Ο Phil Gates στο Half Note Jazz Club

Ο εκρηκτικός κιθαρίστας των Blues, Phil Gates, από Παρασκευή 19 έως Δευτέρα 22 Ιανουαρίου στο Half Note Jazz Club!Μία ξεχωριστή προσωπικότητα κι εκπρόσωπος του Chicago Blues, είναι ο μοναδικός κιθαρίστας Phil Gates και μας έρχεται για πρώτη φορά για συναυλίες στην Ελλάδα! Η blues κιθάρα όπως δεν την ακούσαμε ποτέ! Ο Gates, γεννημένος στο Chicago - στη μητρόπολη του blues - και μέσα σε οικογένεια μουσικών, άρχισε να ασχολείται παίζοντας και ακούγοντας διαφορετικά είδη μουσικής από την τρυφερή ηλικία των 7 ετών. Πρώτα τον συγκίνησε το βιολί, μετά το κλαρινέτο, τα τύμπανα για να καταλήξει στην κιθάρα που έμελλε να είναι το πεπρωμένο του και τον βοήθησε να προσαρμοστεί και να «εθιστεί» στο blues, που ακουγόταν παντού στην πόλη του. Η εκφραστικότητα της ηλεκτρικής και της slide κιθάρας ήταν από τα πρώτα χρόνια και εξακολουθεί μέχρι σήμερα, να είναι ο μουσικός ακρογωνιαίος λίθος για τον ίδιο τον αυτοδίδακτο Phil Gates και το μεγαλύτερο κίνητρό του στην μουσική δημιουργία.Οι πρώτες του μεγάλες επιρροές ήταν από την ευρύτερη πλατφόρμα της μουσικής αλλά απ’ αυτές ξεχώριζαν ο Buddy Guy, o Muddy Waters, o Roy Buchanan, ο Jimi Hendrix, o Shuggie Otis, o Rory Gallagher και ο Johnny Winter. H επαγγελματική καριέρα του Phil ξεκίνησε περίπου στην ηλικία των 18 ετών και άρχισε τις εμφανίσεις σε μεγάλες σκηνές αλλά και clubs ενώ σύντομα άρχισε να γίνεται γνωστός και στο εξωτερικό. Συνεργάστηκε και μοιράστηκε την σκηνή με ιερά τέρατα του blues όπως οι Buddy Guy, John Mayall, Coco Montoya, Janiva Magness, Tommy Castro, Kenny Neal, Tower of Power, Eric Gales, Booker T κα. Ένας ένθερμος εργάτης του blues o Gates, τόσο επί σκηνής όσο και εκτός αυτής, μετακινήθηκε στην Δυτική ακτή όπου εκτός της live δραστηριότητάς του, δημιούργησε την Los Angeles Blues Society ενώ είναι διαρκώς voting member για τα Grammys σε όλες τις κατηγορίες του Blues. Είναι από τους κριτές του διαγωνισμού «King of the Blues» του Hollywood αλλά και του International Blues Challenge του Memphis.Το στυλ και το ύφος του παιξίματος του εκπληκτικού Gates θυμίζει τα πρώτα μουσικά στάδια του Buddy Guy, μία περίοδο χαρακτηριστική για την υψηλή της ενέργεια αναμεμειγμένη όμως με λίγο με στοιχεία της jazz, του funk και του Rhythm & Blues ή ήχους Νέας Ορλεάνης. O Phil Gates ξεκίνησε σχετικά αργά την δισκογραφική του παρουσία, αφού αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι της πορείας του ως session κιθαρίστας και παραγωγός δίσκων σε σπουδαίους καλλιτέχνες. Συνολικά έχει κάνει επτά προσωπικά άλμπουμ και ένα soundtrack αλλά και δεκάδες συμμετοχές σε γκρουπ άλλων, όμως τα album του «Addicted to the Blues» και «In the meantime» ήταν εκείνα που του άνοιξαν διάπλατα τον δρόμο για την κορυφή του blues. O εξαιρετικός Gates υπογράφει τη μουσική για την κινηματογραφική ταινία «My normal Life» ενώ ήταν συμπαραγωγός στην βραβευμένη δουλειά του Zac Harmon «The Blues according to Zacariah».Σημαντική και γνωστή είναι αφοσίωση και η αγάπη του στη δουλειά του Jimmy Hendrix ο οποίος πάντα ήταν μία από τις σημαντικότερες επιρροές του. Είναι άλλωστε πολύ γνωστή η εκτέλεση του περίφημου κομματιού «Hey Joe» από τον Gates! Αυτό τον καιρό o Phil Gates είναι μουσικός διευθυντής του James Marshall Hendrix Foundation.Ο Gates, πλαισιωμένος από την εξαιρετική μπάντα του, μας φέρνει ένα υπέροχο μείγμα σύγχρονου Chicago, Delta & Mississippi Blues με λίγο από funk και R&B. Με τις εμφανίσεις του στο Half Note Jazz Club από 19 έως 22 Ιανουαρίου 2018 θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε έναν αυθεντικό βιρτουόζο κιθαρίστα & bluesman από κοντά!Phil Gates - Guitar/VocalsNick Thomas - DrumsMarc Ray Oxendine - BassUwe Rodi - KeyboardsHalf Note Jazz ClubΤριβωνιανού 17, ΜετςΏρα έναρξης: Παρ. & Σαβ.: 22.30, Κυρ. & Δευτ.: 21.30Είσοδος: 20 ευρώ (μπαρ), 25 ευρώ (Β’ Ζώνη), 30 ευρώ (Α’ Ζώνη)*** τη Δευτέρα 22/1 έκπτωση 5 ευρώ σε όλες τις ζώνες γιακατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητέςΠροπώληση: www.viva.grΚαταστήματα: Seven Spots, Reload Stores, Media Markt, Βιβλιοπωλεία ΕυριπίδηςΠληροφορίες - Κρατήσεις: 210 9213310