Η ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος «Police»

Σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1977, ο Στινγκ, ο Στιούαρτ Κόπλαντ, και ο Άντι Σάμερς, έπαιξαν μαζί για πρώτη φορά στο Παρίσι. Λίγο αργότερα, θα σχηματίσουν τους Police.Οι «Police» ήταν μια τριμελής ροκ μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία, με ισχυρές επιρροές από τη ρέγγε, που δημιουργήθηκε το 1977 από τον ντράμερ Στιούαρτ Κόπλαντ, γιο ενός πράκτορα της CIA, που ξεκίνησε την καριέρα στους Curved Air, σπουδαίο σχήμα του προοδευτικού ροκ. Ο Κόπλαντ προσέλαβε στο νέο συγκρότημα τον δάσκαλο και μπασίστα της τζαζ Στινγκ, κατά κόσμον Γκόρντον Σάμνερ. Στην παρέα προστέθηκε αργότερα ο βετεράνος κιθαρίστας Άντι Σάμερς.Την επόμενη χρονιά κυκλοφορούν το πρώτο τους σιγκλ, με τίτλο Roxanne, μια ανεξάρτητη παραγωγή, η οποία περνάει απαρατήρητη. Το φθινόπωρο του 1978 υπογράφουν σε μεγάλη εταιρεία, την A&M και κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ Outlandos D' Amour. Αρχίζουν να γνωρίζουν δειλά - δειλά την επιτυχία στην πατρίδα τους, ιδιαίτερα από την άνοιξη του 1979, όταν το Roxanne, που περιέχεται στο άλμπουμ, ξανακυκλοφορεί ως σινγκλ και φτάνει στο Νο12 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών. Από τον δίσκο αυτό ξεχωρίζουν, ακόμα, τα τραγούδια So Lonely και Can' t stand loosing you.Το 1979 είναι η χρονιά τους. Κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ της καριέρας τους Reggatta de Blanc και το τραγούδι Message in a bottle γίνεται παγκόσμια επιτυχία. Οι Police πραγματοποιούν μία μεγάλη περιοδεία σ' όλο τον κόσμο και φτάνουν μέχρι και τη χώρα μας που είχε να δει ροκ συναυλία από την εποχή των Rolling Stones το 1967.Το φθινόπωρο του 1980 κυκλοφορούν το τρίτο άλμπουμ τους Zenyatta Mondatta που γίνεται το πιο επιτυχημένο της καριέρας τους, με το τραγούδι Don' t Stand So Close to me να ξεχωρίζει. «Είναι η τελευταία φορά, που δουλέψαμε σαν συγκρότημα», παραδέχτηκε χρόνια αργότερα ο Στινγκ.Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη επιτυχημένα άλμπουμ, που φθάνουν στο Νο1 του βρετανικού τοπ. Το Ghost in the machine (1981) και το Synchronicity (1983), το κύκνειο άσμα του συγκροτήματος και ο πιο εμπορικός δίσκος τους, με επιτυχίες όπως το Every Breath you Take και το Wrapped around your Finger.Όμως, οι προτεραιότητες των Κόπλαντ, Στιγκ και Σάμερς στις προσωπικές τους δουλειές και οι μεταξύ τους διαφωνίες επιταχύνουν το τέλος. Αποφασίζουν να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα ως Police. Το διάλειμμα συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα τρία μέλη του συγκροτήματος ακολουθούν το καθένα τη δική του πορεία στον χώρο της μουσικής. Μόνο ο Στιγκ θα γνωρίσει τη μεγάλη επιτυχία και την παγκόσμια καταξίωση.Οι Police θα επανενωθούν δύο φορές από το 1986 για μικρό χρονικό διάστημα. Την πρώτη φορά στις 10 Μαρτίου του 2003 κατά την τελετή εισόδου τους στο Rock ‘n’ Roll Hall of Fame και τη δεύτερη τη διετία 2007-2008 για μία σειρά συναυλιών, επ’ ευκαιρία της 30ης επετείου από τη δημιουργία τους.ΔισκογραφίαOutlandos d'Amour (1978)Reggatta de Blanc (1979)Zenyatta Mondatta (1980)Ghost in the Machine (1981)Synchronicity (1983)Every Breath You Take: The Singles (1986)Greatest Hits (1992)Message in a Box: The Complete Recordings (1993)Live! (1995)