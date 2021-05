FAUCI: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Κλεάνθης Γρίβας

Ο ΙΟΣ-FRANKENSTEIN ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΑΝ Ο ΙΟΣ-ΧΙΜΑΙΡΑ ΔΙΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ WUHAN ΑΠO ΛΑΘΟΣ Ή ΣΚΟΠΙΜΩΣ

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

Επιλογή κειμένου: Κλεάνθης Γρίβας

Ο κεντρικός τίτλος, τα σημειώματα 1-4 και ό,τι

παρατίθεται μέσα σε αγκύλες […] είναι του επιμελητή.

31 Μάϊου 2021

Λεονάρντο Κόντι: Γερμανός ναζιστής γιατρός Ιταλο-ελβετικής καταγωγής. Έκανε καριέρα στο Ναζιστικό Κόμμα και υπήρξε ο αρχικός υπεύθυνος του ναζιστικού Προγράμματος Ευθανασίας (Aktion T-4) των νοητικά καθυστερημένων και των ανάπηρων Γερμανών. Toν Απρίλιο του 1939 διορίστηκε Επικεφαλής της Υπηρεσίας Υγείας του Ράιχ, αναλαμβάνοντας το καθήκον της συγκεντρωποίησης και του κρατικού ελέγχου όλων των ιατρικών δομών και των συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας. Στις 6 Οκτωβρίου 1945, αυτοκτόνησε στο κελί του στις φυλακές της Νυρεμβέργης.

Περιεχόμενα

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

2. FAUCI: ΤΟ «ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ» ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

3. BIG PHARMA - Μ.Μ.ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗ

4. ΠΕΡΙ ΤΩΝ «ΘΕΩΡΙΩΝ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ» (Δημήτρης Λάμπρου)

5. Ο ΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH ΤΩΝ ΗΠΑ (FAUCI)

5.1 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

5.2 Ο FAUCI ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΥΠΟΥ GOF

5.3 Ο FAUCI ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ BARIC ΩΣ GOF

5.4 Ο FAUCI ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ GOF

5.5 Ο FAUCI ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΕΡΕΥΝΑΣ GOF

5.6 ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ WUHAN ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ FAUCI

5.7 ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ WUHAN ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ GOF

5.8 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ-ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΥΠΟΥ GOF

5.9 Ο FAUCI ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

5.10. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΥΠΟΥ GOF

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Σε ένα εκτενές άρθρο με τίτλο «ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕ ΙΟΥΣ ΣΤΑ «ΕΜΒΟΛΙΑ»-ΦΡΑΝΚΕΣΤΑΙΝ: Από τα Γενετικά Μεταλλαγμένα Τρόφιμα στους Γενετικά Μεταλλαγμένους Ανθρώπους» (Ζούγκλα, 1-9-2020), σημείωνα τα εξής:

«Οι διάφορες ανατριχιαστικές εκφάνσεις της ναζιστικής «Επιχείρησης Aktion T-4 και της Τελικής Λύσης (με τη μορφή του ασύλληπτου εφιάλτη του Ολοκαυτώματος), που είχαν ως στόχο την παρανοϊκή επιδίωξη της «κάθαρσης και της βελτίωσης της Άριας φυλής», μέσω της εξόντωσης των «ζωών που ήταν ανάξιες να βιωθούν», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό την υψηλή εποπτεία του Αδόλφου Χίτλερ του 21ου αιώνα (του Bill Gates) και της «αυλής των τεράτων του», ΑΝΑΒΙΩΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ με την «Επιχείρηση Κορωναϊός», μια πολυεπίπεδη εκστρατεία στρατιωτικού τύπου, με στόχο τη γενετική τροποποίηση του ανθρώπινου είδους, την επιβολή μιας καθολικής συμμόρφωσης και τη μείωση του πληθυσμού του πλανήτη, υπό την υψηλή εποπτεία του Bill Gates και της δικής του «αυλής των τεράτων» του.

… Τα ‘εμβόλια’ γενετικού υλικού (DNA και RNA) για την COVID-19 είναι η αιχμή του δόρατος για την είσοδο σε μια ‘νέα εποχή’ γενετικά τροποποιημένων «εμβολίων» υψηλού κινδύνου και σηματοδοτούν το πέρασμα από τον εφιάλτη των Γενετικά Μεταλλαγμένων Τροφίμων στην κόλαση των Γενετικά Μεταλλαγμένων Ανθρώπων που είναι πλέον μια εν διαμορφώσει πραγματικότητα…

… Με τον γενετικό κώδικα του ιού του Wuhan στο χέρι, οι επιστήμονες αρχίζουν να εργάζονται σε ένα εμβόλιο» [ενός ιού που η καλλιέργεια του γινόταν στο Ινστιτούτο Ιολογίας του Wuhan με χρηματοδότηση 7,4 εκατομμυρίων δολαρίων -σε δύο επιχορηγήσεις από 3,7 εκατομμύρια δολάρια– από το «Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων» (NIAID) των ΗΠΑ, το οποίο διευθύνει από το 1984 μέχρι… σήμερα, ο διαβόητος FAUCI].

«With Wuhan virus genetic code in hand, scientists begin work on a vaccine». Πρακτορείο Reuters, https://www.reuters.com/article/us-ch…]

https://www.zougla.gr/apopseis/article/apo-ta-emvolia-me-ious--sta-emvolia-frankesten

http://www.grivas.info/emvolia/388-kl-grivas-apo-ta-emvolia-me-ious-sta-emvolia-frankenstain

2. FAUCI: ΤΟ «ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ» ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στις 20 Απριλίου 2020, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Zougla.gr άρθρο του Robert F. Kennedy, Jr., με τίτλο «Anthony Fauci: Ένας Mr. Hyde που υποδύεται τον Dr. Jekyll», στο «Εισαγωγικό Σημείωμα» του οποίου, σημείωνα τα εξής:

• Ο Dr. Anthony Fauci, ο αποκαλούμενος και «America's Doctor», διακατεχόμενος από απληστία για ισχύ και χρήμα, αντί να κάνει καριέρα ως μάχιμος γιατρός ή ως ερευνητής, έκανε καριέρα στους διαδρόμους της εξουσίας στην Ουάσιγκτον, ως ο άνθρωπος για όλα τα αφεντικά, για όλες τις δουλειές και για όλες τις εποχές. Είναι ο άνθρωπος που κατέχει θέση-κλειδί στο «βαθύ κράτος» στο χώρο της υγείας.

• Γεννήθηκε το 1940 στη Ν. Υόρκη. To 1966 πήρε πτυχίο από την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Cornell. Το 1968 διορίστηκε βοηθός στο Εργαστήριο Κλινικής Έρευνας (LCI) του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νόσων (NIAD). Το 1974 διορίστηκε επικεφαλής του Τμήματος Κλινικής Φυσιολογίας του LCI. To 1980 διορίστηκε επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανοσορρύθμισης.

• Το 1984, πραγματοποιεί το φιλόδοξο όνειρό του: διορίζεται από τον πρόεδρο Ρέιγκαν στην (άκρως πολιτική) θέση του διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νόσων (NIAID), την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα (επί 37… χρόνια), έχοντας υπηρετήσει –στην κυριολεξία– ως σύμβουλος όλων των Αμερικανών προέδρων από τον Ρέιγκαν μέχρι και τον Biden.

• Ο Fauci είναι ο μοναδικός κρατικός αξιωματούχος στην ιστορία των ΗΠΑ που διατήρησε τη θέση του διευθυντή ενός ισχυρού δημόσιου οργανισμού επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Πράγμα που σημαίνει ότι κατέχει τα εντελώς «ιδιαίτερα προσόντα» που απαιτεί αυτός ο «άθλος». Ρεκόρ Γκίνες.

• Οι ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις του στην επιστημονική έρευνα για το ιό HIV/AIDS (και πλήθος άλλων) –για την εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων– προκάλεσαν την πλήρη διαστροφή των ερευνών, με αποτέλεσμα να είναι άμεσα υπεύθυνος για την περαιτέρω εξάπλωση του HIV/AIDS σε όλο τον κόσμο.

• Οι τρομοκρατικές τακτικές του Fauci αποτελούν κοινό μυστικό στην Washington DC: Εκφοβισμός, εκφοβισμός και ξανά εκφοβισμός, σε συνδυασμό, με την ανενδοίαστη περιφρόνησή του για την υγεία και την ασφάλεια του αμερικανικού λαού, είναι τα κύρια εργαλεία για την επιβολή της προσωπικής του δικτατορίας στο «Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νόσων» (NIAID) και από εκεί στα «Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας» (NIH) και σε όλες τις σχετικές έρευνες.



• Ο Anthony Fauci είναι ένας τυπικός εξουσιοφρενής, ένα θλιβερό ανθρωπάκι που διακατέχεται από το «σύνδρομο του ποδηλάτη»: προς τα πάνω «σκύβει» δουλοπρεπώς και προς τα κάτω «κλωτσάει» ανελέητα. Μ’ αλλά λόγια, είναι ένας ιδανικός ανενδοίαστος «λύκος» στον οποίο ανατέθηκε η φρούρηση της υγείας των προβάτων.

• Ο βίος και η πολιτεία του Anthony Fauci επαναφέρει το αιωνίως αναπάντητο ερώτημα: «Ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες;» (Juvenalis, Satires VI).

https://childrenshealthdefense.org/news/the-truth-about-fauci-featuring-dr-judy-mikovits/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=bd0d2960-5713-42b6-a08e-e3d73d1ba043

3. BIG PHARMA - Μ.Μ.ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η αντίδραση των Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης ανά τον κόσμο απέναντι στο πλήθος των επιστημόνων (όπως ο Luc Montagnier, βραβείο Νομπέλ Ιατρικής 2008 για την ανακάλυψη του ιού HIV/AIDS), που έθεταν ζήτημα να ερευνηθεί το ενδεχόμενο της εργαστηριακής κατασκευής του νέου ιού «χίμαιρα» (από το ομώνυμο τέρας της ελληνικής μυθολογίας), ήταν αναμενόμενη:

Ολόκληρες στρατιές ανεπαρκέστατων δημοσιογραφούντων που είναι εξαρτημένοι από το χρήμα που διαχειρίζεται δεξιοτεχνικά η Big Pharma, και την -κατά κανόνα- φρούδα ελπίδα μιας λαμπερής καριέρας, εκτοξεύουν (α) τις 5-10 λέξεις- απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, στις οποίες εξαντλείται η δυνατότητα της κριτικής τους σε κάθε ιδέας που ξεφεύγει από τον σωληνοειδή πνευματικό τους ορίζοντά, και (β) τις 2-3 στερεότυπες φράσεις που αντιστοιχούν στους όρκους πίστης και ευπείθειάς τους στα κελεύσματα της Big Pharma, τους οποίους επαναλαμβάνουν συνεχώς ως «σκυλάκια του Παυλόφ» μόλις ανάψει τους δοθεί το σχετικό φωτιστικό ερέθισμα.

• Η πρώτη κατηγορία, περιλαμβάνει όλα τα παράγωγα του «συνωμοσιολογία», («συνωμοσιολόγος», «συνωμοσιολογικός», κ.α) και του «ψεκάζω» (ψεκασμένος, κ.α.). Η δεύτερη κατηγορία, περιλαμβάνει φράσεις-ομολογίες πίστης, δύο τύπων κυρίως:

(α) Τύπος πρώτος: «οι παρενέργειες των εμβολίων [Frankenstein] είναι εξαιρετικά σπάνιες» (από 1 στις 100.000 μέχρι 1 στο δισεκατομμύριο ανάλογα με τα κέφια των ομιλούντων επιστημόνων – οι δυό αριθμοί διαφέρουν μόνο κατά 4… μηδενικά και αντιστοιχούν στατιστικά σε μόλις οκτώ -8- θανάτους στα 8 δισεκατομμύρια των κατοίκων του πλανήτη.(!!!)

(β) Τύπος δεύτερος: «τα οφέλη των εμβολίων [Frankenstein] είναι υπέρτερα των βλαβών», που συνιστά διαστροφικό ανοητολόγημα αφ’εαυτού και μόνο από το γεγονός ότι αναφέρεται σε «εμβόλια» που η τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών τους θα ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο του… 2023, σύμφωνα με τους φακέλους που έχουν καταθέσει οι παρασκευάστριες εταιρείες στους ρυθμιστικούς οργανισμούς προκειμένου να πάρουν όχι κανονική άδεια κυκλοφορίας αλλά άδεια «χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA) – τουτέστιν, άδεια πειραματικής χρήσης στους καταναλωτών τους.

Ο πρώτος τύπος λειτουργεί εν είδει πρωινής και ο δεύτερος εν είδει βραδυνής προσευχής. Όπως γράφει ο Μπέρτολντ Μπρεχτ: «Από τη στιγμή που θεοποιήθηκε ο Στάλιν, η βραδινή προσευχή κατέστη περιττή». Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με την θρησκεία τού σήμερα, την άψυχη τεχνοεπιστήμη, που δεν έχει συνείδηση ούτε του εαυτού της ούτε και της χρησιμοποίησης των έργων της. Όπως γράφει ο Κορνήλιος Καστοριάδης:

«Η επιστήμη ως επιστήμη, άσχετα από την ένταξή της στο συνολικό καπιταλιστικό σύστημα, είναι ανίκανη να καθορίσει η ίδια είτε τα όριά της είτε τους σκοπούς της. Εάν ζητούσαμε από την επιστήμη να μας πει ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά και τα πιο οικονομικά μέσα για να εξολοθρευτεί η ζωή επί της Γης, η επιστήμη, ως επιστήμη, είναι υποχρεωμένη να μάς δώσει μία επιστημονική απάντηση –και άλλωστε κατά κάποιο τρόπο την έχει δώσει με τις πυρηνικές βόμβες. Ως επιστήμη δεν έχει τίποτε να πει πάνω στον καλό ή κακό χαρακτήρα μιας ιδέας, π.χ. να εξολοθρευτεί η ζωή πάνω στη γη…

… Αυτό ακριβώς προκάλεσε αυτή η αυτονόμηση της τεχνοεπιστημονικής ανάπτυξης και το γεγονός ότι στους επιστήμονες (ως τέτοιους, αλλά και κοινωνικά), δεν τους πέφτει λόγος σχετικά με την χρησιμοποίηση και τον προσανατολισμό αυτής της ανάπτυξης. Γιατί λέω ότι δεν τους πέφτει λόγος και «κοινωνικά»; Διότι αυτοί που αποφασίζουν δεν είναι οι επιστήμονες, είναι οι σημερινοί γραφειοκράτες και πολιτικοί. Και αν ένας επιστήμονας θέλει να υποστηρίξει τους επιστημονικούς του προσανατολισμούς, δεν μπορεί να το κάνει ως επιστήμονας, μπορεί να τους υποστηρίξει μόνο μπαίνοντας ο ίδιος μέσα στις τεχνοδομές, στις γραφειοκρατικές δομές ή στις πολιτικές δομές. Και πάνω σ’ αυτό θα μπορούσε κανείς να κάνει εκτενέστατα σχόλια για τον ρόλο των επιστημόνων που συμβουλεύουν τις κυβερνήσεις».

Κ. Καστοριάδης. Ανθρωπολογία, Πολιτική, Φιλοσοφία

(Αθήνα, Υψιλον, 1993, σ. 80-81)

Αλλά, όταν θεοποιείται ένας άνθρωπος (εν προκειμένω, ένας δικτάτορας) μπορεί κανείς να αναμένει ότι η καταστροφική του επίδραση αλλά αποδυναμωθεί ή θα εξαλειφθεί με την ανατροπή ή τον θάνατό του και η «βραδυνή προσευχή» θα ξαναπάρει την πρότερη θέση της. Ενώ, όταν θεοποιείται ένας θεσμός (εν προκειμένω η άψυχη τεχνοεπιστήμη) ή ένα πράγμα (εν προκειμένω, ένα «εμβόλιο» που τροποποιεί το γενετικό υλικό του ανθρώπου), η καταστροφική του επίδραση θα εξακολουθήσει να παράγεται στο διηνεκές και, συνεπώς, ο κόσμος θα πρέπει να ξεχάσει την… «βραδυνή προσευχή» για πάντα.

4. ΠΕΡΙ ΤΩΝ «ΘΕΩΡΙΩΝ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ» (Δημήτρης Λάμπρου)

Παρατίθεται η εύστοχη τοποθέτηση του Δημήτρη Λάμπρου («Εδώ μιλάμε και γράφουμε Ελληνικά. Συνωμοσία ή συνομωσία;» (https://viotiaplus.gr/archives/451), σύμφωνα με την οποία:

«Μια από τις πλέον διαδεδομένες και παράλογες ιδέες που έχει γίνει κατορθωτό να εμπεδωθεί σε σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης είναι εκείνη που απορρίπτει την ύπαρξη συνωμοσιών στην πολιτική ή την οικονομική σφαίρα απαξιώνοντας την εκτός της επίσημης, κεντρικής εκδοχής ερμηνεία των γεγονότων με τον χαρακτηρισμό «θεωρίες συνωμοσίας». Αυτό οφείλεται κυρίως στο υπέρτερο συμφέρον της εξουσίας να δίδει την ψευδαίσθηση ότι όλα διαδραματίζονται στο φως –άρα και ελέγχονται.

… Στην πραγματικότητα επεξεργασμένες θεωρίες συνωμοσίας υπό αυστηρούς όρους και εξεταζόμενες κατά περίπτωση μπορούν να αποδώσουν μια αξιόπιστη ερμηνεία των γεγονότων και να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα γύρω από σοβαρά θέματα, τα οποία διάφορα κέντρα εξουσίας έχουν συμφέρον να συγκαλύψουν.

Όσο παράλογο είναι να ερμηνεύονται τα πάντα ως αποτέλεσμα συνωμοσιών, άλλο τόσο εκτός πραγματικότητας είναι να απορρίπτεται συλλήβδην ο καταλυτικός ρόλος της συνωμοσίας στην ιστορία.

Διότι δεν υπάρχει, φαντάζομαι, αντίρρηση ότι ο Βρούτος ήταν ο εκτελεστικός βραχίονας μιας συνωμοτικής ομάδας όταν σκότωσε τον Ιούλιο Καίσαρα και άλλαξε τον ρου της ιστορίας. Ούτε πως ο Λεύκιος Κατιλίνας οργάνωσε διαβόητη συνωμοσία το 63 π.Χ. για να καταλάβει την εξουσία βίαια, και σε αυτή την περίπτωση αποτυχημένα, καθώς ο Κικέρων αποκάλυψε τα σχέδιά του αφήνοντας στην ιστορία τον παροιμιώδη όρο «η συνωμοσία του Κατιλίνα». Δεκάδες άλλες είναι οι περιπτώσεις μιας αποδεδειγμένης συνωμοσίας που επηρέασε καταλυτικά το ιστορικό γίγνεσθαι στην εποχή της και γενικότερα, όμως δεν θα αναφερθούν εδώ».

5. Ο ΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH ΤΩΝ ΗΠΑ (FAUCI)

Dr. Joseph Mercola

28 Μαΐου 2021

https://childrenshealthdefense.org/defender/wuhan-lab-deleted-files-fauci-authorized-funding-coronavirus-experiments/

Τον Μάρτιο 2021, το Ινστιτούτο ιολογίας του Wuhan (WIV) διέγραψε από την ιστοσελίδα του όλες τις αναφορές για τη συνεργασία του και την χρηματοδότησή του από το «Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων» (NIAID) που διευθύνεται από τον Anthony Fauci (από το … 1984) και όλες τις αναρτήσεις σχετικά με τις έρευνες για τον ιό SARS, σε μια «περίεργη» επιχείρηση συγκάλυψης της συνεργασία της Κίνας και των ΗΠΑ στην κατασκευή ενός χιμαιρικού ιού-Frankenstein, στο όνομα του οποίου νεκρώθηκε η κοινωνία και η οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο με αποτέλεσμα την καταστροφή εκατομμυρίων υπάρξεων.

5.1 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

(1) Το «Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων» (NIAID) – τμήμα των Εθνικών Ινστιτούτου Υγείας (NIH) – με επικεφαλής τον Δρ. Anthony Fauci (από το… 1984), παρέχει, εδώ και χρόνια, επιχορηγήσεις στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Wuhan (WIV) μέσω της EcoHealth Alliance και σε άλλους φορείς για να πραγματοποιούν επικίνδυνες έρευνες τύπου gain-of-function (GOF) για κοροναϊούς .

Παρένθεση: Ο όρος «Gain of Function» (GOF) υποδηλώνει τις επικίνδυνες έρευνες με τις οποίες οι «τεχνο-επιστήμονες» προσπαθούν να τροποποιήσουν σχετικά ακίνδυνους ιούς που εντοπίζονται στη φύση, για να τους κάνουν πιο μολυσματικούς, ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν σε ανθρώπινα κύτταρα σε ένα εργαστήριο.(!) Πράγμα που, διατείνονται ότι θα επιτρέψει να μελετηθεί και να κατανοηθεί καλύτερα η πιθανή επίδραση ενός ιού στους ανθρώπους. (!)

(2) Στις 30 Μαΐου 2021, η βρετανική Daily Mail αποκαλύπτει μια έρευνα 22 σελίδων του Νορβηγού καθηγητή ιολογίας Dr. Birger Sørensen, του Βρετανού καθηγητή Angus Dalgleish και του Andres Susrud, που πρόκειται να δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό Quarterly Review of Biophysics Discovery.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, ο κορωνοϊός φαίνεται ότι κατασκευάστηκε από Κινέζους επιστήμονες σε εργαστήριο στη της πόλης Ουχάν, που έκαναν πειράματα σε έναν ιό που εντόπισαν σε νυχτερίδες, προκειμένου να αυξήσουν την μεταδοτικότητά του [και τη δυνατότητα της μετάδοσης από το ζώο στον άνθρωπο], με σκοπό να μπορέσουν να προετοιμαστούν καλύτερα για μια πιθανή πανδημία.

Όπως λέει ο Νορβηγός καθηγητής ιολογίας Birger Sørensen:

«Η βασικότερη ένδειξη για την εργαστηριακή προέλευση του ιού ήταν μια σειρά 4 αμινοξέων που βρήκαν στην ακίδα του SARS-Cov-2 τα οποία έχουν όλα θετικό φορτίο, το οποίο επιτρέπει στον ιό να προσκολληθεί σφιχτά στα αρνητικά φορτισμένα τμήματα των κυττάρων των ανθρώπων –όπως ένας μαγνήτης– και έτσι να γίνουν πιο μολυσματικά.

Αλλά επειδή, όπως και στους μαγνήτες, τα θετικά φορτισμένα αμινοξέα απωθούν το ένα το άλλο, είναι σπάνιο να βρεθούν ακόμη και 3 απ’ αυτά τα αμινοξέα στη σειρά σε φυσικούς οργανισμούς, ενώ το να βρεθούν και τα 4 αμινοξέα στη σειρά είναι εξαιρετικά απίθανο.

Σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, δεν μπορούμε να έχουμε 4 θετικά φορτισμένα αμινοξέα στη σειρά. Ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να το κατασκευάσουμε τεχνητά». [και αυτό έγινε]

Βλ. DailyMail (30 May 2021) - EXCLUSIVE: COVID-19 'has NO credible natural ancestor' and WAS created by Chinese scientists who then tried to cover their tracks with 'retro-engineering' to make it seem like it naturally arose from bats, explosive new study claims

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9629563/Chinese-scientists-created-COVID-19-lab-tried-cover-tracks-new-study-claims.html

(3) Τον Αύγουστο του 2020, το NIAID (Fauci) ανακοίνωσε μια πενταετή επένδυση 82 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα νέο παγκόσμιο δίκτυο «Κέντρων Έρευνας σε Αναδυόμενες Λοιμώδεις Νόσους» που θα διεξάγει επικίνδυνες έρευνες τύπου GOF για να «προσδιορίσει ποιες γενετικές ή άλλες αλλαγές καθιστούν τα [ζωικά] παθογόνα ικανά να μολύνουν του ανθρώπους».

(4) Τον Μάρτιο του 2021 –όταν η απαίτηση να ερευνηθεί πραγματικά η προέλευση του ιού-Frankestein προβλήθηκε από πλήθος επιστημόνων και υποστηρίχθηκε από τον πρόεδρο Biden– το Ινστιτούτο Ιολογίας του Wuhan (WIV) έσπευσε να διαγράψει από την ιστοσελίδα του όλα τα αρχεία που αφορούσαν στη συνεργασία του με τον Fauci, NIAID/NIH και άλλους Αμερικανούς ερευνητικούς εταίρους, καθώς επίσης και τις εγγραφές των ερευνών τύπου GOF για τον ιό SARS.

(5) Αποκαλύφθηκε ότι το NIAID του Fauci, που ανήκει στα «Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας» (NIH) των ΗΠΑ, έχει χρηματοδοτήσει επικίνδυνες έρευνες τύπου GOF με τουλάχιστον 41,7 εκατομμύρια δολαρίων.

Μέχρι το 2014, αυτή η έρευνα διεξάγονταν από τον Dr. Ralph Baric στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (UNC).

Μετά το 2014, όταν απαγορεύτηκε η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση σε έρευνες GOF, αυτή η έρευνα μεταφέρθηκε στο Wuhan (WIV) μέσω της EcoHealth Alliance, παρακάμπτοντας παρανόμως την απαγόρευση.

(6) Στις 11 Μαΐου 2021, καταθέτοντας ενόρκως σε ακρόαση της Γερουσίας, ο Fauci αρνήθηκε ότι είχε ποτέ χρηματοδοτήσει έρευνα τύπου GOF στο Ινστιτούτο ιολογίας του Wuhan (WIV). Αυτό παρά τα σαφή αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το αντίθετο.

Όπως αναφέρθηκε σε πολλά προηγούμενα άρθρα, το «Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων» (NIAID) με επικεφαλής τον Δρ. Anthony Fauci από το 1984 [το NIAID είναι τμήμα των «Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας» /ΝΙΗ των ΗΠΑ) μεταφέρει εδώ και χρόνια στην EcoHealth Alliance και άλλους παράγοντες επιχορηγήσεις που προορίζονται για τη διεξαγωγή επικίνδυνων ερευνών τύπου (GOF).

Η EcoHealth Alliance, χρησιμοποιήθηκε ως εταιρεία-βιτρίνα για τη μεταφορά μέρος αυτής της έρευνας στο Ινστιτούτο ιολογίας του Wuhan (WIV), από όπου φαίνεται ότι έχει προκύψει ο ιός SARS-CoV-2 .

(7) Στις 11 Μαΐου 2021, κατά την ακρόαση της αρμόδιας επιτροπής της Γερουσίας, ο γερουσιαστής Rand Paul ρώτησε τον Fauci εάν χρηματοδοτήθηκαν επικίνδυνες έρευνες τύπου GOF από το NIAID για κορωνοϊούς, μερικές από τις οποίες έγιναν στο Ινστιτούτου Ιολογίας της Wuhan.

Ο Fauci αρνήθηκε την κατηγορία, δηλώνοντας ότι «Τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) δεν χρηματοδότησαν ποτέ και δεν χρηματοδοτούν τώρα έρευνες GOF στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Wuhan». Η άρνησή του φαίνεται περίεργη, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση τέτοιων ερευνών από τα NIH έχει τεκμηριωθεί διεξοδικά και μπορεί εύκολα να ελεγχθεί οποτεδήποτε.

Εν συνεχεία, ο γερουσιαστής Paul ρώτησε τον Fauci «εάν το Ινστιτούτο NIAID [που διευθύνει ο Fauci] χρηματοδότησε την έρευνα GOF του Dr. Ralph Baric», ο Fauci απάντησε ότι: «ο Baric δεν κάνει έρευνα τύπου GOF, και εάν την κάνει, την κάνει σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν στη Βόρεια Καρολίνα». (!)

Ο γερουσιαστής Paul αποστόμωσε τον Fauci, λέγοντας: «Δεν νομίζετε ότι η μετατροπή της πρωτεΐνης του ιού της νυχτερίδας, που έγινε στο Ινστιτούτο Wuhan στον ιό SARS, είναι μια έρευνα τύπου GOF; Είσαστε με μειονεκτική θέση, δεδομένου ότι τουλάχιστον 200 επιστήμονες υπέγραψαν μια δήλωση από την Ομάδα Εργασίας του Cambridge ότι πρόκειται για έρευνα τύπου GOF».



Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube, ο Jimmy Dore εξετάζει τα προφανή ψεύδη του Fauci κατά την ακρόαση της Γερουσίας. ( https://youtu.be/8Cxm4g_cKrY )

Ενώ σε βίντεο στο Truth in Media, ο ερευνητής δημοσιογράφος Ben Swann παρουσιάζει μερικές από τις αποδείξεις, δείχνοντας την ανεντιμότητα του Fauci.

«To τρελό σ’ αυτή τη συνομιλία είναι ότι ο Fauci λέει ξεκάθαρα ψέματα τόσο στο Κογκρέσο –πράγμα που συνιστά έγκλημα– όσο και στον αμερικανικό κοινό», λέει ο Swann. (https://youtu.be/k-2kGhQ5WWo )

5.2 Ο FAUCI ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΥΠΟΥ GOF

Όπως ανέφερε ο Ben Swann, τα NIH/NIAID έχουν χρηματοδοτήσει την έρευνα GOF με τουλάχιστον 41,7 εκατομμύρια δολάρια.

• Μέχρι το 2014, αυτή η έρευνα διεξάγονταν από τον Dr. Ralph Baric στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (UNC).

• Το 2014, η κυβέρνηση των ΗΠΑ απαγόρευσε την χορήγηση ομοσπονδιακών χρηματοδοτήσεων σε αμφιλεγόμενες Φρανκεσταϊνικές έρευνες τύπου GOF, για λόγους ασφάλειας, και ηθικών ανησυχιών που εγείρονταν στην επιστημονική κοινότητα.

• Το 2014, αμέσως μετά την απαγόρευση, ο Fauci μεθόδευσε την παραβίασή της και τη συνέχιση της χρηματοδότησης επικίνδυνων ερευνών τύπου GOF, διοχετεύοντας ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις στο Ινστιτούτο Ιολογίας του Wuhan (WIV) μέσω της ΜΚΟ EcoHealth Alliance. (!)

• Ο Swann εξέτασε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο Fauci κατέθεσε ψέματα στο Κογκρέσο. Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνεται και ένα έγγραφο με τίτλο «SARS-Like WIV1-CoV Poised for Human Emergence», που δημοσιεύθηκε στην επίσημη έκδοση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) το 2016. Σε αυτό το άρθρο, οι συγγραφείς του δηλώνουν ότι:

«Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών υπογραμμίζουν τη χρησιμότητα μιας πλατφόρμας που αξιοποιεί τα ευρήματα μεταγονιδιωματικών ερευνών… που βοηθάει τον εντοπισμό των προ-πανδημικών κινδύνων.

Για τον ιό WIV1-CoV που μοιάζει με SARS, τα δεδομένα μπορούν να ενημερώσουν προγράμματα εποπτείας, να βελτιώσουν τα διαγνωστικά αντιδραστήρια και να διευκολύνουν αποτελεσματικούς τρόπους δράσης για τον μετριασμό των συνεπειών μελλοντικών εμφανίσεων [ιών σαν τον SARS]. Ωστόσο, η κατασκευή νέων και χιμαιρικών αντιδραστηρίων πρέπει να σταθμίζεται προσεκτικά έναντι των πιθανών ανησυχιών για αύξηση των ερευνών τύπου GOF».

Στο τέλος αυτής της εργασίας που δημοσιεύθηκε στα PNAS το 2016, οι συγγραφείς ευχαριστούν τον Dr. Ο Zhengli-Li Shi του Ινστιτούτου ιολογίας Wuhan «για την πρόσβαση σε αλληλουχίες CoV bat και στο πλασμίδιο πρωτεΐνης της ακίδας του WIV1-CoV», και διευκρινίζουν ότι η έρευνα υποστηρίχθηκε από το NIAID με βάση τις επιχορηγήσεις με κωδικούς U19AI109761 και U19AI107810, συνολικού ύψους 41,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως σημείωσε ο Swann, «αυτό το έγγραφο αναφέρει ξεκάθαρα ότι το NIAID του Fauci διέθεσε παρανόμως 41,7 εκατομμύρια δολάρια για έρευνες τύπου GOF, «με σκοπό να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι κορωνοϊοί των νυχτερίδων θα μπορούσαν να γίνουν πιο παθογόνοι για τον άνθρωπο», και ότι «αυτές οι έρευνες συνεχίστηκαν και μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης του 2014 με υψηλή χρηματοδότηση».

5.3 Ο FAUCI ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Dr. BARIC ΩΣ GOF

Επιπλέον, μια επιστολή με ημερομηνία 21 ​​Οκτωβρίου 2014 του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HSS) προς τον διευθυντή της Επιτροπής Προτάσεων στο University of North Carolina (UNC) στο Chapel Hill, όπου συζητιούνταν η δεύτερη από τις προαναφερθείσες επιχορηγήσεις (αυτή με κωδικό U19AI107810), στην οποία αναφέρεται ξεκάθαρα:

«Το NIAID έχει αποφασίσει ότι η παραπάνω αναφερόμενη επιχορήγηση για την έρευνα [με κωδικό U19AI107810], μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία έρευνας τύπου Gain of Function (GOF) που υπόκεινται στην απαγόρευση της χρηματοδότησης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ που ανακοινώθηκε προσφάτως.

Οι ακόλουθοι στόχοι [της έρευνας] φαίνεται να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία που εμπίπτουν στην απαγόρευση:

Γενικός Στόχος 1: Ο ρόλος των μη-χαρακτηρισμένων γονιδίων σε λοίμωξη από ανθρώπινο κορωνοϊό με υψηλή παθογένεια - Υπεύθυνος προγράμματος: Ralph S. Baric, Ph.D.

Ειδικός στόχος 1. Νέες λειτουργίες στην αναπαραγωγή ιών in vitro….

Ειδικός στόχος 3. Νέες λειτουργίες στην παθογένεση ιών in vivo…

Δεδομένου ότι η επιχορήγησή σας χρηματοδοτείται επί του παρόντος, η διακοπή της είναι εθελοντική».

Με άλλα λόγια, ο Fauci (NIAID) αποφάσισε να συνεχιστεί η επιχορήγηση μιας έρευνας για την οποία παραδέχτηκε ότι ήταν έρευνα τύπου GOF – απλώς και μόνο επειδή η επιχορήγηση είχε ήδη εγκριθεί. Και το αποφάσισε εν επιγνώσει του, μετά την έναρξη της απαγόρευσης της χρηματοδότησης ερευνών GOF.

5.4 Ο FAUCI ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΡΕΥΝΑ GOF

Το 2017, μετά την άρση της απαγόρευσης που είχε επιβληθεί το 2014, στο Υπουργείο Υγείας (HHS) δημιουργήθηκε μια «Ειδική Επιτροπή Ελέγχου» (η Potential Pandemic Pathogens Control and Oversight - PPCO Review Framework), για να αξιολογήσει εάν οι επιχορηγήσεις που περιλαμβάνουν επικίνδυνα παθογόνα αξίζουν τους κινδύνους. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη και για τη διασφάλιση κατάλληλων εγγυήσεων για κάθε εγκεκριμένη έρευνα.

Σύμφωνα με τον Richard Ebright, καθηγητή του Πανεπιστημίου Rutgers, μια από τις επιχορηγήσεις των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH) για έρευνες που αφορούσε την γενετική τροποποίηση των κοροναϊών νυχτερίδας στο Ινστιτούτο Ιολογίας του Wuhan (WIV), κρατήθηκε μυστική επειδή το NIAID (Fauci) απέφυγε σκοπίμως να την αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου.

Με άλλα λόγια, το «Ινστιτούτο Ιολογίας» της Wuhan (WIV) πήρε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από το NIAID (Fauci) χωρίς αυτή να έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας (HHS).

Το NIAID (Fauci), για να πετύχει το σκοπό του, χρησιμοποίησε ένα βολικό κενό στο πλαίσιο της αναθεώρησης. Όπως αποδεικνύεται, είναι ευθύνη του κάθε οργανισμού που προτείνει τη χρηματοδότηση έρευνας (και εν προκειμένω, του NIAID) να αναφέρει εάν πρόκειται για επικίνδυνη έρευνα τύπου GOF, προκειμένου να ελεγχθεί. Εάν δεν την αναφέρει, η Επιτροπή Ελέγχου δεν μπορεί να την ελέγξει.

Σύμφωνα με τον Ebright, το NIAID (Fauci) και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) «έχουν αποδυναμώσει συστηματικά –στην πραγματικότητα έχουν ακυρώσει– τον ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου, αρνούμενα [!!!] να επισημάνουν και να υποβάλουν προτάσεις για επανεξέταση των επιχορηγήσεών τους».

5.5 Ο FAUCI ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΡΕΥΝΑ GOF

Τέλος, ο Fauci δεσμεύθηκε σαφώς να συνεχίσει την έρευνα τύπου GOF, όπως προκύπτει απ’ το γεγονός ότι το NIAID (Fauci), τον Αύγουστο του 2020, ανακοίνωσε μια πενταετή επιχορήγηση ύψους 82 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα νέο παγκόσμιο δίκτυο «Κέντρων Έρευνας σε αναδυόμενες μολυσματικές ασθένειες».

Απ’ αυτή την επιχορήγηση, ο Peter Daszak της ΜΚΟ Συμμαχία EcoHealth θα πάρει 7.5 εκατομμύρια δολάρια για σχεδιασμένη έρευνα που θα περιλαμβάνει επικίνδυνες έρευνες τύπου GOF, οι οποίες –όπως διατείνεται το NIAID (Fauci)– «θα καθορίσουν ποιες γενετικές ή άλλες αλλαγές κάνουν ορισμένους παθογόνους παράγοντες ικανούς να μολύνουν τον άνθρωπο».

5.6 ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ WUHAN ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ FAUCI

Όπως αποκαλύφθηκε τώρα, το Ινστιτούτο Ιολογίας της Wuhan (WIV) διέγραψε αθόρυβα από την ιστοσελίδα του όλες τις αναφορές της συνεργασίας του με το NIAID του Fauci, το NIH και άλλους Αμερικανούς ερευνητικούς εταίρους από τον ιστότοπό του, λίγο μετά την κατάθεση του Fauci σε ακρόαση της Γερουσίας τον Μάρτιο του 2021, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Γερουσιαστή Rand. Όπως αναφέρθηκε στις 15 Μαΐου 2021, από το The National Pulse:

«Στις 21 Μαρτίου 2021, στην ιστοσελίδα του WIV ήταν καταχωρημένοι έξι (6) ερευνητικοί εταίροι του που είχαν έδρα τις ΗΠΑ: Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, Πανεπιστήμιο του Βόρειου Τέξας, EcoHealth Alliance, Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), Ηνωμένες Πολιτείες και η Εθνική Ομοσπονδία Άγριας Ζωής.

Στις 22 Μαρτίου 2021, η ιστοσελίδα του WIV αναθεωρήθηκε ώστε να αναφέρονται μόνο δύο (2) ερευνητικοί εταίροι του: η EcoHealth Alliance και το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα. Και,

Στις 23 Μαρτίου 2921 η ιστοσελίδα του WIV αναθεωρήθηκε εκ νέου και αναφέρεται μόνο ένας (1) συνεργάτης του: η EcoHealth Alliance του Peter Daszak, ο οποίος έχει μακροχρόνιες σχέσεις με το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα…

Από την ιστοσελίδα του WIV διαγράφηκαν τόσο οι δημοσιεύσεις που αναφέρονται στις σχέσεις συνεργασίας των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH) των ΗΠΑ και του Ινστιτούτου ιολογίας του Wuhan (WIV), όσο και δημοσιεύσεις που περιγράφουν λεπτομερώς μελέτες με χαρακτηριστικά ερευνών τύπου GOF που διεξήχθησαν στο Ινστιτούτο της Wuhan».

5.7 ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ WUHAN ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ GOF

Σε μια ανάρτηση στην ιστοσελίδα του WIV (που έχει πλέον διαγραφεί) με τίτλο «Θα επιστρέψει ο SARS;», δήλωσε ότι:

«Οι καθηγητές Zhengli Shi και Xingyi Ge από το WIV, σε συνεργασία με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, το Ινστιτούτο Μικροβιολογίας Bellinzona… εξετάζουν το δυναμικό της νόσου ενός ιού SARS (του SHC014-CoV), που επί του παρόντος κυκλοφορεί σε κινέζικους πληθυσμούς.

Χρησιμοποιώντας το σύστημα αντίστροφης γενετικής του SARS-CoV, οι επιστήμονες δημιούργησαν έναν χιμαιρικό ιό που εκφράζει την ακίδα του SHC014 του κοροναϊού των νυχτερίδων ενσωματωμένη σε SARS-CoV προσαρμοσμένου σε ποντίκι.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ιοί της ομάδας 2b που κωδικοποιούν την ακίδα SHC014 σε ένα ιό άγριου τύπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά πολλαπλές αντιγραφές του ενζύμου μετατροπής της ανθρώπινης αγγειοτενσίνης σε υποδοχέα SARS II (ACE2), για να αναπαραχθούν σε πρωτογενή ανθρώπινα κύτταρα των αεραγωγών και να επιτύχουν τιτλοποιήσεις in vitro που είναι ισοδύναμες με επιδημικά στελέχη του SARS-CoV.

Η αξιολόγηση των διαθέσιμων ανοσοθεραπευτικών και προφυλακτικών μέσων με βάση το SARS αποκάλυψε κακή αποτελεσματικότητα. Και οι δύο προσεγγίσεις μονοκλωνικών αντισωμάτων και εμβολίων απέτυχαν να εξουδετερώσουν και να προστατέψουν από μόλυνση με CoVs χρησιμοποιώντας τη νέα πρωτεΐνη ακίδα.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, δημιούργησαν εκ νέου συνθετικά έναν μολυσματικό ανασυνδυασμένο ιό SHC014 πλήρους μήκους και έδειξαν ότι υπήρχε ισχυρή ιογενής αντιγραφή τόσο in vitro όσο και in vivo…»

Η ιστοσελίδα του WIV αποκαλύπτει πλήρως τον ψευδή ισχυρισμό του Fauci που επιμένει ότι «ο Baric δεν κάνει καμία έρευνα GOF. Και, εάν κάνει, την κάνει στο Πανεπιστήμιο Βόρειας Καρολίνας –UNC– και όχι στην Κίνα». Η επίμαχη έρευνα GOF πραγματοποιήθηκε στο WIV, σε συνεργασία με ερευνητές του UNC, εκ των οποίων κορυφαίος είναι ο Baric.

Οι διαγραφές των αναφορών σε Αμερικανούς ερευνητικούς συνεργάτες από την ιστοσελίδα του WIV (με εξαίρεση την EcoHealth Alliance) και η διαγραφή του άρθρου σχετικά με τη γενετική έρευνα για τον ιό SARS, εγείρουν πολλές ερωτήσεις και αποτελούν μια ακόμη απόπειρα συγκάλυψης.

Το εκπληκτικό είναι ότι τώρα, οι κινεζικές αρχές συγκαλύπτουν την αμερικανική συμμετοχή, και όχι μόνο τη δική τους.

5.8 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ-ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΥΠΟΥ GOF

Το «Ινστιτούτο Ιολογίας» του Wuhan (WIV) και η «Σχολή Δημόσιας Υγείας» του Πανεπιστημίου της Wuhan αναφέρονται ως υπεργολάβοι της EcoHealth Alliance με επιχορήγηση 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας» (NIH) των ΗΠΑ, με τίτλο: «Κατανόηση του κινδύνου εμφάνισης του κορωνοϊού της νυχτερίδας».

Τα δύο κινέζικα ιδρύματα αναφέρονται επίσης ως συνεργάτες και σε άλλη επιχορήγηση 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων για την έρευνα του «Κινδύνου της ιογενούς εμφάνισης από τις νυχτερίδες», στο πλαίσιο της μεγαλύτερης χρηματοδότησης της ΜΚΟ EcoHealth Alliance με επιχορήγηση 44,2 εκατομμυρίων δολαρίων από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Πρόγραμμα PREDICT (2015-2020). [η ΜΚΟ EcoHealth Alliance λειτουργεί ως οργανισμός-«βιτρίνα» για την επιχορήγηση παράνομων ερευνών τύπου GOF]

Ένα μέρος της επιχορήγησης διατέθηκε μέσω της EchoHealth στη χρηματοδότηση πειραμάτων GOF από τον επιστήμονα Zhengli του Ινστιτούτου Ιολογίας της Wuhan (WIV) και τον ερευνητή Baric του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια. Σε αυτό το πείραμα, ο Zhengli και ο Baric χρησιμοποίησαν μεθόδους γενετικής μηχανικής και συνθετικής βιολογίας για να δημιουργήσουν έναν «νέο ιό τύπου SAR νυχτερίδας… που μπορεί να μεταδίδεται απευθείας από τους νυχτερίδες-ξενιστές του στον άνθρωπο». Το αίτημα των Zhengli και Baric να συνεχίσουν την έρευνά τους κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης των ερευνών τύπου GOF, εγκρίθηκε από τα NIH.

Ο Daszak περιέγραψε το έργο του Zhengli και του Baric σε μια συνέντευξή του το 2019, ως εξής :

«Μπορείς να χειριστείς τους κορωνοϊούς στο εργαστήριο πολύ εύκολα. Η πρωτεΐνη Spike οδηγεί πολλά από αυτά που συμβαίνουν με τον κορωναϊό και τον κίνδυνο της μετάδοσης από το ζώο στον άνθρωπο. [ζωονόσος]. Έτσι, μπορούμε να πάρετε την ακολουθία και να φτιάξουμε την πρωτεΐνη. Και για να το κάνουμε αυτό, συνεργαζόμαστε με τον Ralph Baric στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Τοποθετήστε το σε μια ραχοκοκαλιά άλλου ιού και κάντε κάποια εργασία στο εργαστήριο».

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature το 2015. Ως προϋπόθεση δημοσίευσης, το Nature και τα περισσότερα επιστημονικά περιοδικά, απαιτούν από τους συγγραφείς να υποβάλουν νέες αλληλουχίες DNA και RNA στη GenBank (τη βάση του «Εθνικού Κέντρου Βιοτεχνολογικών Πληροφοριών» των ΗΠΑ). Περιέργως, ο νέος ιός SARS των Drs Zhengli και Baric που δημοσιεύθηκε το 2016 δεν είχε κατατεθεί στη GenBank μέχρι τον Μάιο του 2020. (!)

5.9 Ο FAUCI ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Ο Daszak έκανε δύο ξεχωριστές προσπάθειες για να αποτραπεί κάθε προσπάθεια για διερεύνηση της προέλευσης του SARS-CoV-2: Μία μέσω του ΠΟΥ και μία μέσω του περιοδικό The Lancet: Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια να συγκαλυφθεί η εργαστηριακή προέλευση του SARS-CoV-2, με την δημοσιοποίηση μιας ερασιτεχνικά κατασκευασμένης δήθεν «επιστημονικής δήλωσης» που καταδίκαζε όλα τα αιτήματα για τη διεξαγωγή έρευνας ως «θεωρία συνωμοσίας».

Εκ παραλλήλου, ο σκοτεινός Fauci (όπως και ο αμφιλεγόμενο Daszak), τον τελευταίο χρόνο κατήγγειλε καθέναν που έκφραζε την πιθανότητα ο ιός της COVID-19 να είναι αποτέλεσμα μιας διαρροής από το εργαστήριο, ενώ γνώριζε τις έρευνες που χρηματοδότησε το Ινστιτούτο του (NIAID) στην Wuhan, ακριβώς για την κατασκευή ενός τέτοιου ιού.

• Ο Fauci υπήρξε ανέκαθεν φανατικός υποστηρικτής των ερευνών τύπου GOF σε ιούς ζώων γενικά, διατεινόμενος ότι ενώ εργαζόταν για έρευνες GOF με ιούς της γρίπης των πτηνών, αυτές οι έρευνες αξίζουν τους κινδύνους που εμπεριέχουν επειδή επιτρέπουν στους επιστήμονες να προετοιμαστούν για «ενδεχόμενες» πανδημίες. (!) Ωστόσο, αυτό το είδος των ερευνών καθόλου δεν βελτίωσε ούτε κατ’ ελάχιστο την ικανότητα των κυβερνήσεων να αντιδρούν απέναντι στην πανδημία.

• Ο Fauci έχει κάνει ατελείωτα πισωγυρίσμτα όταν πρόκειται να καλύψει συστάσεις και να πετύχει την καταστολή άλλων αποτελεσματικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της COVID-19 – όπως, π.χ. της υδροξυχλωροκίνης, ενός από τα πιο αποτελεσματικά, ασφαλέστερα και μικρότερου κόστους φάρμακα–

παρά το γεγονός ότι ήταν γνώστης της γνωστής σχετικής μελέτης του 2005 που δείχνει ότι είναι μια αποτελεσματική θεραπεία κατά του κοροναϊού SARS.



Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Virology Journal, που είναι η επίσημη έκδοση των NIH και, συνεπώς, είναι αδύνατο να μη τη γνώριζε. Αλλά αντί να προστατεύει τη δημόσια υγεία και να σώζει ζωές χρησιμοποιώντας υδροξυχλωροκίνη, ο Fauci προώθησε τις αναποτελεσματικές, επικίνδυνες και δαπανηρές φαρμακευτικές θεραπείες και το γονίδιο COVID-19.

• Ο Fauci γνώριζε (και παραδέχτηκε ότι γνώριζε) πως η χρήση των Τεστ PCR με κατώφλι κύκλου (CT) πάνω από 35 τα καθιστούν άχρηστα, επειδή σε αυτό το σημείο, απλώς εντοπίζονται νεκρά νουκλεοτίδια. Κανένας ζωντανός ιός δεν μπορεί να εντοπιστεί σε τόσο υψηλό CT. Ήδη από τον Μάρτιο του 2020, ήξερε ότι το 90% των «θετικών εξετάσεων» PCR ήταν ψευδώς θετικά και ότι οι άνθρωποι που είχαν βρεθεί ψευδώς θετικοί, δεν ήταν πραγματικά άρρωστοι. Αλλά δεν είπε και δεν έκανε τίποτα.

• Τώρα, καθώς τα εμβόλια COVID-19 εισπράττουν τον φόρο τους σε τραγωδίες, με τις αυξανόμενες αναφορές των παρενεργειών τους που δείχνουν ότι σκοτώνουν δεκάδες χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο, ο Fauci υπερασπίζεται την καθολική χρήση των «εμβολίων» και υποβαθμίζει τη θνησιμότητα τους.

• Σύμφωνα με τον Fauci, οι θάνατοι από τα εμβόλια πρέπει να «τεθούν σε συνάφεια με τον πληθυσμό στον οποίο εμφανίστηκαν». Και αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου ηλικιωμένοι πέθαναν λίγο μετά τον εμβολιασμό τους: «Οι ηλικιωμένοι πεθαίνουν, επομένως δεν πρέπει να το κατηγορείτε για το εμβόλιο».

Πρόκειται για έσχατο και κατάπτυστο δείγμα κυνισμού και υποκρισίας: Όταν οι ηλικιωμένοι πεθαίνουν πριν από τον εμβολιασμό, ο θάνατός τους αποδίδεται στην COVID-19 και «κάτι πρέπει να γίνει για να τον αποτρέψει». Αλλά, όταν πεθαίνουν μετά τον εμβολιασμό, ο θάνατός τους αποδίδεται σε «φυσικές αιτίες» και δεν απαιτείται προληπτική δράση. Η «απενοχοποίηση» εμβολίων από τον Fauci, για τις παρενέργειες και τους θανάτων που προκαλούνται απ’ αυτά, παραβλέπει, μεταξύ άλλων και το γεγονός ότι πολλοί νέοι και υγιείς άνθρωποι έχουν αναφέρει σοβαρές παρενέργειες ή ακόμη και θανάτους εντός ωρών ή ημερών από τον εμβολιασμό τους.

5.10 ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΥΠΟΥ GOF EINAI Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Πιστεύω ότι η ερευνητική συνεργασία τύπου GOF και η ανταλλαγή μεταξύ των εθνών είναι τέτοια που κάποια στιγμή η ευθύνη γι’ αυτή θα επιμεριστεί τελικά σε πολλά μέρη. Στην πραγματικότητα, το βασικό ερώτημα είναι «εάν το SARS-CoV-2 προήλθε στην από κάποιο εργαστήριο και πώς αποτρέπουμε τη διαφυγή από άλλα εργαστήρια;» Και, εάν αποδειχθεί ότι ήταν ένας γενετικά τροποποιημένος ιός που παρασκευάστηκε εργαστηριακά, «θα επιτρέπουμε τη συνέχιση των ερευνών αυτού του είδους;»

Πιστεύω ότι η απάντηση είναι η απαγόρευση όλων των ερευνών που καθιστούν παθογόνους παράγοντες πιο θανατηφόρους για τον άνθρωπο. Ως έχει, η ίδια εγκατάσταση που προκαλεί πανικό προειδοποιώντας για την εμφάνιση νέων, πιο μολυσματικών και επικίνδυνων παραλλαγών είναι επίσης απασχολημένη στη δημιουργία τους. Δεν σας λένε ποτέ για αυτό το μέρος.

Ήδη, οι επιστήμονες έχουν βρει έναν τρόπο να μεταλλάξουν τον SARS-CoV-2 έτσι ώστε να αποφεύγει τα ανθρώπινα αντισώματα. Εάν αυτός ο μεταλλαγμένος ιός έβγαινε ποτέ, θα είχαμε σοβαρότατα προβλήματα. Ενώ ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει πολλά τέτοια τέρατα, η φύση φαίνεται να έχει έναν τρόπο να εμποδίζει την μετατροπή των ιών των ζώων σε παγκόσμιους δολοφόνους. Έτσι, η υποκρισία πρέπει να τελειώσει.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η χρηματοδότηση και η υπεράσπιση της έρευνας τύπου «κέρδους-λειτουργίας» είναι η πραγματική απειλή. Τα ολοφάνερα ψεύδη του Fauci είναι μια αξιολύπητη προσπάθεια να αποκρυβεί η συμμετοχή του οργανισμού που διευθύνει από το… 1984 (NIAID) σε μια έρευνα GOF που μπορεί να έχει οδηγήσει σε παγκόσμια κρίση.

Αρχικά δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα Mercola.com.

Διαβάστε και:

● ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015: Η Ιταλική RAI 3 προβάλλει εκπομπή για κινεζικά βιολογικά πειράματα με τον κοροναϊό που μπορεί να προσβάλλει τους ανθρώπους

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-5e3275ba-475c-4cf4-b402-1e27dc47565b.html

ΖΟΥΓΚΛΑ - 07/04/2020

Ιταλία 2015: Η RAI3 προβάλλει εκπομπή για κινεζικά βιολογικά πειράματα με τον κορωνοϊό

● 13 ΜΑΪΟΥ 2020 – Καθ. Luc Montagnier (βραβείο Nobel Ιατρικής, 2008): COVID-19 Caused By a Vaccine Experiment Gone Bad?

https://childrenshealthdefense.org/news/nobel-prof-montagnier-covid-19-caused-by-a-vaccine-experiment-gone-bad/ και YouTube https://youtu.be/-a7nld57f2M

● 21 ΜΑΪΟΥ 2021: Fauci’s criminal history dates back decades. by: Ethan Huff

https://www.naturalnews.com/2021-05-21-faucis-criminal-history-dates-back-decades.html