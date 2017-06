Google Arts & Culture: Γιατί φοράμε αυτό που φοράμε;

Πώς το Μαύρο φόρεμα της Chanel καθιέρωσε για τις γυναίκες το μαύρο χρώμα σε κάθε περίσταση (Musée des Arts Décoratifs, Παρίσι, Γαλλία – 1925).

Τα λαμπερά κόκκινα ψηλοτάκουνα της Marilyn Monroe που έγιναν συνώνυμα της γυναικείας χειραφέτησης, επιτυχίας και θηλυκότητας (Museo alvatore Ferragamo από τη Φλωρεντία, Ιταλία - 1959).

“Ντύσου όπως τα αγόρια”. Ο οίκος μόδας της Rei Kawakubo που έγινε κίνημα και μετέφερε την αισθητική και τη δεξιοτεχνία του Ιαπωνικού design στην παγκόσμια σκηνή της μόδας. (Kyoto Costume Institute, Κιότο, Ιαπωνία - 1983).

Ο κορσές της Vivienne Westwood, η ξεχωριστή απόπειρα της σχεδιάστριας σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ενδύματα στην ιστορία (Victoria and Albert Museum, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο -1990).





Φορέσατε τζιν παντελόνι σήμερα; Έχετε μία φλοράλ γραβάτα ή ένα κλασικό μαύρο φόρεμα στη ντουλάπα σας; Θυμάστε εκείνες τις πλατφόρμες από τα 90s; Όλα τα παραπάνω έχουν ένα κοινό σημείο: Είναι ένα αφήγημα που μπορεί να κρύβει πίσω του μία ιστορία εκατοντάδων χρόνων. Όπως η θρυλική διευθύντρια της Vogue είχε πει κάποτε, «μπορείς ακόμη και να δεις την επικείμενη επανάσταση στα ρούχα. Μπορείς να δεις και να αισθανθείς τα πάντα στα ρούχα». Αυτός είναι και ένας λόγος που η Google είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει το «We wear culture», μία νέα έκθεση στο Google Arts and Culture που φέρνει στο φως τις ιστορίες πίσω από τα ρούχα που φοράμε.Περισσότερα από 180 μουσεία, ινστιτούτα μόδας, σχολές, αρχεία και άλλοι οργανισμοί του χώρου της μόδας από τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Τόκιο, το Σάο Πάολο και πολλά άλλα μέρη συνεργάζονται προκειμένου να φέρουν τρεις χιλιετίες της μόδας στα χέρια σας και μέσω του Google Arts and Culture. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση μεταξύ 30.000 ειδών μόδας, να βρείτε καπέλα κατηγοριοποιημένα ανά χρώμα ή παπούτσια ανά χρονολογία.Σε ένα από τα παραπάνω από 450 οπτικά εκθέματα, μπορείτε να βρείτε ιστορίες από τον αρχαίο Δρόμο του μεταξιού μέχρι την ανατρεπτική μόδα της βρετανικής punk, να ακολουθήσετε την πορεία των τζιν στο χρόνο από τις φόρμες εργασίας των μεταλλωρύχων μέχρι street style εμφανίσεις ή να μάθετε πώς η διάσημη Βραζιλιάνα Carmen Miranda έκανε γνωστές τις πλατφόρμες τη δεκαετία του ‘30. Και αν αναρωτιέστε πώς οι φλοράλ γραβάτες ήρθαν στη μόδα, θα βρείτε την απάντηση σε ένα μαγαζί του Λονδίνου στην Carnaby Street 5.Μέσα από το “We wear culture” σας δίνεται η δυνατότητα να συναντήσετε τις ιέρειες του στυλ όπως Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga, Yves Saint Laurent ή Vivienne Westwood. Οι ιστορίες τεσσάρων ειδώλων που διαμόρφωσαν την ιστορία της μόδας αναπλάθονται μέσα από ταινίες εικονικής πραγματικότητας, οι οποίες σας επιτρέπουν να επισκεφτείτε τα μέρη όπου κατοικεί η ιστορία της μόδας. Μέσω του YouTube ή με ειδικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας μπορείτε να παρακολουθήσετε τα ακόλουθα:Στον κόσμο της μόδας τα μεγαλύτερα μυστικά και οι καλύτερες ιστορίες κρύβονται κάτω από το ύφασμα. Επαγγελματίες που δημιουργούν καπέλα, παπούτσια, στολές, πουκάμισα, κοσμήματα, δαντέλες, σχεδιάζουν γραβάτες, τσάντες, κατασκευάζουν κούκλες βιτρίνας, συνεχίζουν να δημιουργούν, να μετατρέπουν σχέδια και πατρόν σε ρούχα που μπορούν να φορεθούν, μεταφέροντας την τέχνη τους από γενιά σε γενιά. Μέσα από την Art Camera της Google, μπορείτε να κάνετε ζουμ σε εικόνες υπερ-υψηλής ανάλυσης και να δείτε το έργο τους με κάθε λεπτομέρεια, όπως το διάσημο παλτό της Elsa Schiaparelli, ένα σουρεάλ σχέδιο που μετατράπηκε σε ρούχο. Ανακαλύψτε τον μηχανισμό που κινεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες του κόσμου και συναντήστε τις κοινότητες μόδας, όπως η κοινότητα Avani της Ινδίας. Αποκτήστε πρόσβαση στη μεγαλύτερη συλλογή ενδυμάτων παγκοσμίως, στο Metropolitan Museum of Art's Costume Institute Conservation Laboratory μέσα από ένα βίντεο 360 μοιρών και δείτε τι σημαίνει η διατήρηση αυτών των έργων στο χρόνο.Για να ξεδιπλώσει τις ιστορίες της ντουλάπας σας, η Google συνεργάστηκε με τη YouTuber Ingrid Nilsen. Οπότε, την επόμενη φορά που θα αποφασίσετε να αφήσετε την κουκούλα να σκιάσει το πρόσωπό σας ή να φορέσετε ένα σκισμένο τζιν, κάντε μία στάση από το κανάλι της Google Arts & Culture για να αποκρυπτογραφήσετε την εμφάνισή σας πριν βγείτε έξω.Η δωρεάν συλλογή ανοίγει σήμερα στο g.co/wewearculture και είναι προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής Google Arts & Culture διαθέσιμη σε iOS σε Android. Κάνετε κλικ και θα συνειδητοποιήσετε ότι η μόδα είναι ραμμένη στο οικοδόμημα της κοινωνίας. Φοράμε την ιστορία, φοράμε τις τέχνες. We wear culture.