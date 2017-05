Το νέο Need for Speed είναι γεγονός

Η σειρά Need for Speed αποτελεί μια από τις πιο γνωστές σειρές αγώνων με αυτοκίνητα που ενδεχομένως να όρισαν και το είδος των arcade racing παιχνιδιών τις τελευταίες δεκαετίες. Μια σειρά παιχνιδιών που ήταν γνωστή για τις ετήσιες κυκλοφορίες της και για την χρήση αυτοκινήτων όλων των επιπέδων. Από οικογενειακά σεντάν μέχρι και δυνατά υπερ-αυτοκίνητα σε αγώνες υψηλών ταχυτήτων μέσα σε πολυσύχναστους δρόμους με την αστυνομία να καραδοκεί σε κάθε γωνία.Το 2015 και μετά από μια μεγάλη παύση κυκλοφοριών, το franchise επέστρεψε με ένα δυνατό reboot, διατηρώντας τον τίτλο Need for Speed και θέλοντας να δώσει στον κόσμο όλα τα καλά από όλα τα προηγούμενα κεφάλαια της σειράς. Μέσα στην προσπάθεια αυτή φυσικά το ανανεώμενο Need for Speed ήρθε με αρκετά προβλήματα ή αν θέλετε περιορισμούς και ενώ δεν ήταν ένα κακό παιχνίδι, δεν έφερε τη σειρά στα ύψη παλαιοτέρων κεφαλαίων.Η Ghost Games που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι της ανάπτυξης των νέων μελών της οικογένειας, με δηλώσεις στο επίσημο blog της σειράς ανέφερε πως το επόμενο Need for Speed έρχεται μέσα στο 2017 και πως το στούντιο ανάπτυξης έχει δώσει μεγάλη έμφαση στις προτάσεις και το feedback του κόσμου θέλοντας να διορθώσει όλα τα «κακώς κείμενα» του reboot και να φέρει στον κόσμο το καλύτερο Need for Speed που έχει φτιαχτεί ποτέ.Για τον λόγο αυτό η Ghost Games έχει εστιάσει σε τέσσερις βασικούς πυλώνες στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και αυτοί είναι: Customization, Cops, Location και το Always Online. Η Ghost Games θέλει το νέο Need for Speed να είναι το πιο παραμετροποιήσιμο racing game που έχει υπάρξει με ατελείωτες επιλογές ρυθμίσεων των αυτοκινήτων, δίνοντας έτσι στους παίχτες τη δυνατότητα να ρυθμίσουν και να αλλάξουν ό,τι ακριβώς θέλουν αυτοί. Η αστυνομία θα δώσει για ακόμα μια φορά το παρών της, ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο δύσκολη και ακόμα πιο εντατική από την προηγούμενη φορά ανεβάζοντας κατακόρυφα την αδρεναλίνη των παιχτών.Η τοποθεσία φυσικά παίζει πολύ βασικό ρόλο στην απόλαυση του παιχνιδιού και η ομάδα θέλει ακόμα μεγαλύτερο περιβάλλον με περισσότερη ποικιλία τοποθεσιών και ενδεχομένως πλήρεις εναλλαγές ημέρας και νύχτας. Τέλος η μόνιμη απαίτηση για σύνδεση στο δίκτυο θα καταργηθεί, αφού η Ghost Games είδε ότι η απαίτηση αυτή επηρέασε την επιλογή πολλών παιχτών, αλλά και δημιούργησε πολλά προβλήματα σε παίχτες με κακή σύνδεση ίντερνετ, ενώ παράλληλα πλέον θα μπορείτε να πατήσετε «παύση»...Κλείνοντας η Ghost Games έδωσε και μια φωτογραφία στο κοινό, παρουσιάζοντας ένα πολύ όμορφο τοπίο κατά τη δύση του ηλίου, δείχνοντας ένα Nissan 350Z που ποτέ δεν μπήκε στο πρώτο Need for Speed και μια ταμπέλα με μια ημερομηνία, συγκεκριμένα 2 Ιουνίου. Δε γνωρίζουμε τι σημαίνει το 2 Ιουνίου ποντάρουμε όμως πως αφορά την ημερομηνία της αποκάλυψης του παιχνιδιού.