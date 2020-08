ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕ ΙΟΥΣ ΣΤΑ «ΕΜΒΟΛΙΑ» - ΦΡΑΝΚΕΣΤΑΙΝ

Κλεάνθης Γρίβας

Από τα Γενετικά Μεταλλαγμένα Τρόφιμα... στους Γενετικά Μεταλλαγμένους Ανθρώπους

Κλεάνθης Γρίβας

Τα «εμβόλια» γενετικού υλικού (DNA και RNA) για την COVID-19 είναι η αιχμή του δόρατος για την είσοδο σε μια «νέα εποχή» γενετικά τροποποιημένων «εμβολίων» υψηλού κινδύνου και σηματοδοτούν το πέρασμα από τον εφιάλτη των Γενετικά Μεταλλαγμένων Τροφίμων στην κόλαση των Γενετικά Μεταλλαγμένων Ανθρώπων που είναι πλέον μια εν διαμορφώσει πραγματικότητα.

Οι διάφορες ανατριχιαστικές εκφάνσεις της ναζιστικής «Επιχείρησης Aktion T-4 και της Τελικής Λύσης (με τη μορφή του ασύλληπτου εφιάλτη του Ολοκαυτώματος), που είχαν ως στόχο την παρανοϊκή επιδίωξη της «κάθαρσης και της βελτίωσης της Άριας φυλής», μέσω της εξόντωσης των «ζωών που ήταν ανάξιες να βιωθούν», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό την υψηλή εποπτεία του Αδόλφου Χίτλερ και της «αυλής των τεράτων του», ΑΝΑΒΙΩΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ με την «Επιχείρηση Κορωναϊός», μια πολυεπίπεδη εκστρατεία στρατιωτικού τύπου, με στόχο τη γενετική τροποποίηση του ανθρώπινου είδους, την επιβολή μιας καθολικής συμμόρφωσης και τη μείωση του πληθυσμού του πλανήτη, υπό την υψηλή εποπτεία του Bill Gates και της δικής του «αυλής των τεράτων».

ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ την «πρόβλεψη» που διατύπωσε σε μια κρίση μεγαλομανίας ο Neil Ferguson του Imperial College του Λονδίνου, ένας κοινωνιοπαθής σύγχρονος Φρανκεστάιν της αλγοριθμικής αλχημείας και των μαθηματικών «μοντέλων», που αποφάνθηκε ότι «ο κορωναϊός θα προκαλούσε 250 εκατομμύρια θανάτους», ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΠΟΥ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΗΕ, και οι παραφυάδες τους) έβαλαν σε εφαρμογή την πολυεπίπεδη «Επιχείρηση Κορωναϊός» εναντίον των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, με τη συνεργασία της ηγεσίας της εγκληματικής ιατρικής συντεχνίας και μιας στρατιάς δουλόφρονων δήθεν «επιστημόνων» που ασχολούνται με το τρομοκρατικό «σπορ» της γενετικής κοπτο-ραπτικής, υπό την υψηλή εποπτεία του Χίτλερ του 21ου αιώνα Bill Gates, του «Πολιτικού Γραφείου» του (Bill & Melinda Gates Foundation) και της «Κεντρικής Επιτροπής» του, στην οποία συμμετέχουν όλα σχεδόν τα μέλη της «Φάρμας των Ζώων» της παγκοσμιοποιημένης επιχειρηματικής και χρηματιστικής «αλήτ», με πυρήνα την «αυλή των τεράτων» των κυρίαρχων στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου (Bill Gates/Microsoft, Mark Zuckerberg/Facebook, Instagram, Jeffrey Bezos/Amazon, Lawrence Edward Page και Sergey Brin/Google.

Ας σημειωθεί ότι ο Neil Ferguson, ένας αξιοθρήνητος επιδημιολόγος του Imperial College του Λονδίνου, που κατέχει το πλέον εντυπωσιακό ιστορικό αποτυχημένων «προβλέψεων» επί μία εικοσαετία (2001-2020) [Βλ. στο τέλος του κειμένου, το σημείωμα για τον Neil Ferguson, με τίτλο 20 χρόνια αποτυχημένων «προβλέψεων» ενός σύγχρονου «Νοστράδαμου»]

Το, άγνωστο μέχρι τότε, «πρόβλημα του Κορωναϊού», προέκυψε στις 18 Οκτωβρίου 2019 (ΕΞΗ εβδομάδες πριν από την πρώτη εμφάνιση του ιού στην αγορά της πόλης Wuhan της Κίνας) με την διαβόητη εκδήλωση Event 201, μια υψηλού επιπέδου προσομοιωτική άσκηση για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ασφάλειας Υγείας (Center for Health Security) του Johns Hopkins σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates. Βλέπε:

• https://www.zougla.gr/kosmos/article/o-koronaios-ksefige-apo-vretanika-ergastiria

• http://www.enallaktikos.gr/ar51789el-bill-gates-o-profitis-toy-koronoioy-toy-kleanthi-griva.html

• http://grivas.info/emvolia/359-kl-grivas-bill-gates-o-profitis-tou-koronaiou

● Event 201: http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/players/index.html

● Center for health security (Videos): https://www.youtube.com/user/biosecur

ΜΕΤΑ την Event 201 (18 Οκτωβρίου 2019), ενεργοποιήθηκαν όλοι οι έχοντες συμφέρον από την εμπορία του τρόμου:

● Το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates και άλλοι «ΠΡΟΕΒΛΕΨΑΝ 65 εκατομμύρια θανάτους από εξάπλωση Κοροναϊού, σε σχετική προσομοίωση που έγινε 2 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ [ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ]». https://www.infowars.com/bill-and-mel

● Ακολούθησε ο αναγκαίος «χορός» της τραγωδίας που αποτελούνταν από τους συνήθεις «κορυφαίους εμπειρογνώμονες υγείας της Αμερικής που κι αυτοί «ΠΡΟΕΒΛΕΨΑΝ –με μικρή καθυστέρηση–ότι ο κοροναϊός θα μπορούσε να σκοτώσει 65 εκατομμύρια ανθρώπους σε ένα χρόνο, τρεις μήνες ΠΡΙΝ από το πρώτο κρούσμα στην Κίνα».

[βλ. Daily Mail, UK: Leading US health experts predicted coronavirus could kill 65 million people in a year – in chilling warning three months BEFORE the outbreak in China. Daily Mail, UK. https://www.dailymail.co.uk/health/ar…]

● Και «με τον γενετικό κώδικα του ιού του Wuhan στο χέρι, οι επιστήμονες αρχίζουν να εργάζονται σε ένα εμβόλιο» [ενός ιού που η καλλιέργεια του γινόταν στο Ινστιτούτο Ιολογίας του Wuhan με χρηματοδότηση 7,4 εκατομμυρίων δολαρίων από το «Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων» των ΗΠΑ, το οποίο διευθύνει από το 1984 μέχρι σήμερα, ο διαβόητος Fauci].

- With Wuhan virus genetic code in hand, scientists begin work on a vaccine.

Πρακτορείο Reuters, https://www.reuters.com/article/us-ch…]

Από την πρώτη στιγμή της προαναγγελίας της «Πανδημίας» από το Event 201, υποστήριξα ότι η συστηματική καλλιέργεια του φόβου για έναν αόρατο εχθρό, έναν δήθεν «θανατηφόρο» ιό που μπορεί να πλήξει «οποιονδήποτε και οπουδήποτε» ενορχηστρώθηκε για να επιβάλλει την «κοινωνική συμμόρφωση», η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αποδεχθούμε παθητικά τις θανατηφόρες συνέπειες των κοσμογονικών αλλαγών που προκύπτουν ήδη για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, εξαιτίας της εξελισσόμενης ανελέητης σύγκρουσης για την συγκρότηση της νέας γεωπολιτικής ισορροπίας, η οποία θα καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από την κατάρρευση της ισορροπίας που καθόριζε τη ζωή μας από το 1945 μέχρι την «εξαέρωση» της Σοβιετικής Ένωσης (1990).

Σ’ αυτές τις συνθήκες ρευστότητας, σε έναν πλανήτη όπου το 0,1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 70% του παγκόσμιου πλούτου, οι εντάσεις θα μπορούσαν να ελεγχθούν κάπως είτε με την δραστική μείωση της άνισης κατανομής του πλούτου είτε με τη δραστική μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού (7,7 δισεκατομμύρια).

Φυσικά, η παγκοσμιοποιημένη χρηματιστική και επιχειρηματική «αλήτ» αποστρέφεται την πρώτη επιλογή και απεργάζεται πυρετωδώς την επιβολή της δεύτερης.

Στην κατεύθυνση αυτή, ως πρώτο βήμα, «ο πληθυσμός του πλανήτη θα μπορούσε να μειωθεί κατά 15% με την εφαρμογή των κατάλληλων υγειονομικών μέτρων», όπως διακηρύσσει από μία δεκαετία και πλέον (με συνεντεύξεις, με άρθρα, με ανακοινώσεις και μέσω των περιβόητων δημόσιων συναντήσεων TED), ο Bill Gates, μια ψυχοπαθητική προσωπικότητα που διακατέχεται από αθεράπευτη μεγαλομανία και επικίνδυνες ευγονικές ιδεοληψίες περί «επιδιόρθωσης του ανθρώπινου είδους» και μείωσης που «πλεονάζοντος» πληθυσμού του πλανήτη (!) ο οποίος, ως ο Χίτλερ του 21ου αιώνα, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εν εξελίξει, «Επιχείρηση Κορωναϊός» που, ελπίζω (αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος) ότι θα έχει την ίδια κατάληξη με την «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα» του Χίτλερ του 20ου αιώνα, χωρίς να χρειαστούν τα 65 εκατομμύρια των νεκρών, τα εκατοντάδες εκατομμύρια των κατεστραμμένων ζωών και τα ερείπια των αμέτρητων πόλεων και χωριών που θυμιάστηκαν στον βωμό της αντιμετώπισης της ναζιστικής παράνοιας.

Μετά την επίτευξη της επιδιωκόμενης «κοινωνικής συμμόρφωσης» (που αποτελεί τον πρώτο στόχο της Επιχείρησης Κορωναϊός»), θα ακολουθήσει η εφαρμογή ενός προγράμματος υποχρεωτικού μαζικού εμβολιασμού με ένα άγνωστο ακόμη «εμβόλιο» που δεν είναι εμβόλιο.

ΜΕ ΟΠΛΟ ΕΝΑ «ΕΜΒΟΛΙΟ» ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΒΟΛΙΟ

Ως γνωστόν, όλα τα εν χρήσει εμβόλια

• Περιέχουν μικροοργανισμούς (κυρίως, ιούς), είτε αποδυναμωμένους είτε απονεκρωμένους.

• Χορηγούνται για να προκαλέσουν παραγωγή αντισωμάτων έναντι των ιών που περιέχουν. Και

• Απαιτούν 8 ως 10 ΧΡΟΝΙΑ για την παρασκευή τους.

Τα «εμβόλια»-Φρανκεστάιν με τα οποία μάς στοχεύουν οι μανιακοί Φρανκεστάιν της γενετικής κοπτο-ραπτικής, δεν είναι εμβόλια (αποκαλούνται έτσι, απλώς για να διασκεδαστεί ο βάσιμος τρόμος που τα συνοδεύει):

• Δεν περιέχουν ιούς. Περιέχουν συνθετικό γενετικό υλικό: συνθετικό mRNA. Με εξαίρεση το πρώτο ρωσικό που ανακοινώθηκε, που περιέχει ιό.

• Δεν χορηγούνται για να προκαλέσουν παραγωγή αντισωμάτων έναντι καθορισμένων ιών (ΔΕΝ περιέχουν τέτοιους). Και,

• Απαιτούν 8 ως 10 ΜΗΝΕΣ για την παρασκευή τους.

Το γενετικό υλικό μας –δηλαδή, ο κώδικας της ζωής– αποτελείται από το DNA και το RNA. Ο ρόλος του RNA είναι να μεταφέρει οδηγίες από το DNA στις πρωτεΐνες και αντιστρόφως (για αυτό και ονομάζεται αγγελιοφόρο RNA ή mRNA), επηρεάζοντας έτσι και τις πρωτεΐνες και το DNA.

Έχοντας υπόψη έναν κλασικό ορισμό, σύμφωνα με τον οποίο «η ζωή είναι ένας ορισμένος τρόπος ύπαρξης των λευκωμάτων», δεν μπορούμε ούτε να διανοηθούμε καν τον εφιάλτη στον οποίο θα εισαχθεί το ανθρώπινο είδος, όταν οι πολιτικοί και «επιστημονικοί» χιτλερίσκοι του 21ου αιώνα, θα εγχύσουν στον οργανισμό του συνθετικό mRNA, για το οποίο είναι αντικειμενικά αδύνατο να γνωρίζει κανείς τί πληροφορίες θα μεταφέρει στην αμφίδρομη διαδρομή του.

Σ’ αυτή την κούρσα για την πρωτιά και το κέρδος, οι ανενδοίαστοι εγκληματίες της κρατικής εξουσίας και των ιδιωτικών κερδοσκοπικών εταιρειών που συγκροτούν την μαφία της Big Pharma, πέτυχαν:

• Τη χρηματοδότηση της παρασκευής των –κατ’ ευφημισμό, αποκαλούμενων, δήθεν– «εμβολίων» της Big Pharma με δημόσιο χρήμα. Έτσι, όλο το κόστος της παρασκευής τους καταβάλλεται από τους φορολογούμενους και όλα τα κέρδη από την καταναγκαστική κατανάλωσή τους εισπράττονται από τη μαφία της Big Pharma, μέσω μιας απατεωνίστικης ρύθμισης που ονομάζεται «συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

• Tη συμπίεση του χρόνου παρασκευής των δήθεν «εμβολίων» τους, ΑΠΟ 8 έως 10 χρόνια ΣΕ 8 έως 10 μήνες, με την κατάργηση όλων των ενδιάμεσων σταδίων του ελέγχου τόσο της «αποτελεσματικότητας» (εάν παράγουν ή όχι τα εικαζόμενα αντισώματα για τον στοχευόμενο ιό), όσο και της «ασφάλειάς» τους (εάν δεν προκαλούν σοβαρότατες ή θανατηφόρες παρενέργειες).

• Την εξασφάλιση πλήρους νομικής ασυλίας –αστικής και ποινικής– για όποιες βλάβες προκληθούν από τα προϊόντα τους, πριν κυκλοφορήσουν.

Τα «εμβόλια» DNA και RNA για την COVID-19 είναι η αιχμή του δόρατος για την είσοδο σε μια «νέα εποχή» γενετικά τροποποιημένων «εμβολίων» υψηλού κινδύνου και σηματοδοτούν το πέρασμα από τον εφιάλτη των Γενετικά Μεταλλαγμένων Τροφίμων στην κόλαση των Γενετικά Μεταλλαγμένων Ανθρώπων που αποτελεί πλέον μια εν διαμορφώσει πραγματικότητα.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ NEIL FERGUSON

20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΩΝ «ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ» ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ «ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΥ»

Ο Neil Ferguson, είναι ένας αξιοθρήνητος επιδημιολόγος του Imperial College του Λονδίνου, που κατέχει το πλέον εντυπωσιακό ιστορικό ΑΠΟΤΥΧΗΜΈΝΩΝ «προβλέψεων» επί μία εικοσαετία (2001-2020):

• Το 2001 (κατά την εκδήλωση του αφθώδους πυρετού) ο Neil Ferguson «προέβλεψε» ότι θα πεθάνουν μέχρι 150.000 άνθρωποι από τη νόσο. Τελικά, πέθαναν λιγότεροι από 200 άνθρωποι. Αλλά, οι «πρόβλεψή» του προκάλεσε τη μαζική σφαγή 11 εκατομμυρίων προβάτων και βοοειδών.

• Το 2002, ο Neil Ferguson «προέβλεψε» ότι θα πεθάνουν έως και 50.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη νόσο τρελών αγελάδων (του βόειου κρέατος). Τελικά, πέθαναν 177 άνθρωποι από τη νόσο.

• Το 2005, ο Neil Ferguson «προέβλεψε» ότι θα μπορούσαν να πεθάνουν έως 150 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως από τη γρίπη των πτηνών. Τελικά, πέθαναν μόνο 282 άτομα παγκοσμίως από την ασθένεια μεταξύ 2003 και 2009.

• Το 2009, ο Neil Ferguson «προέβλεψε» ότι «ένα λογικό χειρότερο σενάριο ήταν ότι η γρίπη των χοίρων θα προκαλούσε 65.000 θανάτους στη Βρετανία». Τελικά, η γρίπη των χοίρων προκάλεσε τον θάνατο 457 ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο

• Το 2020, ο Neil Ferguson «προέβλεψε» ότι «η Covid-19 θα προκαλούσε το θάνατο 500 χιλιάδων ανθρώπων στη Βρετανία και εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως» [αλλά μέχρι στιγμής, πέθαναν 700 χιλιάδες άνθρωποι παγκοσμίως με (και όχι από) την Covid-19].

• Τον Μάρτιο 2020, ο Neil Ferguson αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι το «μοντέλο» του –το διαβόητο μοντέλο του Imperial College– για τη νόσο COVID-19 ήταν λανθασμένο γιατί βασίστηκε σε έναν παλιό και μη εγγεγραμμένο κώδικα υπολογιστή που προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί για μια πανδημία γρίπης και όχι για έναν κοροναϊό. Ο Ferguson αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τον αρχικό του κώδικα, ώστε άλλοι επιστήμονες να μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματά του.

Αλλά, το πραγματικό σκάνδαλο είναι: «Ποιοι και γιατί άκουγαν ένα αξιοθρήνητο τζογαδόρο των μαθηματικών μοντέλων με ένα τέτοιο ιστορικό αποτυχημένων «προβλέψεων;»

https://statmodeling.stat.columbia.edu/2020/05/08/so-the-real-scandal-is-why-did-anyone-ever-listen-to-this-guy/

• Στις 5 Μαΐου 2020, ο καταγέλαστος Neil Ferguson (ο «Βρετανός Τσιόδρας» αναγκάστηκε να παραιτηθεί από σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης.

[https://virus.com.gr/paraitithike-o-vretanos-tsiodras/]