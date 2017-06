Η Cisco παρουσίασε το δίκτυο του μέλλοντος

Πρόθεση: Η δικτύωση «βάσει προθέσεων» επιτρέπει στα τμήματα ΙΤ να μεταβούν από τις δυσκίνητες συμβατικές διεργασίες σε αυτοματοποίηση της πρόθεσης , καθιστώντας δυνατή τη διαχείριση εκατομμυρίων συσκευών μέσα σε λίγα λεπτά – μια εξέλιξη κρίσιμης σημασίας για την υποστήριξη των οργανισμών στο σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο.

Συμφραζόμενα: Η ερμηνεία των δεδομένων με βάση τα συμφραζόμενα είναι το στοιχείο που δίνει στο δίκτυο τη δυνατότητα να παρέχει νέες πληροφορίες. Δεν είναι μόνο τα δεδομένα σημαντικά, αλλά και το πλαίσιο που τα περιβάλλει – ποιος, τι, πότε, πού και πώς. Ένα δίκτυο με διαίσθηση ερμηνεύει όλα αυτά τα στοιχεία με αποτέλεσμα καλύτερη ασφάλεια, πιο εξατομικευμένες εμπειρίες και ταχύτερες λειτουργίες.

Διαίσθηση: Το νέο δίκτυο προσφέρει τεχνικές machine learning σε μεγάλη κλίμακα. Η Cisco αξιοποιεί τον τεράστιο όγκο δεδομένων, που διακινούνται στα δίκτυά της σε όλο τον κόσμο, με τις ενσωματωμένες τεχνικές machine learning και απελευθερώνει την πραγματική αξία αυτών των δεδομένων για να παρέχει πληροφορίες και προγνωστικά βάσει των οποίων μπορούν να παρθούν ουσιαστικές αποφάσεις.







Κέντρο DNA. Ένας διαισθητικός πίνακας κεντρικής διαχείρισης που προσφέρει στις ομάδες IT μια προσέγγιση «βάσει προθέσεων», από τον σχεδιασμό και την πρόβλεψη, μέχρι την δημιουργία πολιτικών και την διασφάλισή τους. Με πλήρη διαφάνεια και χρήση πληροφορίας από όλο το δίκτυο, το Κέντρο DNA επιτρέπει στις ομάδες IT να συγκεντρώσουν τη διαχείριση όλων των λειτουργιών του δικτύου.

Πρόσβαση καθορισμένη βάσει λογισμικού (Software Defined-Access). Η τεχνολογία Software Defined-Access (SD-Access) χρησιμοποιεί την αυτόματη επιβολή πολιτικών και τον διαχωρισμό του δικτύου πάνω από ένα ενιαίο δικτυακό πλέγμα (fabric), ώστε να απλοποιήσει δραστικά την πρόσβαση για τους χρήστες, τις συσκευές και τα αντικείμενα. Με την αυτοματοποίηση των καθημερινών εργασιών, όπως η διαμόρφωση, η παροχή υπηρεσιών και ο εντοπισμός προβλημάτων, το SD-Access ελαχιστοποιεί τον χρόνο που απαιτείται για την προσαρμογή του δικτύου, επιταχύνει τον χρόνο επίλυσης προβλημάτων από εβδομάδες και μήνες σε ώρες, και μειώνει δραστικά τις επιπτώσεις από συμβάντα παραβίασης ασφαλείας. Τα πρώτα στοιχεία της ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν τόσο από επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν παραγωγικές δοκιμές , όσο και από εσωτερικές δοκιμές κατέδειξαν μείωση του χρόνου παροχής δικτυακών υπηρεσιών κατά 67%, βελτίωση του χρόνου επίλυσης προβλημάτων κατά 80%, μειωμένες επιπτώσεις από συμβάντα παραβίασης ασφάλειας κατά 48% και εξοικονόμηση λειτουργικών εξόδων κατά 61%.

Πλατφόρμα δεδομένων δικτύου και διασφάλιση. Η νέα αυτή πανίσχυρη πλατφόρμα ανάλυσης, μέσω της υπηρεσίας DNA Center Assurance, κατηγοριοποιεί αποτελεσματικά και συσχετίζει τεράστιο όγκο δεδομένων που κυκλοφορούν στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας τεχνικές machine learningγια να τα μετατρέψει σε αναλυτικές προβλέψεις , επιχειρηματικές πληροφορίες και γνώση βάσει της οποίας μπορούν να παρθούν αποφάσεις.

Encrypted Traffic Analytics (ΕΤΑ). Στις μέρες μας, σχεδόν οι μισές από τις κυβερνοεπιθέσεις κρύβονται σε κρυπτογραφημένη κίνηση και ο αριθμός τους εμφανίζει αυξητικές τάσεις. Χρησιμοποιώντας την κυβερνοευφυΐα Talos της Cisco και τεχνικές machine learning για την ανάλυση των μεταδεδομένων των μοτίβων κίνησης, το δίκτυο μπορεί να ταυτοποιήσει τα αποτυπώματα γνωστών απειλών, ακόμη και σε κρυπτογραφημένη κίνηση, χωρίς να τα αποκρυπτογραφεί με επιπτώσεις στο απόρρητο των δεδομένων. Μόνο η Cisco μπορεί να επιτρέψει στις ομάδες IT να ανιχνεύουν απειλές σε κρυπτογραφημένη κίνηση με ακρίβεια μέχρι 99% και με λιγότερο από 0,01% ψευδείς αναγνωρίσεις. Ως αποτέλεσμα, το νέο δίκτυο προσφέρει ασφάλεια διατηρώντας το απόρρητο.

Σειρα μεταγωγέων Catalyst 9000. Η Cisco παρουσιάζει μια νέα γενιά μεταγωγέων, οι οποίοι είναι εξαρχής σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι για τη νέα πραγματικότητα της ψηφιακής εποχής και επικεντρώνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων cloud, mobility, IoT και ασφάλειας. Η σειρά Cisco Catalyst 9000 προσφέρει απαράμιλλη ασφάλεια, δυνατότητα προγραμματισμού και επιδόσεις που βασίζονται σε καινοτομίες τόσο σε επίπεδο υλικού (ASIC) όσο και σε επίπεδο λογισμικού (IOS XE).

Συνδρομή Λογισμικού. Η Cisco καθιστά πλέον την συνδρομή λογισμικού απαραίτητο στοιχείο της ναυαρχίδας των μεταγωγέων της. Με την προμήθεια της νέας οικογένειας μεταγωγέων Catalyst 9000, οι πελάτες αποκτούν πρόσβαση με συνδρομή στις δυνατότητες του λογισμικού DNA, είτε μέσω της σουίτας λογισμικού Cisco ONE είτε μέσω των επιμέρους στοιχείων τα οποία προμηθεύονται. Δεδομένου ότι είναι διαθέσιμο σε ολόκληρο το εύρος προϊόντων επιχειρηματικής δικτύωσης, το λογισμικό Cisco ONE προσφέρει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε διαρκώς εξελισσόμενη καινοτομία, δυνατότητα πρόβλεψης προϋπολογισμού καθώς και σε έναν πιο ευέλικτο τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Υπηρεσίες DNA. Με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν μια λύση δικτύου ανεπτυγμένης διαίσθησης με ταχύτητα και άνεση, η Cisco δημιούργησε μια νέα γκάμα υπηρεσιών που βασίζεται στην αποδεδειγμένη εμπειρία μας, σε βέλτιστες πρακτικές και πρωτοποριακά εργαλεία. Είτε η επιχείρηση επιδιώκει να μετασχηματίσει ολόκληρο το δίκτυό της, είτε έχει στόχο να ενσωματώσει νέες δυνατότητες ασφάλειας και αυτοματισμού στο υφιστάμενο της δίκτυο , η Cisco προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υλοποίησης και βελτιστοποίησης καθώς και τεχνικές υπηρεσίες ώστε να συνδράμει στις προσπάθειές αυτές. Το δίκτυο συνεργατών της Cisco μπορεί επίσης να μεταπωλεί αυτές τις υπηρεσίες και να δημιουργεί πρακτικές δικτύωσης οι οποίες ενσωματώνουν το λογισμικό, την ασφάλεια, τον αυτοματισμό και την ανάλυση δεδομένων για τους πελάτες τους.

Κέντρο Ανάπτυξης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η Cisco δημιουργεί ένα νέο κέντρο ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών, το DevNet DNA Developer Center, με δυναμικό που στόχο έχει να βοηθάει τους προγραμματιστές και τους επαγγελματίες των τμημάτων IT να δημιουργούν εφαρμογές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο και να τις ενσωματώνουν στα συστήματα και τις ροές εργασιών τους. Στο DevNet DNA Developer Center συμπεριλαμβάνονται νέα προγράμματα εκμάθησης, περιβάλλοντα δοκιμών (sandboxes) και ομάδες υποστήριξης προγραμματιστών για τη χρήση των APIs και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Σχεδιασμένο έτσι ώστε να διαισθάνεται, το νέο δίκτυο της Cisco μπορεί να αναγνωρίζει τις προθέσεις, να περιορίζει τις απειλές μέσω κρυπτογράφησης και να μαθαίνει με την πάροδο του χρόνου, με στόχο να αναδεικνύει ευκαιρίες και να ενισχύει την ευελιξία της επιχείρησης.Η Cisco παρουσίασε νέες λύσεις δικτύωσης, οι οποίες συνιστούν μία από τις πλέον σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της επιχειρηματικής δικτύωσης. Αποτελούν δε το αποκορύφωμα του οράματος της Cisco να δημιουργήσει ένα διαισθητικό σύστημα που προβλέπει τις ενέργειες, ανακόπτει τις απειλές εν τη γενέσει τους και συνεχίζει να εξελίσσεται και να μαθαίνει. Λύσεις που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες και να υπερνικήσουν εμπόδια που θεωρούνταν αξεπέραστα, σε μια εποχή κατανεμημένης τεχνολογίας όπου τα πάντα συνδέονται.Το νέο αυτό δίκτυο είναι αποτέλεσμα ετών έρευνας και ανάπτυξης από τη Cisco, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της δικτύωσης, για μια εποχή στην οποία οι μηχανικοί δικτύων που σήμερα διαχειρίζονται εκατοντάδες συσκευές θα κληθούν να διαχειριστούν 1 εκατομμύριο συσκευές έως το 2020.Όπως δήλωσε ο Chuck Robbins, Διευθύνων Σύμβουλος της Cisco, «το δίκτυο δεν υπήρξε ποτέ κρισιμότερο για τις επιχειρήσεις, αλλά ούτε είχε δεχθεί ανάλογες πιέσεις στο παρελθόν. Με τη δημιουργία ενός δικτύου με μεγαλύτερη διαίσθηση, δημιουργούμε μια ευφυή πλατφόρμα με απαράμιλλη ασφάλεια για το παρόν και το μέλλον, η οποία προάγει την επιχειρηματική ανάπτυξη και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους και τις εταιρείες παντού»Σήμερα οι εταιρείες διαχειρίζονται τα δίκτυά τους μέσω συμβατικών διεργασιών ΙΤ, οι οποίες δεν είναι βιώσιμες στη νέα ψηφιακή εποχή. Η προσέγγιση της Cisco δημιουργεί ένα σύστημα με διαίσθηση, το οποίο μαθαίνει διαρκώς, προσαρμόζεται, αυτοματοποιεί και προστατεύει, με στόχο να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες του δικτύου και να το προστατεύσει από το σημερινό, συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον απειλών.Ο David Goeckeler, ανώτερος αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής δικτύωσης και ασφάλειας, σχολίασε:«Η λύση Encrypted Traffic Analytics (ΕΤΑ) της Cisco επιλύει ένα πρόβλημα ασφάλειας δικτύου που μέχρι σήμερα θεωρούταν άλυτο. Το ETA χρησιμοποιεί την κυβερνο-ευφυΐα Talos της Cisco για να ανιχνεύσει γνωστές υπογραφές επιθέσεων ακόμη και σε κρυπτογραφημένη κίνηση, συμβάλλοντας στην μέγιστη ασφάλεια και ταυτόχρονη διατήρηση του απορρήτου.»Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της διαδικτυακής κίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο περνάει μέσα από δίκτυα Cisco, η εταιρεία αξιοποίησε τη μοναδική της θέση για να αποτυπώσει και να αναλύσει αυτά τα τεράστιας σημασίας δεδομένα και να προσφέρει στα τμήματα IT τη δυνατότητα να εντοπίζουν ανωμαλίες και να προβλέπουν την εμφάνιση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο χωρίς να συμβιβάζουν το απόρρητο των δεδομένων. Αυτοματοποιώντας το επίπεδο πρόσβασης του δικτύου και ενσωματώνοντας σε βασικό επίπεδο τεχνικές μηχανικής εκμάθησης (machine learning) και ανάλυσης δεδομένων, η Cisco καθιστά τα μη διαχειρίσιμα στοιχεία διαχειρίσιμα, επιτρέποντας στα τμήματα ΙΤ να εστιάσουν σε στρατηγικές επιχειρηματικές ανάγκες.Κορυφαίες παγκόσμιες επιχειρήσεις και οργανισμοί – , μεταξύ άλλων οι Deutsche Bahn/DB Systel GmbH, Jade University of Applied Sciences, NASA, Royal Caribbean Cruises Ltd., Scentsy, UZ Levin, και Wipro – διεξάγουν ήδη παραγωγικές δοκιμές με αυτές τις λύσεις δικτύωσης επόμενης γενιάς.Με αυτή τη νέα προσέγγιση, η Cisco αλλάζει το θεμελιώδες σχέδιο δικτύωσης με ανασχεδιασμένο υλικό και το πλέον προηγμένο λογισμικό. Αυτή η μετακίνηση από τη δικτύωση με επίκεντρο το υλικό στη δικτύωση βάσει λογισμικού θα δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ένα κβαντικό άλμα ως προς την ευελιξία, την παραγωγικότητα και την απόδοση. Το διαισθητικό δίκτυο είναι μια ευφυής και εξαιρετικά ασφαλής πλατφόρμα που τροφοδοτείται από τις προθέσεις και λαμβάνει τις πληροφορίες της από τα συμφραζόμενα:Η αρχιτεκτονική Cisco Digital Network Architecture (DNA) προσφέρει στους πελάτες μια σειρά πρωτοποριακών λύσεων υλικού και λογισμικού με στόχο την πραγμάτωση μιας νέας εποχής δικτύωσης. Σήμερα η Cisco διαθέτει στην αγορά μια σουίτα τεχνολογιών και υπηρεσιών Cisco DNA, σχεδιασμένες έτσι ώστε να συνεργάζονται ως ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα επιτρέπει στους πελάτες να κινούνται με ψηφιακές ταχύτητες: