναρξη προπώλησης: Παρασκευή 31 ΜαρτίουΑίθουσα Αλεξάνδρα ΤριάντηΔευτέρα 24 Απριλίου(Ώρα έναρξης: 19:00)Διάλεξη του Stephen FroshMegaron Plus«Ψυχανάλυση και κοινωνική βία»Ομιλητής Professor Stephen Frosh, Ψυχαναλυτής, Καθηγητής στο Birkbeck College του Πανεπιστημίου του ΛoνδίνουΣτα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφρασηΚύκλος: Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία, κριτική, ιστορίαΕπιμέλεια κύκλου: Κώστας Δουζίνας, Βουλευτής Α΄ Πειραιά, Διευθυντής του Birkbeck Institute for the HumanitiesΣε συνεργασίαμε το Birkbeck Institute for the HumanitiesΕίσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότηταςΗ διανομή των δελτίων αρχίζει στις 17:30Αίθουσα Νίκος ΣκαλκώταςΤρίτη 25 Απριλίου(Ώρα έναρξης 20:30)Eπίκυκλος και Project 21 του Γιάννη Χρήστουdocumenta 14Στα μεταγενέστερα έργα του ο Γιάννης Χρήστου ακολούθησε τις κατευθύνσεις της εννοιολογικής τέχνης. Στο αρχείο του βρέθηκαν πολλές ιδέες για συνθέσεις τις οποίες δεν μπόρεσε να αναπτύξει –πέθανε πριν προλάβει. Στην περίπτωση του PROJECT 21 αυτό το έκανε ο Rupert Huber, που επίσης διασκεύασε και το έργο του έλληνα συνθέτη, Επίκυκλος (επίκυκλος: αυτό που συμβαίνει μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και τόπο).Jani Christou: Επίκυκλος, για κάθε συμμετέχοντα (διασκευή από τον Rupert Huber)Jani Christou/Rupert Huber: PROJECT 21 για 5 περφόρμερ και ηλεκτρονική μουσικήΟρχήστρα: Spinario EnsembleΜουσική διεύθυνση: Rupert HuberΣυμμετέχουν:Cornelia BitznerDoris HuberAlexander HermannTobias SchlierfDonald ManuelΣύλληψη & επιμέλεια: Rupert HuberΣυμπαραγωγήdocumenta 14Μέγαρο Μουσικής ΑθηνώνΤιμές εισιτηρίων: € 9,00 - 15,00 - 22,00 - 30,00 (Διακεκριμένη Ζώνη)Ειδικές τιμές: € 5,00 (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ) - 8,00 (65+, πολύτεκνοι)Έναρξη προπώλησης: Τρίτη 4 ΑπριλίουΑίθουσα Χρήστος Λαμπράκης(Ώρα έναρξης: 20:30)Δήμητρα Τρυπάνη: «Edward’s Dream»Μια παράσταση ήχουΣτο έργο Edward’s Dream (Το όνειρο του Έντουαρντ) της Δήμητρας Τρυπάνη καταγράφεται σε ήχο η «τρικυμία εν κρανίω» ενός ανθρώπου που ξαναζεί το βράδυ σκηνές της μέρας, όπου έχει πιεστεί έντονα αλλά δεν έχει αντιδράσει. Θραύσματα από εικόνες, σκέψεις, αισθήσεις, οράματα μπλέκονται στο ευαίσθητο εκείνο όριο ύπνου και ξύπνιου.Είναι βασισμένο (όχι αυστηρά) στον Edward Hyde, ήρωα του γνωστού βιβλίου του Robert Louis Stevenson The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, ενώ ταυτόχρονα αντλεί εννοιολογικό υλικό και από άλλες πηγές, όπως το κινεζικό βιβλίο I-Ching κλπ.Το Edward’s Dream είναι γραμμένο για κουιντέτο πιάνου σε πέντε μέρη, στα ενδιάμεσα των οποίων συνδιαλέγεται με ένα κουιντέτο φωνητικών «ηχοτοπίων», το οποίο απαρτίζεται από φωνές, άρπα και θιβετιανά κρουστά. Διακριτικός ο ρόλος του φωτισμού, συμπληρώνει την παράσταση δίνοντας μια αίσθηση αργά μετακινούμενου πίνακα.Σύλληψη – Σύνθεση Μουσικής – Επεξεργασία Κειμένων Δήμητρα ΤρυπάνηΣτην παράσταση παίρνουν μέρος οι μουσικοί:Στο κουιντέτο πιάνουΑπόλλων Γραμματικόπουλος βιολίΠαναγιώτης Τζιώτης βιολίΑγγέλα Γιαννάκη βιόλαΔημήτρης Τραυλός βιολοντσέλοΝίκος Κυριόσογλου πιάνοΣτα Φωνητικά ΗχοτόπιαΓωγώ Ξαγαρά άρπα, φωνητικά, κρουστάΚατερίνα Μιχοπούλου φωνητικά, κρουστάΙσμήνη Παπαθανασίου φωνητικά, κρουστάΔήμητρα Παπασταύρου φωνητικά, κρουστάΔήμητρα Τρυπάνη φωνητικά, κρουστάΣχεδιασμός φωτισμού Γιώργος ΝικόπουλοςΗχοληψία Φίλιππος ΘεοχαρίδηςΣτα collage των φωνητικών «ηχοτοπίων» ακούγονται θραύσματα από κείμενα των: Αλέξανδρου Σχινά, Φαίης Λύχνου, Benjamin Péret, Gottfried Benn, Roland Barthes, James Joyce, Robert Louis Stevenson, Marcello D’ Orta, Μαρίας Πασχαλίδου, Aνώνυμου («Διήγησις των Τετραπόδων Ζώων»).Το ποίημα που ακούγεται στην αρχή της παράστασης είναι το Auguries of Innocence του William Blake.Τιμές εισιτηρίων: € 12,00 - 20,00Ειδικές τιμές: € 5,00 (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ) - 8,00 (65+, πολύτεκνοι)Έναρξη προπώλησης: Τετάρτη 5 ΑπριλίουΑίθουσα Δημήτρης ΜητρόπουλοςΠέμπτη 27 Απριλίου(Ώρα έναρξης 21:00)National Theatre LiveWilliam Shakespeare: Δωδεκάτη ΝύχταΜε ελληνικούς υπότιτλουςΎμνος στη δύναμη του έρωτα, κλασική κωμωδία παρεξηγήσεων και μεταμφιέσεων – με έντονο και το τραγικό στοιχείο, η Δωδεκάτη Νύχτα είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του μεγάλου Βάρδου.Σκηνοθεσία Simon GodwinΠαίζουν Tamsin Greig, Daniel Rigby,Tamara Lawrence, Doon Mackichan και Daniel EzraΣε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία και το British CouncilMαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Olivier Theatre στο ΛονδίνοΓενική είσοδος: € 15,00 – Φοιτητικό, άνεργοι, παιδιά: € 8,00Έναρξη προπώλησης: Πέμπτη 6 ΑπριλίουΑίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη(Ώρα έναρξης 20:30)Σκαλκώτας για Ορχήστρα ΕγχόρδωνΑφιέρωμα στον Νίκο ΣκαλκώταΝίκος Σκαλκώτας:Δέκα μουσικά σκίτσα για έγχορδαΜικρή σουίτα για έγχορδαΕλληνικοί χοροί για έγχορδα: Ηπειρώτικος, Κρητικός, Τσάμικος (αρ. Α/1), Θεσσαλικός, Μαριορή μου – Μαριορή μου, Αρκαδικός, Παιδιά και ποιος το πέταξε, Κλέφτικος, Νησιώτικος, Τσάμικος (αρ. Β/9), ΜαζωχτόςΤιμές εισιτηρίων: € 10,00 - 15,00Ειδικές τιμές: € 4,00 (Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ), 6,00 (65+, πολύτεκνοι)Έναρξη προπώλησης: Παρασκευή 7 ΑπριλίουΑίθουσα Δημήτρης ΜητρόπουλοςΤην ημέρα της συναυλίας θα διεξαχθεί Συμπόσιο με θέμα «Οι χοροί του Σκαλκώτα», και είσοδο ελεύθερη για το κοινό.Επιστημονικός υπεύθυνος: Νίκος ΧριστοδούλουΤο αναλυτικό πρόγραμμα του Συμποσίου θα ανακοινωθεί.