The Elder Scrolls: Morrowind - Επιστροφή στο Vvardenfell

Το The Elder Scrolls Online: Morrowind θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 6 Ιουνίου 2017 για PlayStation 4, Xbox One, PC και Mac.

Στις 6 Ιουνίου, για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια, οι παίκτες θα επιστρέψουν στο θρυλικό νησί Vvardenfell να ανακαλύψουν εκ νέου το σπίτι των Dark Elves στο The Elder Scrolls Online: Morrowind.Οι fans περίμεναν υπομονετικά την ευκαιρία να επιστρέψουν ξανά στα πανέμορφα τοπία του Morrowind, και το The Elder Scrolls Online: Morrowind τούς δίνει αυτήν τη δυνατότητα για να ανακαλύψουν νέες περιπέτειες και ιστορίες, 700 χρόνια πριν τα γεγονότα του The Elder Scrolls III: Morrowind.O τρόπος που θα εξερευνήσετε το Vvardenfell, αλλά και ο ήρωας που θα γίνετε είναι δική σας επιλογή. Το The Elder Scrolls Online: Morrowind δίνει και πάλι την ευλευθερία στον παίκτη, που έχουν συνηθίσει όσοι παίζουν τη σειρά Elder Scrolls, από το TESIII: Morrowind μέχρι και το TESV: Skyrim. Παίξτε όπως θέλετε, με όποιον θέλετε.