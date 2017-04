Viber: Νέα έκδοση 6.8 εμπλουστισμένη με νέα, ελκυστικά χαρακτηριστικά!

Το Viber, μια από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές επικοινωνίας παγκοσμίως, ανακοίνωσε τη νέα έκδοση 6.8, η οποία είναι τώρα διαθέσιμη τόσο για iOS, όσο και Android πλατφόρμες.Το πιο ελκυστικό χαρακτηριστικό αυτής της έκδοσης είναι τα Αυτοκόλλητα για Φωτογραφίες (Stickers on Photos), μια νέα υπηρεσία που παρέχει στους χρήστες έναν νέο και διασκεδαστικό τρόπο για να μοιράζονται όλα τα αγαπημένα τους Viber αυτοκόλλητα με τις επαφές τους. Mε το Stickers on Photos οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν δημιουργικά τις φωτογραφίες τους, προσθέτοντας σε αυτές αυτοκόλλητα από οποιοδήποτε πακέτο κατεβάσουν - δίνοντας τους έτσι μια διασκεδαστική και προσωπική πινελιά.Η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει επίσης ένα νέο πακέτο αυτοκόλλητων που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την υπηρεσία «Αυτοκόλλητα για Φωτογραφίες» και περιλαμβάνει στοιχεία όπως καπέλα, γυαλιά, γενειάδες, και άλλα σχέδια με τα οποία οι χρήστες μπορούν να «ντύσουν» τις φωτογραφίες τους.Με πάνω από 32.000 διαθέσιμα σχέδια, τα αυτοκόλλητα του Viber θεωρούνται ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο ποικίλες συλλογές ανάμεσα σε αυτές που διατίθενται στον χώρο των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων σήμερα. Οι χρήστες του Viber μοιράζονται πάνω από 40 δισεκατομμύρια αυτοκόλλητα σε όλο τον κόσμο. Το νέο χαρακτηριστικό του Viber δίνει τη δυνατότητα για ακόμα πιο εμπλουτισμένο περιεχόμενο μηνυμάτων, συνδυάζοντας φωτογραφίες και αυτοκόλλητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την αποστολή γραπτού κειμένου, οι φωτογραφίες και τα αυτοκόλλητα αποτελούν το δεύτερο και το τρίτο αντίστοιχα πιο δημοφιλές περιεχόμενο που ανταλλάσσουν οι χρήστες μέσω μηνυμάτων.Τα Stickers on Photos είναι μέρος μιας σειράς καινοτομιών που προσφέρει το Viber για να εμπνεύσει τους χρήστες του να μοιράζονται εμπειρίες και συναισθήματα με τους αγαπημένους τους, με έναν πρωτότυπο τρόπο που συνδυάζει δημιουργικότητα και διασκέδαση!