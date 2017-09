«Η νύχτα και η πόλη» - Σινεμά και live jazz concerts στη Μονή

Ένα μοναδικό διήμερο θα απολαύσουν οι κινηματογραφόφιλοι, αλλά και οι φίλοι της jazz, παρέα με εκλεκτές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους και με live concerts. Με γενικό τίτλο «Η νύχτα και η πόλη» το Σινεμά στη Μονή θα φιλοξενήσει, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017, από τις 21.00, ταινίες που έχουν στο επίκεντρό τους την κάποιες φορές ιδιόρρυθμη σχέση αλληλεξάρτησης των ηρώων που κινούνται στο νυχτερινό αστικό τοπίο, αλλά και τον τρόπο που το σινεμά αποτύπωσε τη μεταβολή αυτού του τοπίου.Πρόκειται για τέσσερις εξαιρετικές ταινίες μικρού μήκους από το Thess International Short Film Festival, επιλεγμένες από τον Γιάννη Ζαχόπουλο και τα αριστουργήματα «Η νύχτα και η πόλη» του Ζιλ Ντασέν και «Μετά τα μεσάνυχτα» του Μάρτιν Σκορσέζε, που προβάλλονται σε συνεργασία με το CineDogs.gr.Φυσικά, η κατάλληλη μουσική επένδυση για όλη αυτήν τη μυθιστορηματική εξέλιξη της πόλης δεν θα μπορούσε παρά να είναι η τζαζ, την οποία θα αναλάβουν να μεταφέρουν επί σκηνής οι δύο μπάντες που θα παίξουν μετά τις προβολές.21.00 Προβολές μικρού μήκους ταινιών (σε συνεργασία με το TiSFF)Next Floor του Dennis VilleneuveRien Ne Peut T' Arreter του David Hourregue21.30 Προβολή μεγάλου μήκους ταινίας (σε συνεργασία με το CineDogs.gr)Η νύχτα και η πόλη (Night and the City) του Jules Dassin23.15 Live Jazz με τους Yako Trio – αφιέρωμα στον Γιάννη ΚωνσταντινίδηΤο Yako Trio είναι ένα μουσικό σχήμα νέων παιδιών που επιχειρεί κάτι ολότελα πρωτότυπο και ιδιαζόντως δημιουργικό: ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Έλληνα μουσικό Γιάννη Κωνσταντινίδη, παίρνοντας τις διασκευές που αυτός έχει κάνει σε παραδοσιακούς σκοπούς και ενορχηστρώνοντας τες για piano jazz trio!Οι Yako Trio είναι οι Λέανδρος Πασιάς (πιάνο), Γιώργος Κλουντζός – Χρυσίδης (τύμπανα) και Βαγγέλης Βραχνός (κοντραμπάσο).21.00 Προβολές μικρού μήκους ταινιών (σε συνεργασία με το TiSFF)Chaos του Sebastien PetitAya των Mihal Brezis & Oded Binnum21.45 Προβολή μεγάλου μήκους ταινίας (σε συνεργασία με το CineDogs.gr)Μετά τα μεσάνυχτα (After Hours) του Martin Scorsese23.30 Jazz Trio με jazz-swing ήχουςΠαίζουν: Λέανδρος Πασιάς (πιάνο), Βαγγέλης Βραχνός (κοντραμπάσο), James Wylie (σαξόφωνο)Ώρα έναρξης: 21.00Τιμή εισιτηρίου:5€ και 7€ και για τις δύο ημέρεςΣημεία Προπώλησης:Εκδοτήρια Μονής Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21Στα καταστήματα Seven Spots, Media Markt και σε όλα τα φυσικά σημεία προπώλησης viva.grΗλεκτρονικά στο viva.gr