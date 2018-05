Δίαθλο: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι αγώνες ανάπτυξης

Οι εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη γέμισαν με δεκάδες παιδιά που συμμετείχαν στο πρώτο Schools Biathlon Μοντέρνου Πεντάθλου της χρονιάς. Οι αγώνες ανάπτυξης της ομοσπονδίας αφορούσαν αθλητές έως 19 χρονών και αγωνίστηκαν στην κολύμβηση και στον δρόμο.



Στο Schools Biathlon συμμετείχαν αθλητές με δελτίο στην Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου, ενώ ταυτόχρονα έγινε και ξεχωριστή κατηγορία για ανεξάρτητους αθλητές (σ.σ. που δεν έχουν δελτίο), αλλά είχαν εκφράσει την επιθυμία να αγωνιστούν.



Την Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος του ΔΣ Γιώργος Χαραλάμπου, ενώ απονομές πραγματοποίησαν εκπρόσωποι των εκπαιδευτήριων Ζηρίδη και των Σωματείων της ΕΟΜοΠ.



Αναλυτικά οι νικητές ανά κατηγορία



ΚΟΡΙΤΣΙΑ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UNDER 11



ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2,43,26 ΠΕΥΚΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΛΙΑ 3,50,41 ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UNDER 13



ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.09.20 ΠΓΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2,11,40 ΠΕΥΚΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

ΚΗΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 2,15,81 ΠΡΟΟΔΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UNDER 15



ΟΠΑΝΤΖΑΑ ΜΑΡΙΑ 4,27,39 ΠΓΣ

ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 5,13,12 ΑΚΡΙΤΕΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ

ΤΣΑΚΕΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 5,13,73 ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UNDER 17



ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΛΥΔΙΑ 4,24,76 ΕΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ

ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 4,26,82 ΠΓΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΛΙΚΗ 4,27,12 ΑΕΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UNDER 19



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 4,26,72 ΠΓΣ



ΑΓΟΡΙΑ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UNDER 11



ΟΠΑΝΤΗ ΣΕΡΑΦΙΜ 2,15,54 ΠΓΣ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2,23,70 ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2,42,64 ΠΑΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UNDER 13



ΤΣΙΑΝΑΤΣΙΚΩΦ ΝΙΚΟΣ 2,02,51 ΠΓΣ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2,41,54 ΠΕΥΚΗ ΛΥΚ.