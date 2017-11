Οι Arte Cinematica σαρώνουν τα διεθνή βραβεία αεροκινηματογράφησης χάρη σε ένα βίντεο με θέμα τον... γάμο

Οι Arte Cinematica, ήτοι ο Κώστας Πέτσας και ο Άρης Νικολαΐδης, σαρώνουν τα βραβεία και τις διακρίσεις στο εξωτερικό, για την εξαιρετική δημιουργία τους, που περιλαμβάνει πολλές λήψεις μέσω drone , του βίντεο “Our Story”.Πρόκειται για μια εξαιρετική σύνθεση από πολλά βίντεο με αντικείμενο τον γάμο που αναδείχτηκε πρόσφατα ως Best Promotional Film στο Flying Robot International Film Festival από το San Francisco.Η επιτυχία του συγκεκριμένου βίντεο δεν… περιορίζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού: έχει διακριθεί επίσης με το Best Cinematography Award στο Around Film Festival του Άμστερνταμ, ήταν Best Wedding Film Finalist στο CICFF Film Festival της Kolkata και προβλήθηκε ως Official Selection Showreels στο Festival Cinedrones του Μπορντώ.Δείτε το βίντεο και διαβάστε τη συνέντευξη των Arte Cinematica στο idrones.gr.