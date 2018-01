HDR10+: Σημαντικά πλεονεκτήματα ποιότητας εικόνας τόσο για τους θεατές όσο και για τους δημιουργούς

Στο πλαίσιο της CES 2018, η 20th Century Fox, η Panasonic Corporation και η Samsung Electronics ανακοίνωσαν εξελίξεις, σχετικά με τη συνεργατική πιστοποίηση και το λογότυπο του προγράμματος, που αφορά στην ανοικτή πλατφόρμα metadata για την προβολή χρώματος υψηλών δυναμικών (HDR), που ονομάζεται HDR10+. Πρόκειται για μια πλατφόρμα χωρίς πνευματικά δικαιώματα, η οποία ανακοινώθηκε πέρυσι στην IFA.Η πλατφόρμα HDR10+ θα είναι σύντομα διαθέσιμη σε εταιρείες περιεχομένου και σε κατασκευαστές τηλεοράσεων ultra-high definition, Blu-ray disc players/recorders, και set-top box, καθώς και σε προμηθευτές SoC, χωρίς την υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων-μόνο με ένα συμβολικό κόστος διαχείρισης. Οι εταιρείες μπορούν να δουν το νέο λογότυπο, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των τελικών προδιαγραφών, των συμφωνητικών υιοθέτησης και να εγγραφούν για να λάβουν ειδοποίηση μόλις οι τεχνικές προδιαγραφές για την HDR10+ γίνουν διαθέσιμες στο http://www.hdr10plus.org. Επιπρόσθετα, εργαλεία παραγωγής UHD Blu-ray metadata έχουν αναπτυχθεί με τρίτα μέρη και θα είναι σύντομα διαθέσιμα για δημιουργούς περιεχομένου δίνοντας τη δυνατότητα σε UHD Blu-ray players να εισέλθουν στην αγορά. Λεπτομέρειες για τη μεταφορά περιεχομένου και το interface format της διαδικασίας δημιουργίας περιεχομένου (content pipeline) θα ανακοινωθούν επίσης σύντομα.Η τεχνολογία HDR10+ προσφέρει μια αυθεντικά premium HDR εμπειρία για τους θεατές μέσα από ένα πρόγραμμα πιστοποίησης συσκευών, το οποίο θα εξασφαλίζει την ακριβή απεικόνιση της δημιουργικής πρόθεσης που εκφράζεται μέσα στο περιεχόμενο. Ακόμη, οι βελτιώσεις στη ροή εργασίας για τους δημιουργούς θα ενθαρρύνει την αύξηση παραγωγής premium HDR περιεχομένου.Το πρόγραμμα δικαιωμάτων HDR10+ θα παρέχει στις ενδιαφερόμενες εταιρείες τις απαραίτητες τεχνικές και δοκιμαστικές προδιαγραφές για να ενσωματώσουν την τεχνολογία HDR10+ με ένα τρόπο που να διατηρεί μια υψηλή ποιότητα εικόνας, ενώ παράλληλα δίνει σε κάθε κατασκευαστή τη δυνατότητα να εφαρμόσει πρωτοποριακά τη δυναμική χαρτογράφηση χρωματικών τόνων. Το συνοδευόμενο πρόγραμμα πιστοποιήσεων θα εξασφαλίζει πως προϊόντα συμβατά με HDR10+ ανταποκρίνονται σε καλή ποιότητα εικόνας και αποδίδουν τη δημιουργική πρόθεση των σκηνοθετών ταινιών και των κινηματογραφιστών. Ένα πιστοποιημένο προϊόν θα φέρει το λογότυπο HDR10+, το οποίο σηματοδοτεί την άριστη ποιότητα εικόνας του προϊόντος.Μόλις το πρόγραμμα αδειών HDR10+ είναι ανοιχτό, οι τρεις ιδρύτριες εταιρείες θα ενσωματώσουν τις τεχνολογίες HDR10+ σε όλες τις μελλοντικές κυκλοφορίες ταινιών Ultra HD, επιλεγμένες τηλεοράσεις, Ultra HD Blu-ray player/recorders και άλλα προϊόντα.«Ήταν σημαντικό για εμάς να δημιουργήσουμε ένα ανοιχτό σύστημα που είναι ευέλικτο και προσφέρει μια εμπειρία θέασης πολύ πιο κοντά στη δημιουργική πρόθεση του κινηματογραφικού δημιουργού για την ταινία», δήλωσε ο Danny Kaye, Executive Vice President της 20th Century Fox και Managing Director της Fox Innovation Lab. «Μαζί με τη Samsung και την Panasonic, στοχεύουμε στην τυποποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης, διευκολύνοντας τους συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των δημιουργών περιεχομένου και των κατασκευαστών τηλεοράσεων και συσκευών, να ενσωματώσουν αυτήν την τεχνολογία και να βελτιώσουν την εμπειρία θέασης για όλους τους χρήστες».Η υποστήριξη συνεχίζει να αυξάνεται για το HDR10+ και οι εταιρείες προσβλέπουν στην εφαρμογή των 3C προδιαγραφών και του προγράμματος πιστοποίησης. Περισσότερες από 25 εταιρείες, που εκτείνονται σε πολλές διαφορετικές βιομηχανίες, έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για τη στήριξη της πλατφόρμας HDR10+, ενισχύοντας περαιτέρω την πορεία της προς την επιτυχία.Το Amazon Prime Video, ο πρώτος πάροχος streaming υπηρεσιών για την προβολή του HDR10+, έχει καταστήσει όλη την βιβλιοθήκη Prime Video HDR διαθέσιμη σε HDR10+. Ο κατάλογος του Prime Video HDR10+ περιλαμβάνει εκατοντάδες ώρες περιεχομένου, όπως τα «Prime Originals The Grand Tour», «The Marvelous Mrs. Maisel», «Jean-Claude Van Johnson», «The Tick and The Man in the High Castle», καθώς και εκατοντάδες αδειοδοτημένους τίτλους.Η Warner Bros. Home Entertainment, μετά από σχετική μελέτη το τελευταίο έτος, θα υποστηρίξει την πλατφόρμα HDR10+ για να προσφέρει μια δυναμική λύση metadata για περιεχόμενο της Warner Bros σε Samsung, Panasonic και άλλες HDR10+ 4Κ HDR τηλεοράσεις. «Η Warner Bros. πάντα επιχειρούσε να προσφέρει στους καταναλωτές την καλύτερη εμπειρία επόμενης γενιάς οικιακής ψυχαγωγίας», ανέφερε ο Jim Wuthrich, President of the Americas & Global Strategy της Warner Bros. Home Entertainment. «Με τα δυναμικά metadata της HDR10+ πλατφόρμας, η WB μπορεί πλέον να φέρει με μεγαλύτερη ακρίβεια την οπτική των κινηματογραφιστών για τις κυκλοφορίες μας εντός του 2018 και τον τεράστιο κατάλογό μας, με πάνω από εβδομήντα πέντε τίτλους HDR 4K στο σπίτι, σε ένα ευρύ φάσμα τηλεοράσεων με δυνατότητα HDR10+».«Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και την τεχνολογία από τις τρεις ιδρυτικές εταιρείες, το HDR10+ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα ποιότητας εικόνας τόσο για τους θεατές όσο και για τους δημιουργούς», δήλωσε ο Toshiharu Tsutsui, Director του TV Business Division της Panasonic. «Κατά συνέπεια, η Panasonic αναμένει ευρεία υποστήριξη για το HDR10+».«Η Samsung δεσμεύεται για τεχνολογική καινοτομία στις τηλεοράσεις μας και το HDR10+ αντιπροσωπεύει την εξέλιξη στην ποιότητα της οθόνης για την καλύτερη δυνατή εμπειρία θέασης», δήλωσε ο Jongsuk Chu, Senior Vice President του Visual Display Business της Samsung Electronics.Σχεδιάσαμε επίσης την πλατφόρμα HDR10+ για να ενθαρρύνουμε τη μελλοντική εξέλιξη, ώστε να προσφέρουμε περαιτέρω βελτιωμένη τεχνολογία τα επόμενα χρόνια».Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα αδειοδότησης HDR10+, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο διαχείρισης αδειών HDR10+ στο info@hdr10plus.org.