H νέα παιχνιδομηχανή “Switch” από τη Nintendo κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά στις 3 Μαρτίου

To πολυαναμενόμενο “Switch”, η νέα κονσόλα της Nintendo, θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από την Παρασκευή 3 Μαρτίου. Αν θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα απολαύσουν μια εκπληκτική εμπειρία gaming, ελάτε στο launch event που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Μαρτίου, από τις 11:00 πμ. μέχρι τις 06:00 μμ., στο “The Loft” (Καπνικαρέας 3 & Ερμού) και διασκεδάστε παίζοντας παιχνίδια πολύ πριν την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας τους.Το “Nintendo Switch” είναι μια μοναδική συσκευή «3 σε 1». Συνδέεται στην τηλεόραση ή το μόνιτορ, ενώ μπορείς να τη μεταφέρεις εύκολα μαζί σου οπουδήποτε, παίζοντας τα αγαπημένα σου παιχνίδια.Στο launch event, εκτός του «φανταστικού» “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” και μιας ποικιλίας από διασκεδαστικά 1-2 Switch games σε μια κόντρα πρόσωπο-με-πρόσωπο, που θα είναι διαθέσιμα από την πρώτη ημέρας κυκλοφορίας της κονσόλας, θα μπορέσετε πρώτοι να απολαύσετε αποκλειστικούς τίτλους πολύ πριν την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας τους: Mario Kart 8 Deluxe, ARMS, Splatoon 2, Snipperclips, αλλά και τίτλους τρίτων κατασκευαστών όπως οι Super Bomberman R, Just Dance 2017, Ultra Street Fighter II και Skylanders.Nintendo Switch – Ελευθερία στη διασκέδαση. Οπουδήποτε. Οποτεδήποτε!