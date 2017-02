Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Arcadian Screenings

25 ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και κινουμένων σχεδίων από όλο τον κόσμο, παρουσιάζονται στην Αρκαδία σε ένα Διεθνές Φεστιβάλ Πολιτικού Κινηματογράφου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σε πρώτη προβολή 8 ταινίες από την Τρίπολη για την Αρκαδία.



Οι καλεσμένοι του φεστιβάλ:



Νίκος Καβουκίδης.



Ένα μοναδικό αρχείο από το κινηματογραφικό συνεργείο της «Φίνος Φιλμ» για την Κατοχή και την Απελευθέρωση βγαίνει για πρώτη φορά στον κινηματογράφο. Ο Νίκος Καβουκίδης έρχεται στην Τρίπολη και παρουσιάζει το μοναδικό κινηματογραφικό ντοκουμέντο «Μνήμες Απελευθέρωσης»



Γιώργος Μιχαλακόπουλος.



Αφιέρωμα στο Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Θα προβληθεί η ταινία «60 χρόνια στο πανί και στο σανίδι» και αποσπάσματα από την ιστορική σειρά «Εκείνος & Εκείνος». Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος συζητά με το κοινό της Τρίπολης.



Θάνος Βερέμης.



Ο καθηγητής Ιστορίας παίρνει μέρος στο ντοκιμαντέρ «Ζευγολατειό - Αλάσκα» για την απίστευτη περιπέτεια της ζωής του πατέρα του, Μάρκου Βερέμη, και συζητά με το κοινό της Τρίπολης.



Βασίλης Μαζωμένος.



Ο πολυβραβευμένος Αρκάς σκηνοθέτης παρουσιάζει την ταινία του «Guilt» ένα πολιτικό θρίλερ για το Κυπριακό.



Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη



Τρίπολη



Πέμπτη 23/2



Πρωινό Πρόγραμμα 11.00 – 14.00 Η Βόλτα (10’), Κ. Σιάμπου | Ελλάδα Συζήτηση (15’) Η Κρυμμένη Ομορφιά της Τρίπολης (10’) Β. Παπουτσή, Β. Παναγάκη | Ελλάδα Ζωή στις Ράγες (20’) Φ. Κωνσταντόπουλος | Ελλάδα This was Hasankeyf (91’) Tommaso Vitali | Ιταλία, Αγγλία, Τουρκία



Βραδινό Πρόγραμμα 19.00 – 20.00 Το Άγγιγμα ενός Αγγέλου Touch of an Angel (60’) Marek Tomasz Pawlowski | Πολωνία 20:15 - 20:55 Ζευγολατειό – Αλάσκα (40’) Μ. Ρόζη, Μαθητές Α’ Λυκείου | Ελλάδα 20:55 - 21:10 Συζήτηση 21:10 - 21:20 16άρηδες (10’), Μαθητές Α’ Λυκείου | Ελλάδα 21:25 - 21:35 Η Βιβλιοθήκη μια Φορά κι έναν Καιρό (10’) Γ. Τσουραπά, Α. Νεκίδου, Π. Λούτος, Μ. Κολάρα Ελλάδα.



Παρασκευή 24/2



Πρωινό Πρόγραμμα 11:00 - 14:00 Σχολική Εκδρομή / Klassenfahrt (86’) Henner Winckler | Γερμανία Το Συνέδριο των Ζώων The Conference of the Animals (95’) Curt Linda | Γερμανία



Βραδινό Πρόγραμμα 19:00 - 19:55 Inside the DMZ (52’) Jeong Gyoung-youl, Lim Huyn Chan, Michel Noll | Κίνα, Γαλλία 20:10 - 20:35 Aikido (25’), Γ. Κολιόπουλος | Ελλάδα 20:35 - 20:45 Μαύρα σας Μακαρούνια (10’) Γ. Παπαδοπούλου, Γ. Μακρής, Ντ. Κιρκιλή | Ελλάδα 20:45 - 21:00 Ελαιοχώρι (15’), Δ. Κολιόπουλος | Ελλάδα 21:15 - 23:20 Ανατολικός Άνεμος (105’) Katja von Garnier | Γερμανία



Σάββατο 25/2



Πρωινό Πρόγραμμα 11:00 - 14:00 Η Βιβλιοθήκη μια Φορά κι έναν Καιρό (10’) Γ. Τσουραπά, Α. Νεκίδου, Π. Λούτος, Μ. Κολάρα Ελλάδα Ελαιοχώρι (15’), Δ. Κολιόπουλος | Ελλάδα Μαύρα σας Μακαρούνια (10’) Γ. Παπαδοπούλου, Γ. Μακρής, Ντ. Κιρκιλή | Ελλάδα.



Βραδινό Πρόγραμμα 19:00 - 19:55 Lost Army (52’), Lee Li-Saho, Lin Leh-chyn, Michel Noll | Κίνα, Γαλλία 20:10 - 20:20 Η Βόλτα (10’), Κ. Σιάμπου | Ελλάδα 20:20 - 20:35 Συζήτηση 20:35 - 20:45 Η Κρυμμένη Ομορφιά της Τρίπολης (10’) Β. Παπουτσή, Β. Παναγάκη | Ελλάδα 20:45 - 20:55 Ζωή στις Ράγες (20’) Φ. Κωνσταντόπουλος | Ελλάδα 21:10 - 21:35 Μνήμες Απελευθέρωσης (25’) Ν. Καβουκίδης | Ελλάδα 21:35 - 21:55 Συζήτηση 22:00 - 23:40 Γκιλτ / Guilt (92’), Β. Μαζωμένος | Ελλάδα



Κυριακή 26/2



Πρωινό Πρόγραμμα 11:00 - 11:40 Ζευγολατειό - Αλάσκα (40’) Μ. Ρόζη, Μαθητές Α’ Λυκείου | Ελλάδα 11:40 - 11:55 Συζήτηση 12:10 - 12:30 Aikido (25’) ,Γ. Κολιόπουλος | Ελλάδα



Βραδινό Πρόγραμμα 19:00 - 2ο:15 Αφιέρωμα στον ηθοποιό Γιώργο Μιχαλακόπουλο Εκείνος & Εκείνος – Το Αυγό (20’) Συζήτηση (20’) Γ. Μιχαλακόπουλος – 60 Χρόνια (15’) Ν. Καβουκίδης | Ελλάδα 20:15 - 20:50 Women in Sink (36’), Iris Zaki | Iσραήλ, Αμερική 21:05 - 21:30 Εισιτήριο από το Παρελθόν Ticket From The Past (23’) Miriam Steen, Rike Holtz | Γερμανία



Δημητσάνα



Πέμπτη 23/2



Πρωινό Πρόγραμμα 11:00 - 12:00 Ζευγολατειό – Αλάσκα (40’) Μ. Ρόζη, Μαθητές Α’ Λυκείου | Ελλάδα Η Κρυμμένη Ομορφιά της Τρίπολης (10’) Β. Παπουτσή, Β. Παναγάκη | Ελλάδα



Βραδινό Πρόγραμμα 19:00 - 20:30 Σχολική Εκδρομή / Klassenfahrt (86’) Henner Winckler | Γερμανία Παρασκευή 24/2 19:00 - 21:00 Οι Τελευταίες Μέρες Sophie Scholl – The Final Days (116’) Marc Rothemund | Γερμανία ΣΑΒΒΑΤΟ 25/2 19:00 - 20:30 Τα Παιδιά του Φεγγαρόφωτος Children Of The Moon (87’) Manuela Stacke | Γερμανία Κυριακή 26/2 12:00 - 13:35 Το Συνέδριο των Ζώων The Conference of the Animals (95’) Curt Linda | Γερμανία



Μεγαλόπολη Πνευματικό Κέντρο «Πολύβιος»



Πέμπτη 23/2



Πρωινό Πρόγραμμα 11:00 - 12:10 Ζευγολατειό – Αλάσκα (40’) Μ. Ρόζη, Μαθητές Α’ Λυκείου | Ελλάδα Aikido (25’), Γ. Κολιόπουλος | Ελλάδα



Βραδινό Πρόγραμμα 19:00 - 20:30 Τα Παιδιά του Φεγγαρόφωτος Children Of The Moon (87’) Manuela Stacke | Γερμανία

ΑΣΕΑ Πολιτιστικό Καφενείο ΣΑΒΒΑΤΟ 25/2 19:00 - 19:40 Ζευγολατειό - Αλάσκα (40’) Μ. Ρόζη, Μαθητές Α’ Λυκείου | Ελλάδα 19:50 - 20:50 Το Άγγιγμα ενός Αγγέλου Touch of an Angel (60’) Marek Tomasz Pawlowski | Πολωνία.