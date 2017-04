Η Microsoft διοργανώνει το Microsoft Inspire από τις 9 έως τις 13 Ιουλίου

H Microsoft πραγματοποιεί για μια ακόμη χρονιά τη μεγαλύτερη εκδήλωση που απευθύνεται στο παγκόσμιο οικοσύστημα των συνεργατών της, το Microsoft Inspire, από τις 9 έως τις 13 Ιουλίου, στο Walter E. Washington Convention Center στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Στόχος του συνεδρίου, το οποίο ήταν προηγουμένως γνωστό ως Microsoft Worldwide Partner Conference (WPC) και συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 16.000 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, είναι να προσφέρει την δυνατότητα σε συνεργάτες και εργαζόμενους της εταιρείας, καθώς και σε ITexperts, να ενημερωθούν για όλες τις νέες τάσεις της τεχνολογίας και τη στρατηγική της Microsoft, ενώ παράλληλα να εκμεταλλευτούν μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας.Παρακάτω μπορείτε να μάθετε περισσότερα από τους συνεργάτες μας σχετικά με την εμπειρία τους και τη βράβευσή τους στο περσινό Microsoft Inspire:Ο Ισίδωρος Σιδερίδης, Co Founder της SiEBEN και ιδρυτής της POBU.CA αναφέρει τα παρακάτω: «Η Microsoft διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών από όλες τις εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως. Οι συνεργάτες αποτελούν το βασικό κανάλι go-to-market για την Microsoft, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία που τους αποδίδει. Το Microsoft Inspire αποτελεί μια άριστη ευκαιρία για τους συνεργάτες να γνωρίσουν από κοντά τη στρατηγική της Microsoft και να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους στις τεχνολογικές εξελίξεις. Εκπροσωπώ με προσωπική παρουσία τη SiEBEN από το 2005 και μας έχει βοηθήσει να σχεδιάσουμε το cloud transformation που πραγματοποιούμε στα προϊόντα μας.»O Neil Bianco, Chief Commercial Officer της ComputimeTechnology δήλωσε: «Παρακολουθώντας το WPC είχαμε τη φανταστική ευκαιρία να δούμε από κοντά τη Microsoft και το παγκόσμιο οικοσύστημα των συνεργατών της. Οι ευκαιρίες για ανταλλαγή ιδεών, διάλογο περί καλύτερων πρακτικών και συζητήσεις για δυνατότητες συνεργασίας είναι μοναδικές. Οι partners έχουν την ευκαιρία να μάθουν πληροφορίες για την πορεία και εξέλιξη τόσο της Microsoft όσο και της αγοράς».Επίσης, κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Microsoft παρουσιάζει τα Microsoft Partner of the Year Awards, μέσα από τα οποία βραβεύει συνεργάτες της που έχουν προσφέρει υποδειγματικές λύσεις, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της Microsoft. Πέρυσι αναδείχθηκαν τρεις συνεργάτες της Microsoft από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα.Ο κος Αριστόδημος Αριστοδήμου, Managing Director και Certified Microsoft Business Productivity Consultant της Chrisons Innovative Solutions δήλωσε τα εξής: «Το βραβείο Microsoft Country Partner of the Year 2016 είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας μας μέχρι τώρα. Πέρα από την αξία του ίδιου του βραβείου, η βράβευση της εταιρείας μας μας έδειξε ότι οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση ως προς τη στρατηγική ανάπτυξής μας και, κυρίως, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τόνωση του ηθικού και της αυτοπεποίθησης της ομάδας μας. Από εδώ και πέρα, είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε πλήρως τη διάκρισή μας αυτή και να συνεχίσουμε επιδιώκοντας ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Επίσης,στη διάρκεια του συνεδρίου το 2016 στο Τορόντο, γνωρίσαμε στελέχη και partners της Microsoft σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο ενώ η σχέση μας με τη Microsoft έγινε ακόμα πιο δυνατή.»O Βασίλης Ζωγράφος, Chief Executive Officer της interworks.cloud αναφέρει πως «Συμφωνούμε απόλυτα με το καινούριο όνομα του συνεδρίου. Είναι μια εμπειρία που πάντα μας εμπνέει και φέτος έχουμε σκοπό με τη σειρά μας να εμπνεύσουμε το κοινό, αναδεικνύοντας τα καινούρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας interworks.cloud. Οι keynote ομιλητές, οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν από όλο τον κόσμο, οι εκδηλώσεις καθώς και οι ευκαιρίες για networking είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για να παραστούν στο συνέδριο όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στο cloud. Ένας επιπλέον λόγος για να συμμετέχετε στο Microsoft Inspire είναι η ευκαιρία που σας προσφέρει να συνδυάσετε δουλειά και διασκέδαση και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία Microsoft. Περιμένουμε με αγωνία το φετινό συνέδριο»Δηλώστε συμμετοχή πριν τις 2 Μαΐου, επωφεληθείτε από τη μοναδική προνομιακή τιμή, και ελάτε να γνωρίσετε από κοντά και να εμπνευστείτε από τους συνεργάτες της Microsoft, που θα διακριθούν για την πορεία τους και την επιτυχημένη μετάβασή τους στην εποχή του digital transformation.Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα register.inspire.microsoft.com.