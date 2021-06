ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: O βίος, η πολιτεία και οι σχέσεις με την ισραηλινή εταιρεία Teva, τα Ellinika Hoaxes και την Big Pharma

Κλεάνθης Γρίβας

ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ

• Προωθητής της Ισραηλινής φαρμακευτικής βιομηχανίας Teva.

• Εξωτερικός συνεργάτης των Ellinika Hoaxes, του καθ’ ημάς υπαλληλικού λογοκριτικού μηχανισμού του Mark Elliot Zuckerberg (Facebook, Instagram).

https://www.ellinikahoaxes.gr/scientific-advisers/

• Προπαγανδιστής όλων των «εμβολίων» για την COVID (στα οποία, κατά τη γνώμη του πάντοτε, «τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων»), παρά το γεγονός ότι οι κλινικές δοκιμές τους υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν μετά τον Σεπτέμβριο του… 2023.

• Υπέρμαχος των υποχρεωτικών εμβολιασμών για τον κορονοϊό.

Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι ο άνθρωπος που επιλέχθηκε στις 26 Μαρτίου του 2020 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς για θέματα διαχείρισης του κορωνοϊού Covid-19.

Την ίδια στιγμή είχε προταθεί από τον Διευθυντή του ευρωπαϊκού γραφείου του «Παγκόσμιου Οργανισμού Αρρώστιας» (Π.Ο.Υ.), να συμμετέχει σε 10μελή ομάδα «εμπειρογνωμόνων» με αντικείμενο την ενίσχυση των δημοσίων συστημάτων υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ποιος είναι ο Ηλίας Μόσιαλος και πως μας απειλεί διαρκώς (αρχικά με την αναπόδεικτη διαβεβαίωση ότι «η επιστροφή στην κανονικότητα θα έρθει μόνο μετά την παρασκευή εμβολίου για την COVID, και εν συνεχεία με τις αλλοπρόσαλλες και ατεκμηρίωτες «προβλέψεις» του για τα ποσοστά αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των εμβολίων που τις αλλάζει συνεχώς), με στόχο την προώθηση των υποχρεωτικών εμβολιασμών;

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο κ. Μόσιαλος φροντίζει να εκφράζεται πάντοτε σε συνθήκες εξασφαλισμένου μονόλογου (θλιβερό προνόμιο όλων «πεφωτισμένων», που, αδυνατώντας να σταθούν σε επίπεδο δημόσιας αντιπαράθεσης, λησμονούν το ρηθέν από τον Οκτάβιο Παζ ότι «ο μονόλογος οδηγεί στο μαυσωλείο ή το ψυχιατρείο»),

O ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ & Η ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚEYTIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ TEVA

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό άρθρο του Newsbomb από όπου προέρχονται τα στοιχεία που παρατίθενται εδώ:

• Το 2009, ο κ. Ηλίας Μόσιαλος επιμελείται και δημοσιεύει μελέτη για το σύστημα Υγείας του Ισραήλ, στην οποία εκθειάζει την ισραηλινή φαρμακοβιομηχανία Teva για το πόσο ασφαλή σκευάσματα παράγει και αναφέρει την αναφέρει ως υπόδειγμα. Μια «μελέτη» που γελοιοποιείται την ίδια χρονιά στην πράξη από τα ευρήματα των αμερικανικών αρχών που εντοπίζουν νοθευμένα φάρμακα -και πλήθος άλλων παραβάσεων των κανόνων υγιεινής (καθαριότητας) και ασφάλειας ύστερα από επιτόπιο έλεγχο σε εργοστάσιο της Teva!

• Το 2011, η κυβέρνηση Παπανδρέου Jr. (της οποίας εκπρόσωπος είναι τότε ο κ. Μόσιαλος) ανοίγει το δρόμο στην Teva για να κατακλύσει την Ελλάδα με τα πάμφθηνα, αλλά αμφιβόλου ποιότητας σκευάσματα που παράγει σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, σύμφωνα με την αμερικανική «Διεύθυνση Φαρμάκων και Τροφίμων» (FDA).

Με λίγα λόγια: Ο «εκλεκτός» του Γεωργάκη Παπανδρέου, κ. Μόσιαλος εκθειάζει την Teva. Οι επίσημες καταγγελίες-σοκ της αμερικανικής FDA αγνοούνται. Και ο Έλληνας ασθενής προσφέρεται ως πρόβατο επί σφαγή στο «βρόμικο πάγκο» της Teva. (Σ.Σ. οι Αμερικανοί, μεταξύ άλλων, ανακάλυψαν ακάθαρτα εργαλεία σε εργοστάσιό της)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

• Το 1998, ο κ. Μόσιαλος ιδρύει το «Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας» (!!!) με συνέταιρο –μεταξύ άλλων- και την Παγκόσμια Τράπεζα.

• Το 2003, το εν λόγω «Παρατηρητήριο» (!) του κ. Μόσιαλου δημοσιεύει μια Έκθεση για το σύστημα Υγείας του Ισραήλ, την οποία επιμελήθηκε ο… ίδιος.

Πρόκειται για μια –κατά τα άλλα– «επιστημονική» μελέτη, στην οποία ξενίζει η αναφορά στην ισραηλινή φαρμακοβιομηχανία (σελ. 78) και, ειδικότερα, το ότι από όλο τον κλάδο ξεχωρίζει και εκθειάζει μία συγκεκριμένη εταιρεία. Την Teva.

Συγκεκριμένα, εντύπωση προκαλούν οι παρακάτω φράσεις (που διαφοροποιούνται σαφώς από το ύφος του υπόλοιπου κειμένου των 168 σελίδων): για την ισραηλινή φαρμακοβιομηχανία, που σημαντικότερη ανάμεσά τους είναι η TEVA:

• [Η ισραηλινή φαρμακοβιομηχανία] «είναι μεγάλη, επιτυχημένη και αναπτυσσόμενη φαρμακοβιομηχανία… με πιο σημαντική την Teva… [και έχει] διασφαλισμένη, ασφαλή και σταθερή παροχή φαρμάκων… »

• [Is a] «large, successful and growing pharmaceutical industry… most notably Teva… [and] secure, safe and stable supply of … pharmaceuticals»]

Επιπλέον, το ίδιο ακριβώς κείμενο έχει αντιγραφεί -λέξη προς λέξη- και σε άλλη έρευνα του «Παρατηρητηρίου» (!) του κ. Μόσιαλου, του 2009, στην οποία ο κ. Μόσιαλος εμφανίζεται ως αρχισυντάκτης (editor in chief). Σ’ αυτή την έρευνα εκτείνεται σε 253 σελίδες, η αναφορά στην Teva παραμένει αμετάλλακτη (σελ. 129). Απλώς, μεταξύ 2003 και 2009 έχει προστεθεί και ένα επιπλέον εγκώμιο:

• «Teva, η εταιρεία-ηγέτης της παγκόσμιας βιομηχανίας γενόσημων». (Teva, the world’s leading generics company)

• Το 2009, η Αμερικανική «Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων» (FDA) δημοσιεύει μια Έκθεση-κόλαφο για την Teva (την εταιρεία-υπόδειγμα, κατά τον κ. Μόσιαλο), μετά από έλεγχο σε εργοστάσιό της και τα όσα σοκαρίστηκα ανακάλυψε εκεί. Τα νοθευμένα φάρμακα, τα βρόμικα εργαλεία και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε η Teva στην παραγωγή των φαρμάκων της, που εντόπισαν οι υπάλληλοι της FDA, την οδήγησαν να διατυπώσει δημοσίως τους σοβαρούς προβληματισμούς της για την ασφάλεια, την ποιότητα, την καθαριότητα και την αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων (των σκευασμάτων που ενθουσίασαν τον κ. Μόσιαλο, από «επιστημονική» άποψη, πάντα).



• Επιπλέον, το 2011 η FDA εκδίδει και άλλη έκθεση-κόλαφο για την Teva, αφού οι έλεγχοι των αμερικανικών αρχών σε εργοστάσιο της εταιρείας στο Ισραήλ εντόπισαν και πάλι νοθευμένα φάρμακα, αλλά και ακαθαρσίες, μαύρα σωματίδια άγνωστης σύνθεσης, ανεπαρκείς ελέγχους, μη επιστημονικά ορθές μελέτες , ακύρωση ελέγχων που είχαν αρνητικά αποτελέσματα και αντικατάστασή τους με άλλα πιο «βολικά»… Η λίστα είναι μεγάλη…

• Την ίδια χρονιά, το 2011, η FDA έβαλε λουκέτο σε ένα εργοστάσιο του ομίλου Teva, στις ΗΠΑ.

ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, 2009)

Το 2009 ο κ. Μόσιαλος προσγειώνεται στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, με βασική του ιδιότητα αυτή του «εκλεκτού» του Γ. Παπανδρέου (τον οποίο, αργότερα, θα έσπευδε να «πουλήσει», προσχωρώντας από τους πρώτους στις κινήσεις διαδοχής, όμως αυτό είναι μια άλλη ιστορία…).

Με την ιδιότητα του βουλευτή (χωρίς να τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού, γιατί του χαρίζεται απευθείας εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας), παρεμβαίνει διαρκώς σε θέματα υγείας, αδυνατώντας αποκρύψει τον διακαή του πόθο να αναλάβει το υπουργείο υγείας.

Αντί γι’ αυτό, το καλοκαίρι του 2011, διορίζεται υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ –σύμφωνα με το βιογραφικό του– διατηρεί ακόμη και σήμερα, την ιδιότητα του συμβούλου του υπουργείου Υγείας.

Είναι η εποχή που ο κ. Μόσιαλος λειτουργεί ως το «δεξί χέρι» του πρωθυπουργού και η εποχή που οι Έλληνες ασθενείς παραδίδονται στην Teva (την εταιρεία που εκθείαζε, όλα τα τελευταία χρόνια, ο κ. Μόσιαλος).

Η αρχή γίνεται μέσω των διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμάκων στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία: Οι όροι τους (σύμφωνα με τους οποίους τα φάρμακα επιλέγονται πλέον μόνο με βάση την τιμή και όχι την ποιότητά τους) είναι βούτυρο στο ψωμί της Teva:

Η ισραηλινή εταιρεία Teva σαρώνει στη δεύτερη ηλεκτρονική δημοπρασία, κερδίζοντας τα εννέα (9) από τα 23 σκευάσματα. Μια εταιρεία που προβάλλονταν ως «πρότυπο» στις μελέτες του κ. Μόσιαλου αλλά καταγγέλλονταν από την Αμερικανική «Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Το Newsbomb.gr συνεχίζοντας την έρευνα του αποκαλύπτει ότι το νομοσχέδιο για την υγεία του 2012 ήρθε κατ’ εντολή της Τρόικα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της ισραηλινής πολυεθνικής TEVA, για να κατακλύσει την ελληνική αγορά με τα πάμφθηνα προβληματικά ή επικίνδυνα φάρμακά της, φωτογραφίζοντας τον Ηλία Μόσιαλο ως τον άνθρωπο που έπαιξε κομβικό ρόλο σε αυτό.

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

Ο Ηλίας Μόσιαλος πρόβαλε και πάλι στο προσκήνιο, διορισμένος από την ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ως εκπρόσωπος σε διεθνείς οργανισμούς και στον Π.Ο.Υ., πράγμα που του επιτρέπει να ορίζει την πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι στις 26 Μαρτίου 2020, επιλέχθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς για θέματα διαχείρισης του κορωνοϊού Covid-19, και ότι σχεδόν πάντοτε ο Μόσιαλος προτείνει και ο Μητσοτάκης υιοθετεί, όπως για παράδειγμα συνέβη με την «πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια εμβολίων και τεστ».

Την ίδια στιγμή είχε προταθεί από τον Διευθυντή του ευρωπαϊκού γραφείου του «Παγκόσμιου Οργανισμού Αρρώστιας» (Π.Ο.Υ.), να συμμετέχει σε 10μελή ομάδα «εμπειρογνωμόνων» με αντικείμενο την ενίσχυση των δημοσίων συστημάτων υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Αυτός είναι ο άνθρωπος που βγαίνει (υπό καθεστώς αυστηρής «μονοφωνίας») σε όλα τα συστημικά Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης και μας λέει ότι η ζωή μας θα επανέλθει στην κανονικότητα μόνο μετά τον εμβολιασμό:

«Η ανθρωπότητα δεν θα επιστρέψει στην εποχή πριν τον νέο κορωνοϊό, μέχρι να ανακαλυφθεί εμβόλιο. Αυτό που περιμένουμε το επόμενο διάστημα είναι μια “μερική κανονικότητα”, η οποία θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που έχει συντελεστεί και στις άλλες χώρες ως προς τον έλεγχο της επιδημίας.»

Αυτή η τρομοκρατική «προειδοποίηση» διαχέεται από μια στρατιά «εμπειρογνωμόνων» από τον Antony Fauci (εκφραστή του «βαθέως κράτους» στο χώρο της υγείας συνεχώς από το… 1984 μέχρι σήμερα) μέχρι τον Αλί Νουρί (πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αμερικανών Επιστημόνων) ότι «η ζωή δεν θα επανέλθει πριν βρεθεί το εμβόλιο».

Ο κ. Μόσιαλος, που το 1998 συνεργαζόταν με την Παγκόσμια Τράπεζα, και, εν συνεχεία, μέσω αυτής της συνεργασίας προωθούσε την Ισραηλινή φαρμακοβιομηχανία TEVA, σήμερα είναι μεταξύ των άμεσων συνεργατών του Π.Ο.Υ. για την αντιμετώπιση της κρίσης, δηλαδή ενός οργανισμού (που χρηματοδοτείται πρωτίστως από το διεθνές ιδιωτικό κεφάλαιο και δευτερευόντως από τις εισφορές των κρατών-μελών του) που κήρυξε ως «πανδημία» την εμφάνιση του κορωνοϊού στις 11 Μαρτίου 2020, υπό την πίεση όσων τον χρηματοδοτούν που επενδύουν τεράστια ποσά στον μαζικό εμβολιασμό.

Απ’ αυτή την άποψη, είναι αποκαλυπτικό το γεγονός ότι η «πανδημία» κηρύχθηκε πρώτα από τον Bill Gates στις 10 Μαρτίου 2020, και ακολούθησε ο πολλαπλώς διεφθαρμένος Παγκόσμιος Οργανισμός Αρρώστιας στις 11 Μαρτίου 2020.

Κλείνοντας αυτό το άρθρο, θα πρέπει να σημειωθεί το εντυπωσιακό και αποκαλυπτικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην παγίδευση του ελληνικού λαού στο ΔΝΤ και την οριστική παράδοση της χώρας μας στα ξένα κέντρα εξουσίας, ξαναεμφανίζονται και σήμερα ως πρωταγωνιστές στην υπεράσπιση του lockdown (και των βλακωδών μέτρων που το συνοδεύουν και το υλοποιούν) και στην προώθηση των μαζικών εμβολιασμών, βάζοντας ένα ακόμα ογκόλιθο στη χρεοκοπία και στην ισοπέδωση του ελληνικού λαού.

Οι άνθρωποι που αναδύθηκαν εκτάκτως για να προωθήσουν τα μνημόνια, ξαναεμφανίζονται τώρα και μας απειλούν με την σύριγγες της Big Pharma, του διεφθαρμένου Παγκόσμιου Οργανισμού Αρρώστιας, που χρηματοδοτείται από την Big Pharma και τον Bill Gates ο οποίος ως η «μετενσάρκωση του Χίτλερ» στον 20ο αιώνα. (Χάιλ Gates)

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟΚΡΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (Ellinika Hoaxes)

Συνεχίζοντας την έρευνα, εντοπίσαμε ότι ο κ. Ηλίας Μόσιαλος –που προωθούσε τα φάρμακα της Ισραηλινής φαρμακοβιομηχανίας Teva– είναι εξωτερικός συνεργάτης των Ellinika Hoaxes, του «εθνικού λογοκριτή» που διορίστηκε και χρηματοδοτείται κυρίως από τον Zuckerberg (Facebook, Instagram), για να χαρακτηρίζει ως «ψευδή/fake) κάθε αποκάλυψη που δεν είναι σύμφωνη με την κυρίαρχη προπαγάνδα για τον κορωνοϊό ή αντιδρά στην επιβολή του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα λογοκριτικό εργαλείο με το οποίο έχω ασχοληθεί στο παρελθόν με δύο άρθρα.

Η «αντικειμενικότητα» του εν λόγω λογοκριτικού εργαλείου εξυπηρετεί τις μεροληπτικές και κατευθυνόμενες απόψεις ανθρώπων του συστήματος που έχουν ποικίλες σχέσεις (πρωτίστως, οικονομικές) με τη μαφία του φαρμακοβιομηχανικού συμπλέγματος και των «κυρίαρχων του διαδικτύου».

Μεταξύ αυτών και άλλοι που απεργάζονται την καταστροφή του συστήματος δημόσιας υγείας, άνθρωποι που στο παρελθόν διακήρυτταν προκλητικά ότι «κακώς οι Έλληνες έχουν στην κατοχή τους τόσα σπίτια» άρα πρέπει να τους τα πάρουν (οι δανειστές).

Ένα από τα πρώτα άρθρα που αναδημοσίευσα στα τέλη του Γενάρη 2020 αναφέρονταν στην πρόθεση να γίνουν μαζικοί εμβολιασμοί για τον… νέο ιό: Νέος κοροναϊός: Πανδημία ή Απάτη;, για το οποίο δέχτηκα μία πρωτοφανή επίθεση… Συνεπώς, δικαιούμαι να χαίρομαι ιδιαίτερα για την αναδημοσίευσή του σε άρθρο του Αντιπρύτανη του ΑΠΘ Ανδρέας Γιαννακουδάκη, όπου υποστηρίζει ότι: «Η ασθένεια ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ από τους ιούς και τα βακτήριά, αλλά από το ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΟ ανοσοποιητικό σύστημα» - «Ο κορωναϊός είναι κατασκευασμένος» - «Έχει βρεθεί το εμβόλιο» - «Βίντεο

Αξία έχει επίσης η επισήμανση ότι το εμβόλιο της εποχικής γρίπης που γίνεται κάθε χρόνο αφορά στην τελευταία μετάλλαξη του ιού και όχι την τρέχουσα, το οποίο υποθέτω βάση λογικής ότι θα ισχύει και για το εμβόλιο για τον Covid-19, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες…

Χριστόφορος Τριαντάφυλλος

Πηγή άρθρου: tillthehalt.blogspot.com

Πριν πουλήσεις ένα φάρμακο, πρέπει να πουλήσεις την αρρώστια.

Εβγκένι Κασέγιεφ

Σύγχρονος Ρώσος γνωμικογράφος

Ο ΛΟΓΟΚΡΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOAXES

