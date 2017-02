Κινηματογραφικός Φεβρουάριος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Τον Φεβρουάριο, η ενότητα κινηματογραφικών προβολών ParkYour Cinema στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μας προσκαλεί κάθε Κυριακή να ανακαλύψουμε αγαπημένες ελληνικές και ξένες ταινίες.



Το αφιέρωμα FinosFilm: Ο μύθοςμε τη θεματική «Από Έρωτα…», συνεχίζεται με τέσσερις ιστορίες αγάπης, από τη δεκαετία του ’40 έως τη δεκαετία του ’60, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό του ΚΠΙΣΝ να απολαύσει μοναδικές στιγμές από την ιστορία του Ελληνικού κινηματογράφου.



Οι προβολές ξεκινούν με την πρώτη παραγωγή της FinosFilm, «Η φωνή της καρδιάς» (05.02) η οποία παρουσιάζει τη στοργική σχέση του Σπύρου με τη χαμένη του κόρη και συνεχίζονται με την ιστορία του νεαρού μουσικού που παρασύρεται από την αίγλη της καλής κοινωνίας, με το κλασικό ρομάντζο «Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν» (12.02).



Στις 19.02 στην κλασική «Λόλα», ο Άρης προσπαθεί να σώσει την αγαπημένη του από ένα κακόφημο καμπαρέ της Τρούμπας, ενώ στις 26.02η «Ιστορία μιας ζωής» σχολιάζει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα κορίτσια της επαρχίας της δεκαετίας του ’60.



Τα Κυριακάτικα απογεύματα του μήνα είναι αφιερωμένα στους μικρότερους επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ, οι οποίοι θα απολαύσουν μεταγλωττισμένες παιδικές ταινίες. Τον Φεβρουάριο, η ενότητα Park for Kids θα παρουσιάσει την ιστορία του μικροσκοπικού ιππότη Ντεσπερό (Η ιστορία του Ντεσπερό//05.02), την περιπέτεια που θα ζήσουν τα παρεξηγημένα Τερατοκουτάκια (Τα Τερατοκουτάκια//12.02), το ριφιφί που θα οργανώσει ο παράτολμος σκίουρος Σέρλι (Ένας σκίουρος σούπερ – ήρωας//19.02) και τις συνήθειες των αγαπημένων μας κατοικίδιων (Μπάτε σκύλοι αλέστε//26.02).



Ελάτε στο ΚΠΙΣΝ δωρεάν με το Shuttle Bus!



Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.



Αναλυτικές πληροφορίες για το συνολικό προγραμματισμό του ΚΠΙΣΝ, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.SNFCC.org/events.



Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα παραδώσει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Ελληνικό Δημόσιο στις αρχές του 2017. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης, το Ίδρυμα με την επιθυμία να καταστήσει το έργο προσιτό στο ευρύ κοινό υποστηρίζει τη διοργάνωση καθημερινών δωρεάν εκδηλώσεων, που δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν το ΚΠΙΣΝ ως νέο προορισμό, να γνωρίσουν τις προγραμματικές του δυνατότητες και τον ρόλο του στην πόλη.



Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο την τρέχουσα περίοδο έχει τη διαχείριση του έργου, έως ότου ολοκληρωθεί η παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέσα από τον προγραμματισμό αυτό, ο οποίος περιλαμβάνει αθλητικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, το Ίδρυμα φιλοδοξεί να ενισχύσει τον ανοιχτό διάλογο γύρω από το ΚΠΙΣΝ και να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων, οι οποίες θα συντροφεύσουν το έργο κατά την επίσημη λειτουργία του από το Ελληνικό Δημόσιο, τον νόμιμο ιδιοκτήτη του.



FINOS FILM: Ο ΜΥΘΟΣ - ΑΠΟ ΕΡΩΤΑ…



Η φωνή της καρδιάς (1943)



Κυριακή 05.02.2017, 20.00, ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ



Έχοντας εκτίσει την ποινή του για τη δολοφονία του εραστή της γυναίκας του, ο Σπύρος προσπαθεί να επιβιώσει πιάνοντας δουλειά σε ένα ταβερνάκι. Μια στοργική σχέση φιλίας γεννιέται με μια νεαρή κοπέλα, που τυγχάνει να είναι η χαμένη του κόρη, την οποία προσπαθεί να βοηθήσει για να παντρευτεί τον αγαπημένο της. Η πρώτη παραγωγή της FinosFilm γυρίστηκε μέσα στην Κατοχή, το 1942. Το φιλμ εμψυχώνει τους Αθηναίους που είχαν κουραστεί να βλέπουν προπαγανδιστικές ταινίες του κατακτητή, προκαλώντας τον εκνευρισμό της Γκεστάπο, η οποία παρομοίασε την αθρόα προσέλευση στις αίθουσες με… εθνικό συλλαλητήριο (ο κόσμος έβγαινε στους δρόμους με λαμπάδες μετά τις προβολές, όχι μονάχα λόγω της συσκότισης).



Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ιωαννόπουλος



Πρωταγωνιστούν: Αιμίλιος Βεάκης, Δημήτρης Χορν, Καίτη Πάνου, ΣμαρούλαΓιούλη, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Αλέκος Λειβαδίτης, Νίτσα Τσαγανέα, Παντελής Ζερβός



Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν (1951)



Κυριακή 12.02. 2017, 20.00, ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ



Νεαρός σπουδαστής μουσικής, ερωτευμένος με μια κοπέλα φτωχή, παρασύρεται από τα κάλλη της ερωμένης ενός πλούσιου παντρεμένου της καλής κοινωνίας και παρατά για χάρη της τα πάντα. Η δεύτερη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς βασίστηκε στο μουσικό ρομάντζο των Σακελλάριου - Γιαννακόπουλου «Φτερό στον Άνεμο» και περιλαμβάνει πλάνα - ντοκουμέντα των Αθηνών, από το παλιό κτίριο της Λυρικής Σκηνής το οποίο γκρεμίστηκε (για να αντικατασταθεί από το νεότερο θέατρο Ολύμπια, το 1958) μέχρι και την «επαρχιακή» παραλιακή της Γλυφάδας. Θρυλική και η σκηνή του κουιντέτου που παίζει το «Ασ' τα τα Μαλλάκια σου», με τον Φώτη Πολυμέρη να ντουμπλάρει τον Αλεξανδράκη.



Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος



Πρωταγωνιστούν: Άννα Καλουτά, Αλέκος Αλεξανδράκης, ΣμαρούλαΓιούλη, Κούλης Στολίγκας, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Περικλής Χριστοφορίδης, Γιάννης Γκιωνάκης, Γεωργία Βασιλειάδου



Λόλα (1964)



Κυριακή 19.02. 2017, 20.00, ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ



Ο Άρης αποφυλακίζεται και εμφανίζεται ξανά στην Τρούμπα για να ξεκαθαρίσει παλιούς λογαριασμούς με τα μέλη της συμμορίας που τον έβαλε μέσα, αλλά και να σώσει από τον βούρκο το κορίτσι που αγαπά, τη Λόλα. Ένα από τα πιο σεβαστά δραματικά φιλμ στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, με την κλασική μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και την πρώτη εμφάνιση της ΒίκυςΜοσχολιού με το τραγούδι «Του Ήλιου Σβήστηκε το Φως». Η περιοχή γύρω από το καμπαρέ που κυριαρχεί ως φόντο στην ταινία δημιουργήθηκε στα studio της Finos, γιατί η Τρούμπα της περιόδου θεωρήθηκε επικίνδυνη για τα γυρίσματα. Από εδώ προέρχεται και η cult ατάκα «Πολλά τα λεφτά, Άρη», που απευθύνει ο Καλογήρου στον Κούρκουλο.



Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος



Πρωταγωνιστούν: Τζένη Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Παντελής Ζερβός, Γιάννης Βογιατζής, Νίκος Φέρμας, Λαυρέντης Διανέλλος, Σπύρος Καλογήρου



Ιστορία μιας ζωής (1965)



Κυριακή 26.02.2017, 20.00, ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ



Ορφανή κοπέλα, που διαπομπεύεται δημόσια στο χωριό της, έρχεται στην Αθήνα για ένα καλύτερο μέλλον. Θα ξεκινήσει από υπηρέτρια σε μικροαστικό σπίτι και θα καταλήξει στους κύκλους της υψηλής κοινωνίας όταν παντρευτεί έναν πλούσιο και αρκετά μεγαλύτερο σε ηλικία χήρο. Τότε, μοιραία, θα ανακαλύψει και τον πραγματικό έρωτα στο πρόσωπο ενός νέου. Ίσως παραγνωρισμένο σήμερα, ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά δράματα που υπέγραψε ο Δαλιανίδης σχολιάζει πικρά ένα ρεαλιστικό πρόβλημα της εποχής, με τα κορίτσια της επαρχίας που έπεφταν θύματα εκμετάλλευσης στην πρωτεύουσα. Σπουδαία ερμηνεία από τον Κατράκη, εκθαμβωτική η Λάσκαρη και εξαιρετικό jazzyscore από τον Μίμη Πλέσσα.



Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης



Πρωταγωνιστούν: Ζωή Λάσκαρη, Μάνος Κατράκης, Λευτέρης Βουρνάς, Ανδρέας Ντούζος, Άννα Παϊτατζή, Τασσώ Καββαδία, Μαρία Μαρτίκα, Άγγελος Μαυρόπουλος, Μπέτυ Αρβανίτη



PARK FOR KIDS



Η ιστορία του Ντεσπερό (2008)



Κυριακή 05.02.2017, 18.00, ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ



Μια φορά κι έναν καιρό, ο Ντεσπερό, ο πιο μικροσκοπικός - ακόμη και για το είδος του - ποντικός, ονειρευόταν να γίνει ένας θαρραλέος ιππότης. Διωγμένος απ’ το σπίτι του λόγω της ανήκουστης επιθυμίας του, με έναν καλοσυνάτο αρουραίο φίλο για παρέα, ξεκινά το περιπετειώδες ταξίδι του μέχρι το μακρινό βασίλειο του Ντορ, η πριγκίπισσα του οποίου κινδυνεύει. Η δεύτερη computer-animated ταινία που διένειμε στην ιστορία του το studio της Universal βασίζεται σε ένα αναγνωρισμένο για την παιδαγωγική του αξία βιβλίο φαντασίας της KateDiCamillo από το 2003. (Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση.)



Σκηνοθεσία: SamFell, RobertStevenhagen



Τα Τερατοκουτάκια (2014)



Κυριακή 12.02. 2017, 18.00, ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ



Τα ασχημούλικα και παρεξηγημένα Τερατοκουτάκια, πλάσματα μιας υπόγειας κοινωνίας που ζουν μέσα σε κούτες, ανέθρεψαν από μωρό ένα ορφανό αγόρι, που ως έφηβος πια αναλαμβάνει να τα σώσει από τον αρχηγό τού πάνω κόσμου, τον Ασπροκάπελο Λόρδο Παρμεζάνα, ο οποίος έχει βαλθεί να τα εξοντώσει. Όπως πάντα, μια εξαιρετικά προσεγμένη παραγωγή της εταιρείας Laika, που γυρίστηκε με την τεχνική του stop-motionanimation σε διάστημα 72 εβδομάδων! Προτάθηκε για το Όσκαρ καλύτερης animated ταινίας το 2015. (Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση.)



Σκηνοθεσία: GrahamAnnable, AnthonyStacchi



Ένας σκίουρος σούπερ - ήρωας (2014)



Κυριακή 19.02. 2017, 18.00, ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ



Σε μια φανταστική αμερικανική μεγαλούπολη, στα τέλη της δεκαετίας του ‘60, ο Σέρλι, ένας σκανδαλιάρης σκίουρος, αναζητά οτιδήποτε σε φαγώσιμο. Θα ανακαλύψει ένα μαγαζί που πουλά ξηρούς καρπούς και μαζί με μια παρέα ζώων από γειτονικό πάρκο θα αποφασίσει να οργανώσει ένα παράτολμο ριφιφί, με στόχο να εξασφαλίσει ένα σεβαστό απόθεμα… φιστικιών για τους επόμενους χειμώνες. Μια κωμική περιπέτεια για παιδιά, που βασίστηκε στο καναδέζικο μικρού μήκους φιλμ SurlySquirrel του 2005. (Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση.)



Σκηνοθεσία: PeterLepeniotis



Μπάτε σκύλοι αλέστε (2016)



Κυριακή 26.02. 2017, 18.00, ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΣ



Πώς περνούν τις ώρες τους τα κατοικίδια ζώα των διαμερισμάτων του Μανχάταν, όταν τα αφεντικά τους φεύγουν το πρωί για τη δουλειά; Και σε τι μπελάδες θα βρεθεί ο τετράποδος Μαξ, όταν αναγκαστεί να συγκατοικήσει με τον αδέσποτο Ντιουκ; Η έκτη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 2016 παγκοσμίως είναι μια απόλυτα ψυχαγωγική περιπέτεια καταδίωξης που αγαπήθηκε απίστευτα από θεατές κάθε ηλικίας και δη τους φιλόζωους, φτιαγμένη από την ομάδα που μας έδωσε τη φιλμική σειρά των Εγώ, ο Απαισιότατος και τα Minions. (Προβολή με ελληνική μεταγλώττιση.)



Σκηνοθεσία: ChrisRenaud, YarrowCheney



Επιπλέον πληροφορίες για το ΚΠΙΣΝ:



