Observer - Review: Τρόμος, Cyberpunk και Rutger Hauer

Βαθμολογία: 7/10



Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την Aspyr Media για τις ανάγκες του Review.

ObserverPC / PlayStation 4 / Xbox OnePCBloober TeamAspyr MediaAdventure16+15 Αυγούστου 2017Ιδέες και έργα συγγραφέων όπως ο Isaac Asimov σχετικά με το μέλλον μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ και πώς αυτό θα μπορούσε ή μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην πραγματική ανθρώπινη φύση μας, όχι εντελώς τυχαία, δίνουν τροφή για εσωτερική κουβέντα με το μυαλό μας, για τον λόγο που υπάρχουμε σαν όντα και πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε αθάνατοι, αλλά και με τι κόστος.Ένας φουτουριστικός κόσμος, με εμάς μέσα του μπορεί να μοιάζει με έναν παράδεισο ή απλώς μια διαφορετική εμπειρία, όμως ποσό απέχει από το να μετατραπεί σε έναν ασταμάτητο εφιάλτη, δίχως τελειωμό; Σε αυτό το σημείο, η Bloober Team θα επιστρέψει για ακόμη μια φορά για να παίξει με το μυαλό μας, όπως το έπραξε με το Layers of Fear, με το νέο της δημιούργημα, Observer.Το Observer είναι ένα ακόμα adventure game από την Bloober Team και αποτελεί ένα ενδιαφέρον cyberpunk ψυχολογικό θρίλερ μυστηρίου. Εντός του παιχνιδιού δεν μεταφερόμαστε σε μια βικτοριανή έπαυλη του 19ου αιώνα (όπως στο Layers of Fear), αλλά στο έτος 2084 στην Πολωνία, με την ανθρωπότητα να έχει επιβιώσει από ένα καθεστώς πολέμου και πανδημίας, με μοναδική λύση τα ναρκωτικά, την εικονική πραγματικότητα και τα ρομποτικά εμφυτεύματα που έχουν δώσει μια νέα μορφή στο ανθρώπινο είδος. Όλα αυτά υπό την 24/7 παρακολούθηση της Chiron Incorporated.Ο ήρωας της ιστορίας μας είναι ο Dan Lazarski, ένας detective που κατατάσσεται στους Observer, μια ειδική ομάδα αστυνομικών που έχουν την ικανότητα να εισβάλουν στο μυαλό ενός ανθρώπου. Άλλωστε, δεν είναι οι μοναδικοί που έχουν αυτό το πλεονέκτημα, καθώς στον κόσμο του παιχνιδιού ό,τι μπορεί να νιώσει, να σκεφτεί, ακόμα και να θυμηθεί κάποιος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του. Η αρχή του Observer μάς βρίσκει στο αυτοκίνητο του Dan να μιλάμε με μια συνάδελφο του, ενώ ξαφνικά όλα θα μαυρίσουν γύρω του και μια άγνωστη φωνή θα τον προειδοποιήσει για κάτι. Ο Dan ανιχνεύοντας το σήμα του μηνύματος, θα βρεθεί σε μια πολυκατοικία, για να ερευνήσει το διαμέρισμα που εντόπισε. Τα πράγματα αμέσως θα πάρουν μια απρόσμενη τροπή, με το πρώτο πράγμα που αντικρίζει ο πρωταγωνιστής να είναι ένα αποκεφαλισμένο πτώμα.Χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι και με τον ίδιο να είναι πλέον παγιδευμένος στο κτήριο, ο Dan θα προσπαθήσει να εξιχνιάσει την υπόθεση και να ανακαλύψει ποιος είναι ο δολοφόνος, καθώς και τον αποστολέα του μηνύματος που δέχτηκε. Ξεκινώντας την πορεία μας στο παιχνίδι, θα αναζητήσουμε πληροφορίες από τους ενοίκους των διαμερισμάτων, καθώς και πιθανά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος. Το πρόβλημα όμως αρχίζει να γίνεται πιο πολύπλοκο για εμάς, μιας και δεν είναι μόνο ένα πτώμα που θα βρούμε, αλλά ένας ολόκληρος κύκλος αίματος που μας βάζει σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια, τα οποία θα πρέπει να διαβούμε για να φανερώσουμε την αλήθεια.Η πλοκή του παιχνιδιού είναι από τα δυνατά σημεία του, και περιλαμβάνει αρκετά νοήματα, τόσο πολιτικά, όσο και θρησκευτικά. Η γενική εικόνα του Observer μοιάζει με το βιβλίο του George Orwell, 1984 σε μια cyberpunk εναλλακτική πραγματικότητα, η Chiron Incorporated είναι ο “μεγάλος αδερφός” που έχει υποδουλώσει την κοινωνία και ο Winston Smith είναι ο Dan Lazarski, ο “απομονωμένος” Observer, έχοντας την ικανότητα να μην μπορεί να επηρεαστεί από το σύνολο, αλλά παράλληλα να δει μέσα από αυτό. Από θρησκευτικής πλευράς, φέρνει στο προσκήνιο την ιστορία του Αδάμ και της Εύας, με ένα μηχανικό φίδι, το οποίο μας κατευθύνει σε ένα από τα ταξίδια μας και συμβολίζει την “πτώση των πρωτοπλάστων,” όπου οι αγνοί άνθρωποι κατέληξαν μηχανικά όντα και άφησαν πίσω τους την πραγματική τους φύση.To Observer είναι κατά κύριο λόγο walking simulator, με αρκετά "καρυκεύματα" όμως. Οι παίκτες θα χρησιμοποιήσουν τα εμφυτεύματα που διαθέτει ο Dan στο σώμα του για να εξετάσουν αντικείμενα στο χώρο, όπως κηλίδες αίματος ή μηχανικά συστήματα για να συνδεθούν σε αυτά. Παράλληλα, μαζί με αυτά θα χρειαστεί να χειριστούμε μερικά μηχανήματα και κονσόλες ως puzzles για να εντοπίσουμε χρήσιμες πληροφορίες ή να βρούμε ένα πέρασμα για να προχωρήσουμε. Σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει κάποιο είδος μάχης, αλλά είναι απαραίτητο να γίνουμε ένα με το σκοτάδι, καθώς παραμονεύουν διάφοροι κίνδυνοι. Για να τους αντιμετωπίσουμε, η μοναδική λύση είναι οι stealth ικανότητες μας, χωρίς όμως αυτό να είναι κύριο στοιχείο του παιχνιδιού.Η μαγεία στο gameplay του παιχνιδιού της Bloober Team είναι το ταξίδι στο μυαλό των ατόμων, που θέλουμε να αποσπάσουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Μέσα στο υποσυνείδητό τους ξεκινά μια μανία, με μπόλικες εικόνες να ξεπετάγονται ασταμάτητα και γεγονότα να προσφέρουν τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε παρακάτω. Αυτό έχει άμεση επίδραση στον Dan, καθώς του προκαλεί σωματική και ψυχική σύγχυση και μπορεί να μειωθεί με τη χρήση των synchronization pills. Βεβαία, δεν είναι μόνο ο Dan που αντιμετωπίζει αυτό το θέμα, αλλά καλό είναι να μην το δοκιμάσουν άτομα με τάσεις επιληψίας ή ευαίσθητης όρασης, διότι οι εικόνες που αναπαράγονται συχνά κάνουν υπερβολικά γρήγορες εναλλαγές χρωμάτων και ενδεχομένως να ενοχλήσει και να δημιουργήσει πρόβλημα στον χρήστη.Μιλώντας για την απεικόνιση του παιχνιδιού, ένας από τους λόγους που αξίζει να δοκιμάσετε το Observer είναι τα εικαστικά του. Η αισθητική του τίτλου φέρνει έντονα το στοιχείο της αγωνίας σε ένα κλειστό περιβάλλον, χωρίς άμεση έξοδο διαφυγής. Οι δυνατοί ήχοι, οι απότομες εναλλαγές, ακόμα και τα jumpscares είναι τοποθετημένα με τρόπο, ώστε να παίξουν με την ψυχολογία μας, έχοντας ως “δόλωμα” τα γραφικά του. Στο θέμα των γραφικών είναι εγγυημένο πως δεν θα απογοητευτούμε, με την εταιρεία να έχει “κεντήσει” μέσω της Unreal Engine 4 ένα εξαιρετικό κόσμο, που δεν χορταίνουμε να θαυμάζουμε.Ο κόσμος του παιχνιδιού αγγίζει τα όρια του ρεαλισμού, ενώ παράλληλα το voice acting δένει πάρα πολύ καλά. Το voice acting είναι κι αυτό από τη μεριά του εξαιρετικό. Εδώ θα λέγαμε πως φέρνει έναν αέρα από την ταινία του Ridley Scott, Blade Runner, με τον ηθοποιό Rutger Hauer (ως Roy Batty στην ταινία) να ενσαρκώνει τον Lazarski. Άλλες φωνές που θα ακούσουμε στο παιχνίδι, έχουν την αίσθηση της καθημερινότητας, παρά ενός Σαιξπηρικού μονολόγου, χαρίζοντας μια πιο ρεαλιστική αλλά και ταπεινή εικόνα στους χαρακτήρες. Όσο για τους δευτερεύοντες χαρακτήρες, θα μιλήσουμε μαζί τους, με σκοπό να λάβουμε παραπάνω στοιχεία για τις βασικές ή τις επιπλέον αποστολές, ακούγοντας τους μέσα από τα θυροτηλέφωνα τους, εκτός φυσικά από τον Janus, τον επιστάτη, που θα τον δούμε από κοντά.Για το δημιούργημα της Bloober Team στο θέμα των γραφικών, μπορούμε να πούμε τα καλύτερα, όμως και το θέμα των επιδόσεων. Η PC έκδοση του Observer υποφέρει από άστατο framerate και μάλιστα αρκετά συχνά και δεν καταφέρνει να δώσει μια ομαλή εμπειρία στον χρήστη. Η συνολική διάρκεια από την άλλη είναι σχετικά μικρή και θα σας απασχολήσει για 4 με 5 ώρες, ενώ θα χρειαστεί να παίξετε ξανά δεύτερη φορά τον τίτλο, αν θελήσετε να δείτε και την δεύτερη κατάληξη της ιστορίας. Μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, θα χορτάσουμε μια δυνατή εμπειρία ενός horror παιχνιδιού, όμως θα θέλαμε ίσως λίγο παραπάνω.Το Observer αναμφίβολα είναι ένα από τα πιο δυνατά horror παιχνίδια του καλοκαιριού. Η Bloober Team χρησιμοποιεί ξανά τη συνταγή του Layers of Fear, προσφέροντας αυτή τη φορά μια εμπειρία σε cyberpunk ύφος, που θα φανεί χορταστική, παρά τις λίγες ώρες που θα απασχολήσει τους παίκτες. Ο τίτλος της Bloober πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλα παιχνίδια του είδους του και θα μπορούσε άνετα να είναι ένα σκαλοπάτι παραπάνω, αν μπορούσε να αντεπεξέλθει και στο τμήμα των επιδόσεων.Παρ' όλα αυτά προσφέρει μια απίστευτη εικαστική δομή και ένα βαθύ σενάριο, με αρκετή αγωνία, αλλά κυρίως ασχολείται με βαθιά νοήματα και θέτει ερωτήματα για την πραγματική φύση του ανθρώπου. Η τελική ετυμηγορία για το νέο παιχνίδι της Bloober είναι θετική και σας προτείνουμε να το δοκιμάσετε, ειδικά αν σας άρεσε το Layers of Fear.