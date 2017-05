Παπανικολάου: «Τους διαψεύδει όλους στα 35 του ο Σπανούλης»

Στο μπασκετικό μεγαλείο του Βασίλη Σπανούλη υποκλίθηκε ο Κώστας Παπανικολάου μετά τη νίκη με 87-78 επί της Αναντολού Εφές και την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της Euroleague.



«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσεις στο Final Four, όλοι πρέπει να βάλουν ένα λιθαράκι, όπως έγινε όλη τη χρονιά. Όλα τα παιδιά βγήκαν μπροστά, έτσι πορεύονται οι μεγάλες ομάδες. Συγχαρητήρια σε όλους για την καταπληκτική δουλειά που κάναμε, για να γιορτάζουμε σήμερα την πρόκριση στο Final Four.



Θα ήμασταν αφελείς, αν αφήναμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Δόξα τω Θεώ δεν ήμασταν και τους κάναμε όλους χαρούμενους, αρχής γενομένης από τους προέδρους μας. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, είναι η περηφάνια της ομάδας. Συγχαρητήρια και στους οπαδούς μας, μας έδωσαν παλμό και ενέργεια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στον κύριο Μπαφέ, που τον φωνάζω και πρόεδρο γιατί κάνει πολλά πράγματα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, είναι 100% ομαδική η πρόκριση. Είχαμε αντιξοότητες, αλλά πήραμε τη σημαντική πρόκριση», δήλωσε αρχικά ο «Παπ».



Eν συνεχεία συμπλήρωσε αναφερόμενος στον Βασίλη Σπανούλη: «Δυστυχώς είναι το κακό που έχουμε στην Ελλάδα, που σε ένα βράδυ σταυρώνουμε έναν αθλητή σαν τον Βασίλη που έχει αλλάξει την ιστορία του Ολυμπιακού και έρχεται να τους διαψεύσει όλους στα 35 του. Δεν θα κάνω προφητεία για το Final Four. Έχουμε 25% πιθανότητες στο Final Four. Πάμε να τις διεκδικήσουμε και θα δούμε τι θα γίνει».