E3 2017: ΕΑ - Δείτε την παρουσίαση και όλες τις ανακοινώσεις

Η E3 2017 ξεκίνησε (ανεπίσημα) με την πρώτη συνέντευξη Τύπου να είναι της EA. H παρουσίαση ξεκίνησε άτσαλα με πρώτο παιχνίδι το... Madden 18, το οποίο μπορεί να έχει κάποια απήχηση στο κοινό των ΗΠΑ, αλλά στον υπόλοιπο κόσμο δε θα λέγαμε ότι είναι το κατάλληλο παιχνίδι για εισαγωγή. Μερικοί τυμπανιστές πήραν θέση στο κεντρικό stage για να καλωσορίσουν τον κόσμο σε μια άβολη πρώτη επαφή με την E3 2017. Επί σκηνής, το αφεντικό της EΑ, Anrdrew Wilson, ο οποίος συνέχισε να κοιτά παραπάνω απ' όσο θα έπρεπε το κείμενο που διάβαζε απέναντί του.Ευτυχώς, το λόγο πήρε έπειτα ένας παραγωγός του Battlefield 1 και άρχισε κάπως να γίνεται πιο ενδιαφέρον το σόου. Παρόλο που μιλάμε για επερχόμενες πίστες (DLC) για ένα παιχνίδι, ο ενθουσιασμός και τα βίντεο ξεσήκωσαν κάπως τον κόσμο. Η συνέχεια ήταν καταιγιστική με gameplay και παρουσιάσεις από Need for Speed Payback (παρά τον επίσης αγχωμένο -μάλλον- παρουσιαστή), FIFA 18, NBA Live 18, ένα νέο παιχνίδι από τους δημιουργούς του Brothers: A Tale of Two Sons, το A Way Out, αλλά και teaser από τη νέα IP της BioWare, το Anthem. Η αυλαία έκλεισε με ένα μισάωρο αφιέρωμα στο Star Wars Battlefront II, όπου είδαμε εντυπωσιακά trailer και καταιγιστική δράση σε gameplay videos.Συνολικά, παρά τα "περίεργα", ελαφρώς κιτς στοιχεία που βλέπουμε σε κάθε E3, όπως ήταν οι τυμπανιστές και η άτσαλη εισαγωγή/εξαγωγή, το βασικό σώμα της EA ήταν επαρκές προς καλό. Ίσως καλύτερο από άλλες χρονιές λόγω του αρκετά ενδιαφέροντος line-up. Το παιχνίδι που τράβηξε τα βλέμματα ήταν το A Way Out, το οποίο θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα παίζεται αποκλειστικά σε co-op! Φυσικά, η νέα IP της BioWare είναι και αυτή στο επίκεντρο, όμως είδαμε μόλις ένα teaser, ενώ η πλήρης αποκάλυψη αναμένεται στην παρουσίαση της Microsoft. Τέλος, τα άκρως εντυπωσιακά γραφικά των νέων Star Wars και Need for Speed ενθουσίασαν άπαντες. Και του χρόνου, EA!H EA ανακοίνωσε την ένταξη του Longshot στο Madden NFL 18. Ο νέος τίτλος του rugby προσθέτει ένα mode αντίστοιχο με το Journey, που έγινε διάσημο μέσα από το FIFA 17, δίνοντας μας τη δυνατότητα να παίξουμε την ιστορία ενός νέου αθλητή και να ζήσουμε την πορεία του προς την κορυφή. Πρωταγωνιστής ο Devin Wade ο οποίος ήταν μεγάλος παίκτης του rugby στο κολέγιο και επιστρέφει στην πόλη του για να κυνηγήσει τα όνειρα του. Το Longshot έχει αναπτυχθεί με την Frostbite και μπορείτε να δείτε το trailer παρακάτω. To Madden NFL 18 κυκλοφορεί στις 25 Αυγούστου για PS4 και Xbox One.Παρουσιάστηκε το trailer για το επερχόμενο DLC του Battlefield 1, In the Name of the Tsar, δείχνοντας μας την καταιγιστική δράση του παιχνιδιού της DICE από την μεριά των Ρωσικών δυνάμεων.Το In the Name of the Tsar θα κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και θα προσφέρει στους παίκτες 6 νέα maps, όπλα, οχήματα, classes, καθώς και πολλά ακόμα.To φως της δημοσιότητας είδε το πρώτο trailer του FIFA 18 μέσα από το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά gameplay υλικό του τίτλου. Συγκεκριμένα, βλέπουμε διάφορα αποσπάσματα από αγώνες καθώς και το πλήθος να ζητοκραυγάζει και να είναι πιο αληθοφανές από ποτέ. To FIFA 18 κυκλοφορεί στις 29 Σεπτεμβρίου για PC, PS4, PS3, Xbox One και Xbox 360.Το Story Mode "The Journey" που εισήχθη για πρώτη φορά στο FIFA 17 της EA Sports απέσπασε θετικά σχόλια. Έτσι, η συνέχεια του "The Journey" και του πρωταγωνιστή Alex Hunter αναμένονται τον ερχόμενο Σεπτέμβρη με την κυκλοφορία του FIFA 18.Σε σχετικό Teaser Trailer που δημοσίευσε η η EA Sports με τίτλο "Hunter Returns", ο ποδοσφαιρικός "πλανήτης" έχει τρελαθεί με τις ικανότητες του νεαρού άσσου και περιμένει με ανυπομονησία τον επόμενο "σταθμό" στην καριέρα του. Στο Trailer, το οποίο θα βρείτε στο τέλος της είδησης, μιλούν για τον Alex Hunter μεγάλες μορφές του χώρου όπως οι Pep Guardiola, Cristiano Ronaldo και Rio Ferdinand.Παρουσιάστηκε gameplay υλικό από το Need for Speed Payback. Η σειρά επιστρέφει μετά τον τίτλο του 2015 που ήταν αποκλειστικά online. Το Payback κάνει στροφή προσφέροντας μία ολοκαίνουργια ιστορία.Μέσα από το trailer βλέπουμε gameplay από τον τίτλο με αυτοκίνητα να τρέχουν σε υπερβολικά μεγάλες ταχύτητες. Όπως φαίνεται από το υλικό, τα αντίπαλα οχήματα έχουν μια μπάρα ζωής, η οποία όταν πέσει στο μηδέν έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή του αυτοκινήτου. Τα γραφικά του τίτλου φαίνονται εντυπωσιακά! Το Need for Speed Payback κυκλοφορεί στις 10 Νοεμβρίου για PC, PS4 και Xbox One.Ο δημιουργός του Brothers: A Tale of Two Sons, Josef Fares, παρουσίασε το νέο του παιχνίδι, με την ονομασία A Way Out. Το A Way Out είναι ένα co-op adventure game θα κυκλοφορήσει το 2018 και η ιστορία του περιστρέφεται γύρω από τους Leo και Vincent, δύο κρατούμενους που ετοιμάζουν την μεγάλη απόδραση τους.Το παιχνίδι θα παίζεται αποκλειστικά με δύο τουλάχιστον παίκτες (είτε μέσω διαδικτύου, είτε τοπικά μέσω split-screen) και θα κυκλοφορήσει αρχές του 2018.Η ΕΑ ανακοίνωσε τον νέο τίτλο της BioWare (Mass Effect, Dragon Age). Ο τίτλος ακούει στο όνομα Anthem και από το teaser που είδαμε στην παρουσίαση, αφορά μια κοινωνία με ανθρώπους που χρησιμοποιούν στολές προκειμένου να πολεμήσουν. Η εταιρεία το χαρακτηρίζει ως action τίτλο με τεράστιο εύρος και η πλήρης αποκάλυψη του αναμένεται στην συνέντευξη Τύπου της Microsoft.Ύστερα από πολλά leaks, η EA αποκάλυψε και επίσημα gameplay υλικό από το Star Wars Battlefront II. Μέσα από αυτό βλέπουμε μεγάλες μάχες ανάμεσα σε droids και Stormtroopers σε εντυπωσιακά νέα περιβάλλοντα, ενώ έγινε ξεκάθαρο πως οι αερομαχίες θα δώσουν το παρών.Εκτός από τις μάχες, είδαμε και σκηνές από το campaign του τίτλου τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε στο trailer. Τέλος, έγινε γνωστό πως ο τίτλος θα λάβει δωρεάν expansions μετά την κυκλοφορία του προσθέτοντας νέο υλικό με χαρακτήρες όπως τον Finn και τον Captain Phasma καθώς και έναν νέο πλανήτη που θα παρουσιαστεί στο Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi.Το Star Wars Battlefront II κυκλοφορεί στις 17 Νοεμβρίου για PC, PS4 και Xbox One.