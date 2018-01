Οι καλύτεροι Άη Βασίληδες στη μεγάλη οθόνη

Στο βίντεο του τραγουδιού «A Great Big Sled» του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος «The Killers», ο τραγουδιστής, Μπράντον Φλάουερς είναι εντυπωσιακός, ντυμένος με την κόκκινη στολή του Άη Βασίλη.



Ποιοι είναι όμως οι καλύτεροι ή οι πιο εναλλακτικοί Άη- Βασίληδες στην κινηματογραφική οθόνη; To ΝΜΕ παραθέτει πέντε ταινίες με τον πιο αγαπημένο Άγιο των παιδιών.



Μπίλι Μπομπ Θόρντον - ο Αλκοολικός Άη - Βασίλης



Στην απόλυτα μη γιορτινή ταινία «Bad Santa» του 2003 ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον είναι ο μέθυσος, μισάνθρωπος με ανάρμοστη συμπεριφορά Γουίλι Σόουκ που ληστεύει την παραμονή των Χριστουγέννων ένα φιλανθρωπικό οργανισμό.



Τιμ Άλεν - Ο διστακτικός Άη-Βασίλης



Στην ταινία «The Santa Clause» του 1994 ο Τιμ Άλεν αντικαθιστά αναγκαστικά τον Άη- Βασίλη. Εξαιτίας ενός ατυχήματος στη στέγη ο Άη-Βασίλης αδυνατεί να αναλάβει τις υποχρεώσεις του για τα Χριστούγεννα. Ο Σκοτ (Τιμ Άλεν) πείθεται να φορέσει το κόκκινο κοστούμι του Άγιου και να αναλάβει αυτός τα καθήκοντα. Αποκτά λευκή γενειάδα, κοιλιά και απρόθυμα μπαίνει στις κόκκινες μπότες.



Μπράντον Μάγκαρτ - Ο τρομακτικός Άη-Βασίλης



Τι γίνεται όταν ένα παιδάκι δει τον μπαμπά του, που είναι ντυμένος Άγιος Βασίλης σε ακατάλληλες σκηνές με τη μαμά του; Παθαίνει κάποιο ψυχικό τραύμα, παθαίνει εμμονή με τον Άγιο Βασίλη, καταλήγει να παρακολουθεί στενά φίλους και συγγενείς για να αποφασίσει ποιος ήταν καλός και ποιος άτακτος τη χρονιά που πέρασε και όποιος δεν είναι καλός περνά δύσκολα. Ο Μπράντον Μάγκαρτ στο θρίλερ του 1980 «Christmas Evil» είναι ο ανθρωποκτόνος Άη - Βασίλης.



Εντ Άιβορι - ο goth Άη Βασίλης



Στο τρομακτικό και ρομαντικό παραμύθι, την ταινία «The Nightmare Before Christmas» του 1993 ο βασιλιάς των κατοίκων της πόλης του Χάλογουιν αποφασίζει να προχωρήσει στην απαγωγή του Άη-Βασίλη και να μοιράσει ο ίδιος παιχνίδια, που κατασκεύασαν τα ξωτικά-υπήκοοί του. Αυτό που ακολουθεί είναι καταστροφικό, αλλά στο τέλος όλα διορθώνονται.



Ρίτσαρντ Ατένμπορο - Ο κλασικός Άη Βασίλης



Στο «Miracle on 34t Street» του 1994 χριστουγεννιάτικη ταινία φαντασίας ένας ευγενικός ηλικιωμένος υποστηρίζει ότι είναι ο Άη-Βασίλης αυτοπροσώπως. Κάποιοι όμως προσπαθούν να τον κλείσουν σε φρενοκομείο και η υπόθεση φτάνει μέχρι τα δικαστήρια.



Πηγή:ΑΠΕ - ΜΠΕ