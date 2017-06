E3 2017: Bethesda - Δείτε την παρουσίαση και όλες τις ανακοινώσεις

Δείτε την παρουσίαση:

Αν εξαιρέσει κανείς το σουρεάλ στοιχείο, η παρουσίαση της Bethesda ήταν πιο εύστοχη από άλλες φετινές... Παρόλα αυτά, σίγουρα το κλίμα ήταν γιορτινό και πρωταγωνιστής ήταν το θεματικό πάρκο που έστησε η εταιρεία, το Bethesdaland! Πώς κατάφεραν και το έστησαν αυτό ή για ποιο λόγο έπρεπε να έχει σχέση με την παρουσίασή τους δε γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι από περιεχόμενο ήταν ιδιαίτερα μεστή αυτή η παρουσίαση.Συγκεκριμένα, δύο καλές εκπλήξεις, ελαφρώς αναμενόμενες (και με κάποιες μικρές διαρροές) ήταν τα νέα Wolfenstein και The Evil Within, τα οποία αποτελούν και τα δύο πολυαναμενόμενους AAA τίτλους, που σίγουρα τα trailers θα ικανοποιήσουν τη δίψα των fans. Το υπόλοιπο roster της εταιρείας κινήθηκε σε αρκετά αναμενόμενα επίπεδα, καθώς είδαμε ό,τι απλά είχαν δηλώσει. Λίγες λεπτομέρειες για την έκδοση Switch του Skyrim, λίγες πληροφορίες για το Quake Champions και τα Elder Scrolls και κάπως έτσι τελείωσε η μόλις 40-λεπτη παρουσίασή τους. Εξωφρενική, αλλά ικανοποιητική, με τα The Evil Within 2 και Wolfenstein 2 να κερδίζουν τις εντυπώσεις.Είναι γεγονός: η Bethesda ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Wolfenstein II: The New Colossus. Το παιχνίδι θα γίνει διαθέσιμο στις 27 Οκτώβρη, με τον B.J. Blazkowicz να επιστρέφει δριμύτερος για να εξολοθρεύσει περισσότερους Ναζί από ποτέ, διοικώντας μια ακόμα αντίσταση απέναντι στις Γερμανικές δυνάμεις.Τελικά, έπειτα από τη διαρροή έχουμε και επιβεβαίωση. Και τι επιβεβαίωση! Καταρχήν το παιχνίδι έρχεται νωρίτερα απ' ότι θα περιμέναμε, σε λίγους μόλις μήνες, ενώ ο Shinji Mikami και η Tango Gameworks επιστρέφουν. Αναλαμβάνετε και πάλι το ρόλο του ντετέκτιβ Sebastian Castellanos, ο οποίος βρίσκεται στην πιο άθλια κατάσταση.Όταν σας δίνεται όμως μια ευκαιρία να σώσετε την κόρη του ντετέκτιβ, θα εισέλθετε σε έναν κόσμο γεμάτο εφιάλτες και θα ανακαλύψετε τις ρίζες μιας πόλης που κάποτε ήταν όμορφη. Φρικιαστικές απειλές παραμονεύουν σε κάθε γωνία, καθώς ο κόσμος αλλάζει συνεχώς μορφή γύρω σας. Θα αντιμετωπίσετε τους κινδύνους με τα όπλα και τις παγίδες σας ή θα κρυφτείτε στις σκιές; Είναι η μόνη σας ευκαιρία να εξιλεωθείτε και ο μόνος τρόπος είναι να μπείτε μέσα.Το The Evil Within 2 θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 για PlayStation 4, Xbox One και PC.H Arkane Studios και η Bethesda ανακοίνωσαν στην παρουσίασή τους μια νέα περιπέτεια Dishonored, με την ονομασία "Death of the Outsider", που θα αποτελέσει τo πρώτο standalone expansion της σειράς. Η Billie Lurk επιστρέφει, όπου επανενώνεται με τον μέντορά της τον θρυλικό δολοφόνο, Daud. Η Billie θα εξερευνήσει το σκοτεινό κόσμο της Karnaca για να καταφέρει την υπέρτατη δολοφονία: τον θάνατο του Outsider. Το Dishonored: Death of the Outsider θα είναι διαθέσιμο στις 15 Σεπτεμβρίου για PS4, Xbox One και PC, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η τιμή του.Ο VR τίτλος του DOOM, ονομάζεται DOOM VFR και φέρνει τους παίκτες σε μια διαφοροποιημένη εμπειρία από αυτή του βασικού παιχνιδιού, βάζοντας τους να λύσουν ορισμένα puzzles, να εξερευνήσουν περιοχές και φυσικά να σφάξουν κάθε δαίμονα που θα βρουν μπροστά τους.Σχετικά με το VR κομμάτι του Fallout 4, πρόκειται για επιπλέον υποστήριξη στο βασικό παιχνίδι της σειράς και θα γίνει διαθέσιμο τον Οκτώβρη μέσω του HTC Vive.Η Bethesda αποκάλυψε σήμερα στην παρουσίασή της στην Ε3 2017 μερικές νέες πληροφορίες για την Nintendo Switch έκδοση του Skyrim, αλλά και ένα νέο trailer, που εστιάζει στα νέα χαρακτηριστικά.Το The Elder Scrolls V: Skyrim στο Nintendo Switch θα υποστηρίζει motion controls χάρη στα JoyCons. Επιπλέον θα περιλαμβάνει τα DLC Dawnguard, Heathfire και Dragonborn, ενώ τέλος θα υποστηρίζει Amiibo του Link, το οποίο θα σας επιτρέπει να ξεκλειδώσετε το Master Sword, την Hylian Shield και το Champion's Tunice από το The Legend of Zelda! Δεν έγινε γνωστή ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά ανέφεραν μες στο Φθινόπωρο.Η Bethesda ανακοίνωσε πως το Quake Champions ξεκίνησε και επίσημα την open beta φάση του, με μπόλικες εκπλήξεις να μας περιμένουν. Αρχικά το highlight για το free-to-play shooter της εταιρείας είναι το μεγάλο championship που θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου με χρηματικό έπαθλο το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Σχετικά με το παιχνίδι θα προστεθεί νέο περιεχόμενο σε αυτό, όπως 3 νέα maps, ένα Tri-bolt weapon, καθώς και ένας νέος χαρακτήρας, που δεν είναι άλλος από τον B.J. Blazkowicz του Wolfenstein.