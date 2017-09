Μέταλλο Μαζί με Γυαλί Στο Συναρπαστικό Νέο IDOL 5

Το IDOL 5, το νέο μέλος της εικονικής σειράς Alcatel IDOL, έχει σχεδιαστεί για την 'Now Generation' που αγαπά τις συντομεύσεις, απαιτεί γρήγορο και αντιδραστικό περιεχόμενο και νέες, συναφείς εμπειρίες. Σκοπός του είναι να προσφέρει το τέλειο πακέτο για αυτόν που θέλει εντυπωσιακό ύφος και ένα τηλέφωνο που του επιτρέπει να κάνει εκπληκτικά πράγματα και να καταγράφει εκπληκτικές στιγμές. Το IDOL 5 διαθέτει μια απίστευτη κάμερα και σας προσφέρει τη δυνατότητα να μοιράζεστε αυτές τις στιγμές, άμεσα, με τους καινοτόμους Διπλούς Λογαριασμούς στα Social Media. Θα εκπλαγείτε! Be amazed.now!«Οι πελάτες μας ζουν στο τώρα, γι’ αυτό αναλάβαμε την αποστολή να δημιουργήσουμε μια συσκευή ναυαρχίδα που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο κάθε στιγμή. Με το IDOL 5, η Alcatel προσφέρει συναρπαστικές νέες εμπειρίες πολυμέσων και αντιμετωπίζει το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, κατά το οποίο πρέπει να συνδέεστε και να αποσυνδέεστε συνεχώς όταν κρατάτε δύο λογαριασμούς στα Social Media. Η κοινή χρήση πρέπει να είναι τόσο εύκολη όσο και η αναπνοή», δήλωσε ο Eric Vallet, Γενικός Διευθυντής της Ευρώπης.Το IDOL 5 είναι η απόδειξη ότι η τελευταία τεχνολογία και η τελευταία σχεδίαση ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους. Έχει μια εκπληκτική και λεπτή κατασκευή 7,5 χιλιοστών, φιλοξενώντας ένα στερεό μεταλλικό σώμα και μια εξαιρετικά φωτεινή οθόνη 5.2 ιντσών 423ppi, όλα δεμένα σε γυάλινη κυρτή επιφάνεια 2.5D με λείες άκρες. Ο απλός σχεδιασμός του από αλουμίνιο συνδυάζεται με κομψά λαμπερό κυρτό γυαλί και παρουσιάζει το Best of Alcatel. Μια πραγματικά εικονική αντίληψη που θα κάνει τους φίλους να μιλούν και να μοιράζονται.Σήμερα, δεν ξεκινάμε το φαγητό μας εάν δεν έχουμε ανεβάσει στο Instagram φωτογραφία από το πιάτο μας, και είναι σημαντικό να κρατάμε κάθε στιγμή μας. Γι’ αυτό το λόγο το IDOL 5 διαθέτει μια απίστευτη κάμερα 13MP, με f/2.0 διάφραγμα, 1,12μm μέγεθος pixel και εξαιρετικά γρήγορη υβριδική αυτόματη εστίαση (PDAF+CAF) με dual-tone LED φλας. Καθώς οι selfies είναι εξίσου σημαντικές, το IDOL 5 διαθέτει μπροστινή κάμερα 5MP με εκπληκτικό 84° ευρυγώνιο φακό και μπροστινό φλας. Αυτό διασφαλίζει ότι οι selfies και τα πλάνα θα είναι εντυπωσιακά κάθε φορά.Τέλος, καθώς το μοίρασμα στα Socia Media είναι σημαντικό, το IDOL 5 προσφέρει διασκεδαστικές και δημιουργικές λειτουργίες Video Story, οι οποίες επιτρέπουν να επιλέξετε τις αγαπημένες φωτογραφίες/βίντεο και να τις συνδυάσετε σε ένα σύντομο και κοινόχρηστο κλιπ.Το IDOL 5 είναι εξοπλισμένο με τη νέα λειτουργία App Cloner, επιτρέποντας στους χρήστες να παραμένουν συνδεδεμένοι σε πολλούς λογαριασμούς σε μια κοινωνική εφαρμογή. Διαφορετικοί λογαριασμοί μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν σε μία μόνο συσκευή για να γίνει διάκριση -για παράδειγμα- μεταξύ προσωπικών και επαγγελματικών σκοπών ή προσωπικών και γενικών συνομιλιών ή ομάδων. Δε χρειάζεται πια να κρατάμε δύο συσκευές ή να αποσυνδεόμαστε συνεχώς από το WhatsApp και άλλους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης.Το IDOL 5 είναι διαθέσιμο σε μεταλλικό ασημί και μεταλλικό μαύρο.