Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ στον ρόλο του θρυλικού μίμου Μαρσέλ Μαρσό στην ταινία «Resistance»

Δεν θα είναι μία κλασική βιογραφική ταινία, αλλά κεντρικό της θέμα θα είναι η συμμετοχή του Μαρσέλ Μαρσό στη γαλλική αντίσταση, όταν η χώρα του καταλήφθηκε από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.Πρόκειται για την ταινία «Resistance» με πρωταγωνιστή τον Τζέσι Άιζενμπεργκ, τα γυρίσματα της οποίας θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2018.Εκείνοι που χρηματοδοτούν την κινηματογραφική ταινία τη συγκρίνουν με το βραβευμένο με Όσκαρ του 1999 «Life Is Beautiful», την ιστορία ενός ανθρώπου που χρησιμοποιεί την κωμωδία για να βοηθήσει τον γιο του να αντιμετωπίσει το Ολοκαύτωμα.Με παρόμοιο τρόπο, ο Μαρσό έμαθε να μιμείται για να επιβιώσει και να σώζει τις ζωές των Εβραίων ορφανών, των οποίων οι γονείς είχαν σκοτωθεί από τους Ναζί.Προτού ανεβεί στη σκηνή ως Bip the Clown, γεννήθηκε ως Μαρσέλ Μανζέλ στο Στρασβούργο. Ο πατέρας του ήταν χασάπης κοσέρ από το Στρασβούργο και σκοτώθηκε στο Άουσβιτς.Ο Μαρσό έδωσε την πρώτη του μεγάλη παράσταση σε 3.000 Αμερικανούς στρατιώτες της στρατιάς του στρατηγού Πάτον μετά την απελευθέρωση του Παρισιού τον Αύγουστο του 1944.Ήταν ο καλλιτέχνης που αναβίωσε την τέχνη του μιμικού θεάτρου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με το ταλέντο και την αμεσότητα της έκφρασής του, την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο. Συνέχισε τις παραστάσεις για έξι δεκαετίες, κερδίζοντας ένα Emmy και πολλές άλλες τιμητικές διακρίσεις.Ερμήνευε τον Μπιπ, ένα αδύνατο πλάσμα με πεταχτά μαλλιά και λευκό πρόσωπο που έγινε σήμα κατατεθέν της μιμικής τέχνης.Τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και του απονεμήθηκε το παράσημο του Ιππότη του Εθνικού τάγματος της Αξίας για τη δράση του στην αντίσταση.Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Τζόναθαν Γιακούμποβιτς.Ο Άιζενμπεργκ ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για την ταινία «The Social Network» στην οποία υποδύθηκε τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δημιουργό του facebook.Το 2007 έπαιξε μαζί τον Ρίτσαρντ Γκιρ στο Εγκληματίας Πολέμου (The Hunting Party) και έχει επίσης παίξει στις ταινίες «The Squid and the Whale», «Now You See Me», «Cafe Society» και «Justice League».Πολλοί από τους ρόλους του ήταν δραματικοί, αλλά ο ρόλος του Άιζενμπεργκ ως Μαρσέλ Μαρσό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η μητέρα του εργαζόταν ως επαγγελματίας κλόουν.Παραγωγοί της ταινίας «Resistance» είναι οι Κλοντίν Γιακούμποβιτς και Κάρλος Γκαρσία ντε Παρέδες.Το φιλμ θα είναι αμερικανο-ευρωπαϊκή συμπαραγωγή, καθώς ο γιος του Μαρσέλ Μαρσό, Μπαπτίστ Μαρσό έχει κάνει την έρευνα και θα είναι ο εκτελεστικός παραγωγός.Πηγή: (ΑΠΕ-ΜΠΕ)