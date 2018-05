COSMOTE: 5GB με λιγότερο από 1 ευρώ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Η COSMOTE δημιούργησε τα πακέτα GIGA NOW, απαντώντας στην αυξημένη ζήτηση των συνδρομητών για περισσότερο mobile internet, με τον πιο οικονομικό τρόπο. Συνολικά, σε επίπεδο τετραετίας η μέση χρέωση ανά GB έχει μειωθεί σχεδόν 75%.













1 Τα GB του πακέτου ισχύουν από την Παρασκευή 25/05 στις 18:00 μέχρι και τη Δευτέρα 28/05, 23:59:59

2 Η πληθυσμιακή κάλυψη αφορά σε Κάλυψη Εξωτερικών Χώρων (Outdoor Population Coverage).

3 Η ενεργοποίηση της προσφοράς για τους εταιρικούς πελάτες γίνεται και μέσω COSMOTE My Internet.



Συνεχίζοντας τις προσφορές των πακέτων GIGA NOW για τους συνδρομητές της, η COSMOTE προσφέρει πακέτα GB σε πολύ χαμηλή τιμή, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Προλαμβάνοντας τις αυξημένες ανάγκες τους για επικοινωνία, η COSMOTE δίνει, με μόλις 0,90€, 5GB στους συνδρομητές συμβολαίου και καρτοσυμβολαίου COSMOTE, οικιακούς και εταιρικούς, καθώς επίσης 3GB στους συνδρομητές καρτοκινητής.H νέα προσφορά, η τέταρτη του GIGA NOW για φέτος, ισχύει για 3 ημέρες, έως την Δευτέρα 28 Μαΐου. Έτσι, οι συνδρομητές κινητής COSMOTE θα μπορούν να βρίσκονται συνέχεια online, χωρίς να σκέφτονται τα data που καταναλώνουν.Τα τελευταία δύο χρόνια, η μέση ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου COSMOTE έχει αυξηθεί κατά 50%, ενώ η πληθυσμιακή κάλυψητου 4G / 4G+ δικτύου COSMOTE ξεπερνά το 98% και 92% αντίστοιχα, καθιστώντας την COSMOTE, Νο1 δίκτυο στην Ελλάδα. Παράλληλα, για μία ακόμη χρονιά, η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων P3 Communications, απένειμε στην COSMOTE την πιστοποίηση «Best in Test» για τις καλύτερες υπηρεσίες φωνής και Mobile Internet στην Ελλάδα.Για να επωφεληθούν της προσφοράς, οι συνδρομητές COSMOTE μπορούν να ενεργοποιήσουντο πακέτο τους, έως και τις 27/05/18, μέσα από το MyCOSMOTE app ή το WHAT’S UP app.