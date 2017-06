Xbox One X: Η πιο δυνατή κονσόλα στον κόσμο έρχεται τον Νοέμβριο

Το Xbox One X της Microsoft θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 7 Νοεμβρίου με τιμή στα 499$ για Αμερική, ενώ αναμένουμε τιμή για Ευρώπη και Ελλάδα.



Το Xbox One X θα παίζει όσα παιχνίδια παίζουν τα ήδη υπάρχοντα Xbox One και θα είναι συμβατό με όλα τα αξεσουάρ. Τα παιχνίδια θα παίζονται σε βελτιωμένη μορφή* . Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί αποκλειστικοί τίτλοι για το "X" μοντέλο.



H E3 2017, η μεγαλύτερη έκθεση video games, που αποτελεί γιορτή για όλους του gamers, έχει ξεκινήσει για τα καλά. Ήδη έχουμε δει τις παρουσιάσεις των EA Bethesda , αλλά φυσικά και της μίας εκ των δύο εταιρειών με τις μεγαλύτερες παρουσιάσεις, αυτήν της Microsoft , η οποία ήταν και ιδιαίτερα σημαντική για έναν ακόμα λόγο: παρουσιάστηκε νέο Xbox!Συγκεκριμένα, γνωρίζουμε ήδη για τη συσκευή από πέρυσι, που είχε ανακοινωθεί το γνωστό τότε ως "Project Scorpio". Η κονσόλα από την πρώτη στιγμή είχε παρουσιαστεί ως η δυνατότερη του κόσμου, αλλά ξέραμε ότι θα αργήσουμε λίγο να την δούμε. Στο εντωμεταξύ η Sony κυκλοφόρησε άμεσα σχεδόν το PlayStation 4 Pro, τη βελτιωμένη έκδοση του PS4. Φέτος, είναι η σειρά του Xbox One X, όπως είναι η επίσημη ονομασία του Project Scorpio.To Xbox One X είναι η βελτιωμένη έκδοση Xbox One και όταν κυκλοφορήσει θα είναι η δυνατότερη κονσόλα στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό; Δυνατότες απεικόνισης 4K ανάλυσης, 6Τeraflops υπολογιστικής δύναμης γραφικών με GPU χρονισμένη στα 1.172 GHz, μνήμη 12GB GDDR5 και memory bandwidth 326GB/s, το οποίο σημαίνει (όπως ανέφερε η Microsoft) δυνατότητα για native 4K gaming, κάτι που φάνταζε απίθανο μέχρι πριν λίγα χρόνια.Σίγουρα θα έχουμε περισσότερα να συζητήσουμε όσο περνάει ο καιρός, αλλά ένα βασικό θέμα είναι ο ρόλος του Xbox One X μες στο οικοσύστημα της Microsoft. Πρόκειται για τη δυνατότερη κονσόλα στον κόσμο. Θεωρητικά πάντα, σύμφωνα με τις δυνατότητες τους, το Xbox One X θα είναι δυνατότερο από το PlayStation 4 Pro, όσο περίπου το PS4 Pro από το απλό PS4. Αυτό σημαίνει ότι το Xbox One X θα έχει σημαντικά μεγαλύτερη διαφορά στις επιδόσεις σε σχέση με το απλό Xbox One, αλλά ακόμα και το απλό PS4.To Xbox One X, όπως και το PlayStation 4 Pro, ακολουθεί τη γραμμή της συμβατότητας εντός της οικογενείας του. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα παιχνίδια και τα αξεσουάρ θα είναι συμβατά με όλες τις εκδόσεις Xbox One (απλό Xbox One, Xbox One S και Xbox One X). Τα παιχνίδια όμως θα έχουν σημαντικές βελτιώσεις τόσο σε επίπεδο επιδόσεων, όσο και σε επίπεδο ποιότητας εικόνας. Καλύτερα εφέ, καλύτερα χρώματα, νεότερες τεχνολογίες που απαιτούν μεγαλύτερη υπολογιστική δύναμη και άλλα πολλά θα είναι στην ευχέρεια των εταιρειών ανάπτυξης games, ώστε να μπορούμε να απολαύσουμε τα παιχνίδια στην υπέρτατη μορφή τους.Το Xbox One X θα είναι το μικρότερο Xbox σε μέγεθος που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, κάτι που ζητούσε και ο κόσμος, όπως ανέφερε η Microsoft, ενώ όλοι θυμόμαστε τα σχόλια από την πρώτη εμφάνιση του αρχικού Xbox One. Παράλληλα, το σύστημα ψύξης θα είναι εφάμιλλο με συστήματα ψύξης που βρίσκουμε σε servers, κάτι που δείχνει ότι η Microsoft θέλησε να δώσει πραγματικά ένα premium προϊόν στους καταναλωτές.Σε ποιους απευθύνεται όμως; Το Xbox One X θα πωλείται όπως ανακοίνωσαν, στα 499 δολάρια, κάτι το οποίο πιθανόν να φτάσει στην Ελλάδα στα 509/529/549 ευρώ. Σίγουρα είναι μια ιδιαίτερα υψηλή τιμή, σχεδόν όσο ήταν και το PlayStation 3, όταν είχε κυκλοφορήσει και πρόκειται για χρήματα που δεν έχουν συνηθίσει να δίνουν οι console gamers. Το PlayStation 4 Pro και το Xbox One X προορίζονται για μια νέα γενιά console gamers, που θέλει να έχει hi-end μηχανήματα, τα οποία μπορούν να ανταγωνιστούν στα ίσα PC builds που κοστίζουν τα διπλάσια και τριπλάσια. Γιατί το hardware αυτό είναι.Μπορεί η τιμή να φαίνεται «τσουχτερή», όμως η Microsoft κατάφερε να δώσει τη χαμηλότερη από τις αναμενόμενες τιμές στην κονσόλα, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για hardware που θα κόστιζε στον τελικό καταναλωτή έως και 700 ή 800 ευρώ. Στα 500 είναι η χαμηλότερη ρεαλιστικά δυνατή τιμή για μία κονσόλα με τέτοιο hardware.Η τιμή ενδεχομένως απομακρύνει κάποιους και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Microsoft. Όμως θεωρούμε ότι η κίνηση ήταν σωστή. Το άλλο πρόβλημα έγκειται στο να πείσει τους καταναλωτές ότι αξίζει να την αγοράσουν. Αυτό έχει να κάνει και με την ανάπτυξη και υποστήριξη των παιχνιδιών από τις εταιρείες, το οποίο θα δούμε από τον Νοέμβριο και μετά που θα κυκλοφορήσει η κονσόλα, ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και τις διαφορές με τις ήδη υπάρχουσες κονσόλες.Εκεί όμως έρχεται το άλλο, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Microsoft σε σχέση με το Xbox One X: οι αποκλειστικότητες. Όταν ο ανταγωνιστής αναμένεται να παρουσιάσει δεκάδες παιχνίδια ΑΑΑ first-party ή exclusives third-party και η MS μας δείχνει για μία ακόμα χρονιά τους τίτλους που περιμέναμε και όχι καινούργιους (πλην του άκρως εντυπωσιακού, αλλά "αναμενόμενου" Forza Motorsport 7), τότε ίσως το πλάνο δεν είναι το βέλτιστο.Η MS παρουσίασε εκτός από το Xbox One X και 42 παιχνίδια. Από αυτά, τα 22 ήταν αποκλειστικότητες. Άλλες με χρονικό όριο (που σημαίνει ότι θα σταματήσουν να είναι αποκλειστικότητες) και άλλες χωρίς. Από αυτά τα 22 παιχνίδια όμως, η τεράστια πλειοψηφία αφορούσε παιχνίδια πολύ μικρού βεληνεκούς, που ανήκουν στα indie games. Μπορεί κάποια να είναι πανέμορφα και ποιοτικά να αξίζουν 10 φορές περισσότερο από παιχνίδια μεγαλύτερων budgets, όμως το ζήτημα είναι τι θα τραβήξει την προσοχή των καταναλωτών και όσων θέλουν να εκμεταλλευτούν "τη δυνατότερη κονσόλα του κόσμου". Η Microsoft δεν έμαθε το μάθημά της λοιπόν... Ελπίζαμε σε κάποιες εκπλήξεις, που ήρθαν μόνο στη μορφή multiplatform τίτλων. Αν μπορεί κάποιος λοιπόν να παίξει στην ήδη υπάρχουσα κονσόλα του ή σε κονσόλα του ανταγωνισμού το ίδιο παιχνίδι, τότε θα πρέπει να έχει πραγματικά μεγάλες διαφορές για να επιλέξει κάποιος το Xbox One X. Ανυπομονούμε να το πιάσουμε στα χέρια μας να δούμε τι μπορεί να κάνει.*Οι επιδόσεις του κάθε παιχνιδιού και οι βελτιώσεις για το "X" μοντέλο εξαρτώνται από την υποστήριξη των εταιρειών ανάπτυξης.