E3 2017: Microsoft Xbox - Δείτε την παρουσίαση και όλες τις ανακοινώσεις

H παρουσίαση της Microsoft στη φετινή E3 ήταν ιδιαίτερα αναμενόμενη λόγω φυσικά της αποκάλυψης της νέας της κονσόλας για την οικογένεια Xbox One. Πλέον το Project Scorpio ονομάζεται Xbox One X και ίσως το συνηθίσουμε κάποτε, ίσως όχι. Σίγουρα υπάρχει κάποιο θέμα με την ονοματοδοσία για τις κονσόλες της εταιρείας. Με μια εισαγωγή, που καταχειροκροτήθηκε ο ιδιαίτερα συμπαθής Mr. Xbox, Phil Spencer, μάθαμε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες (αν είναι δυνατόν) για το Xbox One X και ναι, είναι πραγματικά "γομάρι". Τι γίνεται όμως με τα games επιτέλους; Αυτό έπρεπε να μας αποδείξει η MS.Ξεκινώντας μετά από κάνα τέταρτο, ο Phil και η παρέα του αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν στο ζουμί με πρώτο και καλύτερο το ιδιαίτερα εντυπωσιακό (αν και αναμενόμενα) Forza Motorsport 7. To παιχνίδι βάζει τα γυαλιά στην Polyphony Digital για το πόσο γρήγορα εξελίσσεται, ενώ ίδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο τίτλος θα "τρέχει" σε native 4K ανάλυση και 60fps στο Xbox One X! Φυσικά αναμένουμε να το δούμε ιδίοις όμμασι. H συνέχεια ήταν καταιγιστική.Μια μεγάλη έκπληξη ήρθε και ονομάζεται Metro Exodus (όχι αποκλειστικός τίτλος), ενώ στη συνέχεια ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ είδαμε για πρώτη φορά το νέο Assassin's Creed, για το οποίο ξέρουμε τα πάντα από διαρροές (επίσης όχι αποκλειστικός τίτλος). Στη συνέχεια είδαμε πάρα πολλούς τίτλους, οι οποίοι είτε άνηκαν στην κατηγορία indie και ήταν exclusive ή timed exclusive (ή όπως το ονόμαζαν "console launch exclusive"), είτε ήταν third-party AAA. Αυτό που περιμέναμε από την Microsoft, δηλαδή οι αποκλειστικοί ΑΑΑ τίτλοι δεν ήρθαν ποτέ. Τουλάχιστον όχι κάποιος νέος. Είδαμε State of Decay 2, Crackdown 3 και άλλα αναμενόμενα (μαζί με το sequel του απίστευτου Ori), αλλά αποκλειστικότητες πουθενά...H Microsoft έκανε μια τεράστια παρουσίαση περίπου 2 ωρών, με πάνω από 40 παιχνίδια και 20 αποκλειστικότητες, αλλά ο στόχος δεν επιτεύχθηκε δυστυχώς. Ήδη με αυτά που γνωρίζουμε, ο ανταγωνιστής είναι αδιαμφισβήτητα νικητής. Τουλάχιστον ανακοινώθηκε η τιμή και είναι η καλύτερη δυνατή (πιστέψτε μας σε αυτό), καθώς είναι ελαφρώς πιο κάτω ακόμα και από τα πιο αισιόδοξα σενάρια. Αστοχία... λογισμικού τελικά και όχι υλικού... Κρίμα, γιατί πραγματικά μας έδωσαν και μπόλικο υλικό και κατάφεραν να μας δώσουν και ευχάριστα νέα για την κονσόλα. Ίσως του χρόνου δούμε καλύτερη στήριξη.H Microsoft ανακοίνωσε το νέο μέρος της σειράς Forza Motorsport. Για άλλη μια φορά στο τιμόνι της ανάπτυξης βρίσκεται η Turn 10 που επιστρέφει μετά από το Forza Motorsport 6 του 2015. Ο τίτλος θα τρέχει σε native 4K και 60 fps στο νέο Xbox One X. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το trailer με gameplay υλικό. Το Forza Motorsport 7 κυκλοφορεί στις 3 Οκτωβρίου για PC και Xbox One.Η Microsoft ανακοίνωσε και επίσημα την νέα κονσόλα της οικογενείας του Xbox One, το Xbox One X. Το Xbox One X θα γίνει διαθέσιμο παγκοσμίως στις 7 Νοέμβρη στην τιμή των 499$, με την εταιρεία να την παρουσιάζει ως την πιο δυνατή κονσόλα, καθώς και την πιο μικρή Xbox κονσόλα σε μέγεθος ως τώρα. Το Xbox One X θα προσφέρει τα εξής: 6 Teraflop GPU clocked στα 1.172 Ghz Μνήμη 12 GB GDDR5 326 GBs memory bandwidth True 4K resolution Κάθε παιχνίδι και περιφερειακό του υπάρχον Xbox One θα τρέχουν κανονικά στην νέα κονσόλα, μαζί με updates που θα ανεβάσουν τις επιδόσεις τους.Μετά από πάρα πολλές διαρροές, το Assassin's Creed Origins αποκαλύφθηκε επίσημα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Microsoft. O τίτλος θα υποστηρίζει 4Κ ανάλυση σε σταθερό fps στο Xbox One X. Όπως είχε διαρρεύσει, ο τίτλος τοποθετείται στην Αίγυπτο με τον παίκτη να χειρίζεται τον Ba Yek, ο οποίος φαίνεται να έχει μια λίστα με εχθρούς και έναν αετό να τον βοηθάει να τους εντοπίσει. To Assassin's Creed Origins κυκλοφορεί στις 27 Οκτώβρη για PC, PS4 και Xbox One.Αποκαλύφθηκε ο νέος τίτλος της σειράς Metro. Το Metro Exodus επιστρέφει σε έναν ερημικό κόσμο, με την 4A Games στο τιμόνι της ανάπτυξης. Οι παίκτες καλούνται να αποδράσουν από την Μόσχα μέσα σε ένα post-apocalyptic περιβάλλον, περιλαμβάνοντας όλες τις εποχές του έτους δίνοντας μας φανταστικές εικόνες, ενώ πλέον το παιχνίδι θα είναι open-world. Το Metro Exodus αναμένεται το 2018 για PC, PS4 και Xbox One.Eίχαμε την πρώτη αποκάλυψη του gameplay του Anthem, ενός πολλά υποσχόμενου τίτλου της BioWare (Mass Effect - Dragon Age). Το Anthem είναι ένας action RPG τίτλος με Sci-fi θεματολογία και μάχες που θυμίζουν αρκετά αυτές του Mass Effect Andromeda. Τo παιχνίδι θα υποστηρίζει τα αναβαθμισμένα γραφικά του Xbox One X σε 4Κ ανάλυση και ο τεχνικός τομέας του, σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο βίντεο είναι άκρως εντυπωσιακός!Ο τίτλος θα κυκλοφορήσει για PlayStation 4, Xbox One, αλλά και PC. Το αν το Anthem θα δείχνει έτσι και στην τελική του μορφή κατά την κυκλοφορία δεν μπορούμε ακόμη να το γνωρίζουμε. Μπορείτε να απολαύσετε το τρομερό gameplay video παραπάνω.Μετά από αρκετό καιρό από την ανακοίνωση του, βλέπουμε επιτέλους gameplay υλικό από το State of Decay 2. Συγκεκριμένα, μέσα από τη συνέντευξη Τύπου της Microsoft στο πλαίσιο της Ε3, η εταιρεία παρουσίασε ένα νέο trailer για τον επερχόμενο τίτλο που αναμένεται αποκλειστικά στις κονσόλες Xbox One, Xbox One X και για Windows 10, με υποστήριξη Xbox Play Anywhere. Μέσα από το trailer βλέπουμε διάφορα τοπία και τους πρωταγωνιστές του τίτλου να έρχονται αντιμέτωποι με πολλά ζόμπι. Το State of Decay 2 αναμένεται την Άνοιξη του 2018.Oι developers του Crackdown 3 (επίσημη ονομασία πλέον), Reagent Games και Sumo Digital μαζί με την Microsoft ανακοίνωσαν επιτέλους την ημερομηνία κυκλοφορίας του τίτλου. Πρώτη φορά είχαμε δει τον τίτλο στην παρουσίαση της Microsoft στην Ε3 2014 ως αποκλειστικότητα του Xbox One. To Crackdown 3 θα χρησιμοποιεί τεχνολογία που επωφελείται από χαρακτηριστικά cloud computing. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσο παίζετε online, το περιβάλλον θα μπορεί να καταστραφεί πλήρως, ενώ όταν παίζετε campaign θα υπάρχει όριο στις καταστροφές. Το Crackdown 2 είχε κυκλοφορήσει το 2010 και τα γεγονότα του 3 ακολουθούν ένα διαφορετικό timeline από αυτό του 2. Ο γνωστός ηθοποιός, Terry Crews, έρχεται στο Crackdown 3, ο οποίο φαίνεται να είναι γεμάτο δράση. O τίτλος θα κυκλοφορήσει την ίδια μέρα με το Xbox One X. Το Crackdown 3 θα κυκλοφορήσει σε Xbox One και Windows 10 στις 7 Νοεμβρίου.Η Rare ανακοίνωσε πως το Sea of Thieves θα κυκλοφορήσει για Xbox One και Windows 10 στις αρχές του 2018. Μαζί με την ημερομηνία κυκλοφορίας, η Rare παρουσίασε ένα gameplay video με μια ομάδα πειρατές να ξεκινούν το ταξίδι τους προς την ανακάλυψη νέων θησαυρών.Ο αγαπημένος ήρωας Ori, που έγινε γνωστός μέσα από το Ori and the Blind Forest, επιστρέφει. Η Microsoft ανακοίνωσε το sequel του τίτλου. Ο νέος τίτλος ονομάζεται Ori and the Will of the Wisps και φαίνεται πως ακολουθεί τα βήματα του πρώτου παιχνιδιού, δίνοντας μας ξανά μια metroidvania εμπειρία. Στο sequel θα δούμε νέες περιοχές πέρα από το δάσος του Nibel. Την ανακοίνωση συνοδεύει και ένα teaser trailer το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω. Το Ori and the Will of the Wisps αναμένεται για Windows 10, Xbox One και Xbox One X, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας του.Κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου της, η Microsoft ανακοίνωσε πως το backwards compatibility του Xbox One θα υποδεχτεί τα παιχνίδια του αρχικού Xbox. Η νέα υποστήριξη στην υπηρεσία του Xbox One θα γίνει διαθέσιμη προς τα τέλη του 2017, με το πρώτο παιχνίδι της λίστας να είναι το Crimson Skies. Παράλληλα, όπως και με τα παιχνίδια του Xbox 360, έτσι και του αρχικού Xbox θα λάβουν ενίσχυση από το hardware του Xbox One. Μιλώντας στην παρουσίαση, ο Phil Spencer υποσχέθηκε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπηρεσία σε μεταγενέστερη ημερομηνία.