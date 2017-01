CES 2017: Η Lenovo παρουσιάζει «Καινοτομία με διαφορά»

Συνδυασμός εργασίας και διασκέδασης - Δύο σε ένα

ξεκίνησε το 2017, παρουσιάζοντας στομια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων με τίτλο «καινοτομία με διαφορά». Οι σημερινοί καταναλωτές αναζητούν νέες συσκευές, προσαρμοσμένες στα μέτρα, τις ανάγκες και τις συνήθειες τους για χρήση στο σπίτι και το γραφείο, αλλά και για όταν είναι «on the go». Με την ανακοίνωση της στο πλαίσιο της CES 2017, η Lenovo ουσιαστικά εδραιώνει τη διαρκή αφοσίωσή της στην καινοτομία, αντιμετωπίζοντας τη μέσα από την οπτική του κάθε καταναλωτή και τις απαιτήσεις της ξεχωριστής καθημερινότητας του.«Η δική μας προσέγγιση στην καινοτομία, αφορά τη διασφάλιση της συνεχούς εξέλιξης και κατανόησης μας σχετικά με το πώς η τεχνολογία εντάσσεται στην καθημερινότητα του κάθε χρήστη, της κάθε επιχείρησης και του κάθε σπιτιού» δήλωσε ο Gianfranco Lanci, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Lenovo. ‘Είμαστε αφοσιωμένοι στην κατανόηση των αναγκών των πελατών μας και δε θα σταματήσουμε να δημιουργούμε ακόμα καλύτερες εμπειρίες στη χρήση PC στη δουλειά, την ψυχαγωγία και το gaming, καθώς και στη νέα γενιά AR/VR καινοτομίας και στο «έξυπνο»-πιο λειτουργικό σπίτι».Η νέα γενιά προϊόντων ThinkPad X1 εστιάζει στην καινοτομία χωρίς συμβιβασμούς και στην απόλυτη κατανόηση των αναγκών του χρήστη, ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται και κάνει τα όρια ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικιακή χρήση PC δυσδιάκριτα. Η άποψη, η γνώση και η εμπειρία του καταναλωτή έχει ωθήσει τη Lenovo στο να καταλάβει ουσιαστικά τι είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τους χρήστες και να μπορέσει με τα προϊόντα της να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους.Το 2017 ThinkPad X1 Carbon, διαθέσιμο στο κλασσικό ThinkPad μαύρο και σε νέο ασημί χρώμα, είναι το πιο ελαφρύ, 14 ιντσών, business notebook. Ζυγίζει μόλις 1.13 κιλά και διαθέτει IPS οθόνη 14 ιντσών και κομψό σχεδιασμό σε μέγεθος form factor 13”.Το X1 Carbon διαθέτει μπαταρία με διάρκεια έως και 15 ώρες για χρήση χωρίς φόρτιση, ενώ έχει επανασχεδιαστεί και έχει πλέον 3 Thunderbolt θύρες, εκπληκτικά γρήγορη συνδεσιμότητα LTE-A Wireless WAN και WIFI CERTIFIED WiGig, επιλογές που παρέχουν απίστευτη απόδοση και συνδεσιμότητα. Χάρη στα ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, θα αισθανθείτε ασφαλείς από ηλεκτρονικές απειλές. Ο αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος με το τσιπ βιομετρικής επεξεργασίας, βοηθούν στην ασφάλεια και την απλοποίηση της εμπειρίας σύνδεσης με Windows Hello, διαθέτοντας υπέρυθρη κάμερα με νέο σύστημα αναγνώρισης χαρακτηριστικών προσώπου.Το ανανεωμένο ThinkPad X1 Yoga, επίσης διαθέσιμο σε νέο μεταλλικό ασημί χρώμα, είναι εκπληκτικά ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη, προσφέροντας παράλληλα πραγματική multi-mode δυνατότητα, σε εξαιρετικά χρώματα και στο απόλυτο μαύρο, στην μόλις 14 ιντσών OLED οθόνη που διαθέτει. Το ανασχεδιασμένο επαναφορτιζόμενο pen, με το βελτιωμένο «rise and fall» πληκτρολόγιο, ολοκληρώνουν την αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης. Παράλληλα, το ThinkPad X1 Tablet συνεχίζει με τη σειρά του να εντυπωσιάζει με το ελαφρύ του βάρος και τον modular σχεδιασμό του. Η συσκευή διαθέτει μοναδικές λειτουργικές μονάδες που παρέχουν επιπλέον θύρες και μέχρι 5 ώρες επιπρόσθετη διάρκεια ζωής στη μπαταρία, καθώς και την επιλογή για χρήση ενσωματωμένου projector, κάνοντας ευκολότερη τη μετάβαση από τη δημιουργία στην παρουσίαση.To υπέρκομψο αποσπώμενο Miix 720 με Windows διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να λειτουργεί πιο έξυπνα και πιο αποδοτικά, συνδυάζοντας τη λεπτή QHD οθόνη 12 ιντσών και το touchpad πληκτρολόγιο ακριβείας, με επεξεργαστή Intel Core i7 7ης γενιάς και τεχνολογία Thunderbolt 3, την πιο γρήγορη θύρα διαθέσιμη σε PC μέχρι σήμερα. Όταν μετακινήστε, στην επόμενη επαγγελματική σας συνάντηση, μπορείτε απλά να αφαιρέσετε το πληκτρολόγιο, μετατρέποντας άμεσα το Miix 720 σε ένα ολοκληρωμένο touchscreen tablet. Σε συνδυασμό με το multifaceted Lenovo Active Pen 2,3 το Miix 720 είναι ιδανικό για εύκολες σημειώσεις και για δημιουργικές εργασίες.Σε στιγμές χαλάρωσης, το ενσωματωμένο σύστημα υπέρυθρης κάμερας με λειτουργία αναγνώρισης χαρακτηριστικών προσώπου Windows Hello, επιτρέπει την παρακολούθηση της αγαπημένης σας σειράς χωρίς την ταλαιπωρία της επαναπληκτρολόγησης του κωδικού σας. Η βάση στήριξης που διαθέτει με κλίση έως 150 μοιρών, προσαρμόζεται εύκολα στη θέση που σας διευκολύνει, διασφαλίζοντας άνετες και ψυχαγωγικές στιγμές στο σπίτι.Η Lenovo έχει δημιουργήσει σταδιακά μια κοινότητα gamers που βοηθά την εταιρεία να κατανοήσει καλύτερα τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες που οι ίδιοι αξιολογούν ως πιο σημαντικά. Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της gaming κοινότητας που διαρκώς εξελίσσονται, δημιουργήθηκε η νέα υποκατηγορία προϊόντων Lenovo Legion, η οποία θα παρέχει στους πελάτες μας τα προϊόντα, τη διαδραστική κοινότητα gaming και τη συνολική καθηλωτική εμπειρία που ανταποκρίνεται στο πάθος τους για PC Gaming. Στο πλαίσιο της παρουσίασης του Lenovo Legion, ανακοινώνουμε τις πρώτες μας προτάσεις που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη εμπειρία gaming: το νέο Lenovo Legion Y720 Laptop και το νέο Lenovo Legion Y520 Laptop.Τα δύο ισχυρά gaming laptop Lenovo Legion Y720 και Y520, έχουν σχεδιαστεί για τους κλασσικούς, ενθουσιώδεις gamers και διαθέτουν state-of-the-art τεχνολογία που τους επιτρέπει να αφοσιωθούν πλήρως στο παιχνίδι. Τα νέα PCs δημιουργούν καλύτερη gaming εμπειρία από κάθε άποψη. Ενισχυμένο VR μέσα με την τελευταία κάρτα γραφικών της NVIDIA, καλύτερο Dolby Atmos ήχο και ενισχυμένη απόδοση με τον τελευταίο, επεξεργαστή Intel Core i7 7ης γενιάς. Η νέα gaming σειρά της Lenovo ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της gaming κοινότητας για αναβαθμισμένη gaming εμπειρία, με premium PC gaming προϊόντα, εμπνευσμένα από τις ανάγκες των gamers.«Το να προσφέρουμε υπέροχη εμπειρία smart home σε περισσότερα σπίτια και να κάνουμε τις τεχνολογίες προσβάσιμες, είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους μας στον "συνδεδεμένο κόσμο"». Μετά από μια σειρά ερευνών που εστίασαν σε προβλήματα και ανάγκες καταναλωτών, η Lenovo σχεδίασε το Lenovo Smart Assistant, ένα νέο, mainstream ψηφιακό προσωπικό βοηθό, με φωνητικές cloud-based υπηρεσίες Amazon Alexa. Σε συνεργασία με την Amazon, το κομψό Lenovo Smart Assistant έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει τις φωνητικές εντολές του χρήστη και να προχωρά σε αναζήτηση στο διαδίκτυο, αναπαραγωγή μουσικής, δημιουργία λιστών, υπενθυμίσεις και ακόμα περισσότερα. Και καθώς η βάση δεδομένων της Alexa συνδέεται με το cloud, εξελίσσεται διαρκώς και γίνεται πιο «έξυπνο». Το Lenovo Smart Assistant έχει επίσης σχεδιαστεί να «τρέχει» «έξυπνες» συσκευές στο σπίτι, καθώς επίσης και να βοηθά υπάρχουσες συσκευές να διευρύνουν τις δυνατότητες χρήσης τους.Το Lenovo Smart Storage ολοκληρώνει τη σειρά «έξυπνων» συσκευών για χρήση στο σπίτι. Είναι ένας ασφαλής ψηφιακός χώρος αποθήκευσης που προσφέρει λύσεις με τεράστια χωρητικότητα, έως και 6TB, δυνατότητα dual-band ασύρματης πρόσβασης και αυτόματου συγχρονισμού πολλαπλών συσκευών. Σχεδιασμένο για ασφαλή και P2P (peer-to-peer) πρόσβαση σε αρχείο media δεδομένων όπως φωτογραφίες, μουσική και έγγραφα, το Lenovo Smart Storage προσφέρει στους χρήστες άμεσο έλεγχο δεδομένων. Το ενσωματωμένο software για αναγνώριση χαρακτηριστικών προσώπου, μπορεί να οργανώσει ένα ολόκληρο αρχείο φωτογραφιών, βάσει των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτές, με υψηλή ακρίβεια.Με την εντυπωσιακή ανάπτυξη των smart TV με πρόσβαση στο internet, δημιουργήσαμε το Lenovo 500 Multimedia Controller, ένα state-of-the-art ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι που χωρά στην παλάμη του χεριού σας, βελτιώνει σημαντικά όχι μόνο τον τρόπο που οι χρήστες συνδέονται στο PC τους, στο internet και στις οθόνες, αλλά επαναπροσδιορίζει την έννοια των συσκευών HID (Human Interface Device) συσκευές, το πώς είναι και πώς λειτουργούν. Η επιφάνεια του πληκτρολγίου διπλασιάζεται, με τεχνολογία κινήσεων Windows 10 και multi-touch capacitive touchpad, που σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογούν όπως ακριβώς και σε ένα συνηθισμένο keypad ή να χρησιμοποιούν την επιφάνεια του όπως σε ένα touchpad.Το Lenovo Phab 2 Pro, το πρώτο smartphone με εφαρμογή Tango παγκοσμίως, είναι πλέον διαθέσιμο στην αγορά, αποκαλύπτοντας μοναδικές AR εμπειρίες για τους χρήστες smartphone σε όλο τον κόσμο. Το Lenovo Phab 2 Pro, ως η απόλυτη smartphone συσκευή για όλους τους Tango app developer, προσφέρει την απόλυτη εμπειρία χρήσης Tango, μέσα από μια σειρά νέων Tango app. Για να υποστηρίζει την λειτουργία Tango, το Lenovo Phab 2 Pro, είναι εξοπλισμένο με ένα σύνολο από αισθητήρες που «αιχμαλωτίζουν» 250.000 μετρήσεις το δευτερόλεπτο, με διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών μέσα από motion tracking, area learning και depth sensing. Τα app που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία, διευρύνουν τις AR/VR εμπειρίες στις αγορές, τα παιχνίδια, τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων και την εκπαίδευση. Σε αυτές τις εφαρμογές περιλαμβάνονται app όπως τα iStaging, Matterport και Hot Wheels Track Builder. Διακόσμησε και χαρτογράφησε τον προσωπικό σου χώρο, κινηματογράφησε τον εαυτό σου με ολογράμματα ή μεταμόρφωσε το σπίτι σου σε ένα ψηφιακό χώρο για παιχνίδια - μάθε περισσότερα για τις νέες Tango εφαρμογές εδώ.Η Lenovo έχει επικεντρωθεί στο Android και Chrome περιβάλλον, με το επιτυχημένο λανσάρισμα των Lenovo Yoga Book και Lenovo Phab 2 Pro μέσα στο 2016. Η Lenovo θα συνεχίσει να εστιάζει σε προϊόντα όπως το Yoga Book, τα Chromebooks και οι συσκευές που υποστηρίζουν Tango και AR/VR Τεχνολογία.• Το ThinkPad X1 Carbon θα είναι διαθέσιμο τον Απρίλιο του 2017.• Το ThinkPad X1 Yoga θα είναι διαθέσιμο τον Απρίλιο του 2017.• Το ThinkPad X1 Tablet θα είναι διαθέσιμο τον Απρίλιο του 2017.• Το Lenovo Legion Y720 Laptop, θα είναι διαθέσιμο τον Μάιο 2017.• Το Lenovo Legion Y520 Laptop, θα είναι διαθέσιμο τον Απρίλιο 2017.• Το Lenovo Smart Assistant σε χρώματα Light Gray, Green και Orange, θα είναι διαθέσιμο μετά τον Μάιο του 2017. Το σύστημα Lenovo Smart Assistant Harman Kardon Edition, θα είναι διαθέσιμο μετά με τον Μάιο του 2017.• Το Lenovo Smart Storage, θα είναι διαθέσιμο μετά τον Μάιο του 2017.• Το Lenovo 500 Multimedia Controller θα είναι διαθέσιμο μετά τον Απριλίο του 2017.• Το Lenovo Phab 2 Pro θα είναι διαθέσιμο τέλος Ιανουαρίου