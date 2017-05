Π. Γιανγκ: «Θα κλείδωνα τον Τεόντοσιτς στα αποδυτήρια»

Ο Πάτρικ Γιάνγκ δηλώνει έτοιμος για το πρώτο Final Four της επαγγελματικής του καριέρας και τονίζει ότι θέλει να ανταποδώσει στον Ολυμπιακό την εμπιστοσύνη που του έδειξε κατά τη διάρκεια του σοβαρού τραυματισμού του με δύο μεγάλες εμφανίσεις στην Κωνσταντινούπολη.



Αναλυτικά η συνέντευξη του Πάτρικ Γιανγκ στον sportfm.gr:



-Είναι αυτός ο ημιτελικός το κορυφαίο παιχνίδι της καριέρας σου ως τώρα, μέχρι το επόμενο;

«Δεν το σκέφτομαι έτσι. Ξέρω πως θα παίξω μπάσκετ για πολλά χρόνια και αν βάλεις στο μυαλό σου ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ματς, που ίσως να μην έχεις την ευκαιρία να ξαναπαίξεις στη ζωή σου, τότε θα χάσεις τη στιγμή. Όταν έχεις συνέχεια στο μυαλό σου ‘πρέπει να κάνω το ένα ή το άλλο, είναι το ματς της ζωής μου και πρέπει να ξεπεράσω τον εαυτό μου’, θα αποπροσανατολιστείς και δεν θα μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Θεωρώ πως το πιο σημαντικό εν όψει του ημιτελικού είναι να είσαι συγκεντρωμένος, να σκέφτεσαι απλά και να απολαμβάνεις κάθε στιγμή του. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να αποδώσεις τα μέγιστα».



-Σίγουρα θα έχεις ακούσει όλες τις ιστορίες του 2012. Πολλοί λένε πως αυτός ο τελικός άλλαξε τη μοίρα του Ολυμπιακού και έκτοτε πιστεύει πως μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε. Είναι οδηγός ό,τι έγινε τότε, στο ίδιο γήπεδο και απέναντι στην ίδια ομάδα, για τον ημιτελικό της Παρασκευής;

«Όπως έχει πει και ο Σπανούλης, δεν θέλω να είμαι ο τύπος που θέλει να ζει στο παρελθόν ή να σκέφτεται πολύ το μέλλον, γιατί έτσι θα χάσεις το τώρα. Ό,τι συνέβη το 2012 ανήκει στο παρελθόν. Αναμφίβολα ήταν μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία του συλλόγου, αλλά τώρα έχουμε 2017. Μπορεί η ιστορία να επαναληφθεί, έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά ό,τι έγινε τότε δεν θα καθορίσει τι θα συμβεί την Παρασκευή. Αυτό το καθορίζουν μόνο οι ομάδες με όσα κάνουν στον ημιτελικό μέσα στο γήπεδο. Ελπίζω τουλάχιστον να μη χρειαστεί να βρεθούμε σε θέση να κυνηγάμε ανατροπή από 19 πόντους (γέλια). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, για 40 λεπτά».



-Τι συμβουλές έχουν δώσει σε σας τα παιδιά που έχουν αρκετές εμπειρίες από Final Four, όπως ο Σπανούλης, ο Μάντζαρης, ο Παπανικολάου και ο Πρίντεζης;

«Έχω εμπειρία από Final Four στο κολέγιο. Εκεί ο κόσμος ήταν πολύ περισσότερος και ξέρω τι θα πει τρελή ατμόσφαιρα. Υπάρχουν αρκετές ομοιότητες και το κλειδί είναι να μη χάνεις τη συγκέντρωσή σου. Θα υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω, όπως σε κάθε αγώνα, αλλά πρέπει να παλέψεις κόντρα σε κάθε αντιξοότητα που θα συναντήσεις στο δρόμο σου. Το να μείνουμε ενωμένοι σαν ομάδα είναι το πιο σημαντικό».



-Αν είχες τη δυνατότητα να κλειδώσεις κάποιον από τους παίκτες της ΤΣΣΚΑ στα αποδυτήρια πριν τον ημιτελικό, ώστε να μην τον αντιμετωπίσεις στην πορεία, ποιος θα ήταν;

«(Γέλια). Προφανώς θα ήταν ο Τεόντοσιτς. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, που μπορεί να προσφέρει πολλά στην ομάδα του. Σκοράρει, δημιουργεί, είναι διαρκής απειλή από μακριά και κάνει απρόβλεπτη την ΤΣΣΚΑ. Οπότε, ναι, αν μπορούσα να τον κλειδώσω στα αποδυτήρια, θα το έκανα. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να τον περιορίσουμε με την άμυνά μας. Ομαδικά».



-Θα τεθείς αντιμέτωπος με τον Κάιλ Χάινς. Είναι ένας παίκτης που ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει αγαπήσει, γιατί προσέφερε πολλά στις κατακτήσεις δύο τίτλων στην Ευρωλίγκα. Πώς περιμένεις τις μονομαχίες σας;

«Είναι περίεργο, αλλά στα τρία χρόνια που παίζω μπάσκετ στην Ευρώπη, έχω αντιμετωπίσει δύο φορές την ΤΣΣΚΑ και δεν έχω βρεθεί ποτέ στο παρκέ την ίδια στιγμή μαζί του. Δεν ξέρω τι να περιμένω, προφανώς το τεχνικό τιμ θα μας προετοιμάσει για όλα. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Μπορεί να μην είναι πολύ ψηλός, αλλά είναι πολύ δυνατός, αλτικός, ευέλικτος και έξυπνος. Κάνει πολύ σημαντική δουλειά στην ομάδα, αν και δεν φαίνεται αυτό πάντα στους αριθμούς της. Φυσικά, επειδή είναι ένας πρωταθλητής, θα θέλει να κερδίσει, αλλά το ίδιο θέλω κι εγώ. Θα είναι μια ωραία μονομαχία, γενικά ένα ωραίο παιχνίδι. Οι προσωπικές μονομαχίες θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και το ματς».



-Δείχνεις να βρίσκεσαι στην καλύτερη κατάσταση της χρονιάς. Τι περιμένεις από τον Πάτρικ Γιανγκ σε αυτό το Final Four;

«Δεν θα έλεγα πως είμαι στην καλύτερη κατάσταση. Ίσως να είμαι, σε ό,τι αφορά τη φόρμα μου μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχα. Όμως νιώθω καλά, βελτιώνομαι διαρκώς και δουλεύω σκληρά. Αν είσαι πειθαρχημένος και συγκεντρωμένος μόνο σε καλό μπορεί να σου βγει. Προσπαθώ να είμαι στο κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας ώστε να προσφέρω και να επιτελέσω το ρόλο μου όποτε ο προπονητής με χρειαστεί. Η ομάδα με έχει στηρίξει στη δύσκολη περίοδο που πέρασα και θέλω να ανταποδώσω. Ό,τι και να γίνει, ένα είναι σίγουρο: θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου».



-Θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού;

«Θέλω να τους ευχαριστήσω που είναι πάντα δίπλα μας και θα είναι και στην Κωνσταντινούπολη. Θα χρειαστούμε τη βοήθειά τους. Να είναι σίγουροι πως θα δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε. Δουλεύουμε σκληρά όλη τη χρονιά γι’ αυτό. Ανυπομονώ να τους δω στο γήπεδο και να ακούσω τις φωνές τους».



ΠΗΓΗ: sport-fm.gr