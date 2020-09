ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Κλεάνθης Γρίβας

Υπάρχει σχέδιο;

του Dr. Alan Palmer

Children’s Health Defense

Robert F. Kennedy, πρόεδρος

26 ΜΑΪΟΥ 2020

Επιλογή και επιμέλεια κειμένου:

Κλεάνθης Γρίβας

Ο Dr. Alan Palmer είναι συγγραφέας ενός eBook με τίτλο 1200 Studies- Truth Will Prevail, που προσφέρεται δωρεάν. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό ερευνητικό εργαλείο με δυνατότητες εύκολης πλοήγησης, που περιέχει αποσπάσματα και περιλήψεις από περισσότερες από 1.400 μελέτες που έρχονται σε αντίθεση με όσα λέγονται στους πολίτες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων από το Κρατικο-Φαρμακοβιομηχανικο Σύμπλεγμα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

του Κλεάνθη Γρίβα

Η υπόθεση της μάσκας έχει εξελιχθεί σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην επιστήμη και την ψευδο-επιστήμη που χρηματοδοτείται γενναιόδωρα από τη μαφία της Big Phrama και προβάλλεται καταχρηστικά από τα κάθε είδους εξαγορασμένα Μέσα Μαζικής Αποβλάκωσης.

Επιστήμη σημαίνει αβεβαιότητα, αυτοαμφισβήτηση, διαρκή κριτική και έλεγχο των υποθέσεών της και προσπάθεια στήριξης ή απόρριψής τους με στέρεα αποδεικτικά στοιχεία. Συνεπώς, μπορεί να ζει, μόνο αναπνέοντας το οξυγόνο της ελευθερίας της σκέψης και της διαρκούς αναζήτησης. Στο νοσοκομείο, στο ιατρείο, στο εργαστήριο. Ψευδο-επιστήμη σημαίνει ακράδαντες βεβαιότητες, δογματικές παραδοχές, διαρκή αποφυγή του ελέγχου και της κριτικής, και στήριξη των «μάντρα» της με απλοϊκά δημαγωγικά συνθήματα. Και, συνεπώς, ως τέτοια, μπορεί να «ανθεί» μόνο σε καθεστώς ανελευθερίας, καταναγκασμού και επιβολής του μονόλογού της στα life-style «δελτία ειδήσεων» και στις παραμορφωτικές «ενημερωτικές εκπομπές» της συστηματικής προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης.

Οι επιστήμονες κουβαλούν την αγωνία του βάρους της επίγνωσης ότι «τίποτα το ανθρώπινο δεν είναι τελεσίδικο και απόλυτο». Οι ψευδο-επιστήμονες κουβαλούν την άνευ βάρους χαζοχαρούμενη άγνοια ότι «η επιστήμη έχει αποφανθεί τελεσίδικα» (αν είναι ποτέ δυνατόν) και της παθολογικής εμμονής που χαρακτηρίζει τους κατόχους τουλάχιστον μιας δεκάδας βραβείων Nobel, μέσω των οποίων αποδεικνύεται ότι η βλακεία, που υπάρχει διαχρονικά ως χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας πλειοψηφίας, όταν συνδυάζεται με το ιδιοτελές προσωπικό συμφέρον μεταμορφώνεται οβιδιακά σε ακατανίκητη δύναμη μιας μειοψηφίας.

Κλεάνθης Γρίβας

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Υπάρχει σχέδιο;

του Dr. Alan Palmer,

Υπήρξε αλλαγή θέσεων σχετικά με τη χρήση μάσκας προσώπου με το ξέσπασμα COVID-19. Αρχικά δεν υπήρχε σύσταση για τη χρήση της μάσκας από τον υπουργό υγείας των ΗΠΑ Dr Jerome Adams και τους εκπροσώπους του CDC, του NIH και άλλων υπηρεσιών. Στη συνέχεια, η στάση τους τροποποιήθηκε και άρχισαν να προτείνουν τη χρήση της ακόμα και σε δημόσιους χώρους.

Υπάρχει κάποια ιατρική ή επιστημονική βάση γι’ αυτές τις συστάσεις; Είναι απλώς μια διαταγή για «κοινωνική συμμόρφωση»; Υπάρχει κάποια απόδειξη ότι γίνεται για να προστατευτούν οι ευάλωτοι άνθρωποι; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη χρήση της μάσκας; Υπάρχει κάποιος λόγος που ορισμένοι υπεύθυνοι για χάραξης των πολιτικών υγείας επιμένουν στη χρήση της;

Ας ρίξουμε μια ματιά στα επιχειρήματα ΥΠΕΡ και ΚΑΤΑ της μάσκας:

(Α) ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Οι υπέρμαχοι της χρήσης της μάσκας προβάλλουν τους ακόλουθους ισχυρισμούς:

• Η χρήση της μάσκας από τους ασθενείς ή τους ασυμπτωματικούς, τους αποτρέπουν από το να μολύνουν άλλους.

Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις (όχι αποδείξεις) γι’ αυτό, αλλά ο ασθενής που φορά τη μάσκα μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση της κατάστασής του.

Αυτό αποδεικνύεται και από την οδηγία «φορέστε μάσκα μόνο σε ιατρικό περιβάλλον». Έχει αποδειχθεί ότι οι μάσκες N-95 εμποδίζουν το 95% των αερομεταφερόμενων σωματιδίων με μέση διάμετρο>0,3 μm (μεγαλύτερη από 0,3 μικρόμετρα), [0,3 μm = 300 nm] ενώ οι τυπικές μάσκες προσώπου μπορεί να μπλοκάρουν το 50-70% των σωματιδίων ανάλογα με τη μάσκα.

[Σημείωση: Oι περισσότεροι ιοί έχουν διάμετρο 20 - 300 nm. Οι ιοί της γρίπης και οι ιoί της οικογένειας SARS έχουν διάμετρο 17-100 nm]

• Εάν οι υγιείς άνθρωποι φορούν μάσκες προσώπου, θα προστατευτούν από εκείνους που, ενδεχομένως, θα τους μόλυναν.

Η αντίθετη άποψη που εκφράζεται στον επόμενο ισχυρισμό, αναδεικνύει ότι αυτό το επιχείρημα αντίκειται στη λογική.

• Εάν φοράτε μάσκα, είναι λιγότερο πιθανό να αγγίξετε τη μύτη, το στόμα ή τα μάτια σας, όπου ξεκινά η συντριπτική πλειονότητα των λοιμώξεων.

Αυτό μπορεί να γίνει επιχείρημα και για το ακριβώς αντίθετο: ότι οι άνθρωποι που φορούν μάσκα, την αγγίζουν πάρα πολύ συχνά, για την φορέσουν και να την βγάλουν, για να την προσαρμόζουν στο πρόσωπό τους, για να φάνε και να πιούνε, κ.λπ. Κάθε άγγιγμα της μάσκας αυξάνει τη δυνατότητα μετάδοσης των ιών στη μάσκα και, στη συνέχεια, τη μεταφορά τους στις ρινικές και στοματικές κοιλότητες. Αυτό υπογραμμίζεται στα βίντεο των συναντήσεων της Coronavirus Task Force, στα οποία ο Δρ Fauci και άλλοι από την Ειδική Ομάδα φαίνονται συχνά να παίζουν με τις μάσκες τους στο παρασκήνιο.

(B) ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΟΦΕΛΗ

(με εξαίρεση το ιατρικό περιβάλλον)

(1) Οι μάσκες προσώπου δεν προστατεύουν τον χρήστη από τη μόλυνσή του από άλλους.

Η Αμερικάνικη Ιατρική Εταιρεία (American Medical Association / ΑΜΑ), δημοσιοποίησε τις θέσεις της για τις μάσκες:

«Οι μάσκες προσώπου πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από άτομα που έχουν συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης, όπως βήχα, φτέρνισμα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, πυρετό. Οι μάσκες προσώπου πρέπει επίσης να φοριούνται από τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, από άτομα που φροντίζουν ή βρίσκονται σε στενή επαφή με ανθρώπους που έχουν αναπνευστικές λοιμώξεις ή διαφορετικά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.

Οι μάσκες προσώπου δεν πρέπει να φοριούνται από υγιή άτομα για να προστατευθούν από την προσβολή αναπνευστικής λοίμωξης, επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι μάσκες προσώπου που φοριούνται από υγιή άτομα είναι αποτελεσματικές στην πρόληψη των ασθενειών.

Οι μάσκες προσώπου θα πρέπει να προορίζονται για όσους τις χρειάζονται, και να χρησιμοποιούνται για σύντομα διαστήματα κατά τη διάρκεια περιόδων διαδεδομένης αναπνευστικής λοίμωξης.

Επειδή οι μάσκες N95 απαιτούν ειδική εφαρμογή, δεν συνιστώνται για χρήση από το ευρύ κοινό».

Journal of American Medical Association (JAMA) [Επιθεώρηση της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας, JAMA], 21 Απριλίου 2020, τόμος 323, αριθμός 15

(2) Πρόσφατη προσεκτική εξέταση της βιβλιογραφίας, στην οποία αναλύθηκαν 17 από τις καλύτερες μελέτες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι:

«Καμία από τις μελέτες δεν έδειξε μια αποφασιστική σχέση μεταξύ της χρήσης μάσκας / αναπνευστικού και της προστασίας από τη μόλυνση από γρίπη».

Faisal bin‐Reza, Vicente Lopez Chavarrias, et.al. Η χρήση μάσκας και αναπνευστικών συσκευών για την πρόληψη της μετάδοσης της γρίπης: Μια συστηματική ανασκόπηση των επιστημονικών στοιχείων. Influenza Other Respir Viruses. 2012 Jul; 6(4): 257–267. https: //www.ncbi.nlm .nih.gov / pmc / άρθρα / PMC5779801 /

(3) Οι μάσκες προσώπου περιορίζουν την αποβολή των ιών και εξασφαλίζουν την επανακυκλοφορία τους στο ρινικό κόλπο και στις ανώτερες αναπνευστικές οδούς-

Russell Blaylock MD, εξέχων νευροχειρουργός και συγγραφέας:

«Φορώντας μάσκα, οι εκπνεόμενοι ιοί δεν θα είναι σε θέση να διαφύγουν και θα συγκεντρωθούν στα ρινικά περάσματα, θα εισέλθουν στα οσφρητικά νεύρα και θα μεταδοθούν στον εγκέφαλο.

Γνωρίζουμε ότι τα άτομα που έχουν τις χειρότερες αντιδράσεις στον κοροναϊό έχουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις του ιού από νωρίς. Και αυτό οδηγεί στη θανατηφόρα καταιγίδα κυτοκίνης σε έναν επιλεγμένο αριθμό».

(Russell Blaylock: Οι μάσκες προσώπου ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τους υγιείς). Δημοσιεύθηκε στις 14 Μαΐου 2020 στο Technocracy News & Trends.

(4) Αυτή η άμεση επανείσοδος των ιών στις ρινικές διόδους μπορεί να συμβάλει στη μετανάστευσή τους στον εγκέφαλο. (1, 2)

«Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο ιός μπορεί να εισέλθει στον εγκέφαλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις εισέρχεται στον εγκέφαλο μέσω των οσφρητικών νεύρων, τα οποία συνδέονται απευθείας με την περιοχή του εγκεφάλου που ασχολείται με την πρόσφατη μνήμη και ενοποίηση της μνήμης. Φορώντας μάσκα, οι εκπνεόμενοι ιοί δεν θα μπορέσουν να διαφύγουν και θα συγκεντρωθούν στα ρινικές διόδους και στα οσφρητικά νεύρα και θα μετακινηθούν στον εγκέφαλο».

1) Baig AM et al. Στοιχεία του ιού COVID-19 που στοχεύει στο ΚΝΣ: Κατανομή ιστών, αλληλεπίδραση ξενιστή-ιού και προτεινόμενοι νευροτροπικοί μηχανισμοί. ACS Chem Neurosci 2020; 11: 7: 995-998.

Baig AM et al. Evidence of the COVID-19 virus targeting the CNS: Tissue distribution, host-virus interaction, and proposed neurotropic mechanisms. ACS Chem Neurosci 2020;11:7:995-998.

2) Wu Y et al. Εμπλοκή του νευρικού συστήματος μετά από μόλυνση με COVID-19 και άλλους κοροναϊούς. Brain Behavior, and Immunity.

Wu Y et al. Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other coronaviruses. Brain Behavior, and Immunity.

3) Perlman S et al. Εξάπλωση ενός νευροτροπικού κοροναϊού ποντικού στο ΚΝΣ μέσω των τριδύμων και οσφρητικών νεύρων . Virology 1989; 170: 556-560.

Perlman S et al. Spread of a neurotropic murine coronavirus into the CNS via the trigeminal and olfactory nerves. Virology 1989;170:556-560.

(5) Η χρήση της μάσκας προσώπου μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους και να μειώσει τα επίπεδα οξυγόνου.

Μια πρόσφατη μελέτη που περιελάμβανε 159 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας ηλικίας 21 έως 35 ετών, διαπίστωσε ότι το 81% ανέπτυξε πονοκεφάλους από τη χρήση μάσκας προσώπου… Δηλαδή, μείωση της οξυγόνωσης του αίματος (υποξία) και αύξηση του CO2 στο αίμα (υπερκαπνία). Είναι γνωστό ότι η μάσκα N95, εάν φοριέται για ώρες, μπορεί να μειώσει την οξυγόνωση του αίματος έως και 20% . Και η σωστή οξυγόνωση του αίματος είναι απαραίτητη για την ενέργεια, τη διανοητική απόδοση, την προσοχή, τη συγκέντρωση και την ψυχική ευεξία.

Ong JJY et al. Πονοκέφαλοι που σχετίζονται με ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό - Μια διασταυρούμενη μελέτη μεταξύ των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή υγείας κατά τη διάρκεια της COVID-19. Headache 2020; 60 (5): 864-877. )

(6) Η χρήση μάσκας προσώπου αναγκάζει κάποιον να εισπνέει το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που οι πνεύμονες προσπαθούν να αποβάλουν με την εκπνοή.

Αυτό με τη σειρά του, μειώνει την ανοσοαπόκριση, επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των επιθηλιακών κυττάρων (κύτταρα στους πνεύμονες και τα αιμοφόρα αγγεία) και μειώνει ποσότητα ανταλλαγής οξυγόνου στις κυψελιδικές μεμβράνες. Από το άρθρο:

«Η υπερκαπνία, η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο αίμα και στους ιστούς, συμβαίνει συνήθως σε σοβαρές οξείες και χρόνιες αναπνευστικές ασθένειες και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η υπερκαπνία επηρεάζει αρνητικά την φυσική ανοσία, την άμυνα του ξενιστή, την αποφυγή του πνευμονικού οιδήματος και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Η επιθηλιακή δυσλειτουργία των αεραγωγών είναι ένα χαρακτηριστικό της προχωρημένης πνευμονικής νόσου…. Αυτές οι αλλαγές στην έκφραση του γονιδίου υποδεικνύουν ότι η υπερκαπνία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των βρογχικών επιθηλιακών κυττάρων με τρόπους που μπορεί να συμβάλουν σε κακές κλινικές εκβάσεις σε ασθενείς με σοβαρές οξείες ή προχωρημένες χρόνιες πνευμονοπάθειες. Αυτό μπορεί σαφώς να έχει αρνητικό αντίκτυπο με μια ασθένεια όπως το COVID-19».

«Hypercapnia Alters Expression of Immune Response, Nucleosome Assembly and Lipid Metabolism Genes in Diferentiated Human Bronchial Epithelial Cells».

S. Marina Casalino-Matsuda, NaizhenWang, Peder T. et al. Nature, Scientific Reports, 10-09-2018. https://www.nature.com/articles/s41598-018-32008-x.pdf

(7) Η χρήση μάσκας προσώπου μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μολύνσεων.

Με την χρήση της μάσκας προκαλείται πτώση των επιπέδων οξυγόνου στο αίμα (υποξία), η οποία σχετίζεται με εξασθένηση της ανοσίας. Μελέτες έχουν δείξει ότι η υποξία μπορεί να αναστείλει τον τύπο των κύριων ανοσοκυττάρων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των ιογενών λοιμώξεων που ονομάζονται CD4 + Τ-λεμφοκύτταρα. Αυτό συμβαίνει επειδή η υποξία αυξάνει τα επίπεδα μιας ένωσης που ονομάζεται παράγοντας εισαγωγής υποξίας-1 (hypoxia inducible factor-1 - HIF-1), η οποία αναστέλλει τα αμυντικά Τ-λεμφοκύτταρα και διεγείρει ένα ισχυρό ανοσοανασταλτικό κύτταρο που ονομάζεται T-regs.

Αυτό διευκολύνει την μόλυνση από οποιοδήποτε νοσογόνο παράγοντα, συμπεριλαμβανομένου του ιού της COVID-19 και καθιστά πολύ πιο σοβαρές τις συνέπειες αυτής της μόλυνσης.

Στην ουσία, η μάσκα μπορεί να σας δημιουργήσει αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων και εάν αυτό συμβεί, να έχετε πολύ σοβαρότερες εκδηλώσεις.

Επιπλέον, η μειωμένη οξυγόνωση μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη του καρκίνου.

1) Shehade Η, et al. «Ο υποξία που προκαλείται από τον παράγοντα-1 ρυθμίζει αρνητικά τη λειτουργία Th1». J Immunol 2015; 195: 1372-1376.

2) Westendorf AM et al. «Η υποξία ενισχύει την ανοσοκαταστολή αναστέλλοντας τη λειτουργία των τελεστικών κυττάρων CD4 + και προάγοντας τη δράση του Treg». Cell Physiol Biochem 2017; 41: 1271-84.

3) Sceneay J et al. «Η ανοσοκαταστολή που βασίζεται στην υποξία συμβάλλει στην προμεταστατική θέση». Oncoimmunology 2013; 2: 1 e22355.)

(8) Το να φοράει κανείς μάσκες προσώπου είναι μια διαρκής υπενθύμιση ότι πρέπει να φοβόμαστε αυτόν τον αόρατο εχθρό ή το «τέρας», όπως το χαρακτηρίζουν κάποιοι πολιτικοί.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρήση μάσκας ενισχύει την ανησυχία και το φόβο για την COVID-19. Ακόμη και όταν βρίσκεστε σε δημόσιο χώρο χωρίς μάσκα, βλέποντας ότι οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω φορούν μάσκες, αφήνει μια αίσθηση αγωνίας. Ο φόβος, η ανησυχία και το άγχος είναι ισχυρά ανοσοκατασταλτικά συναισθήματα. Αυτός είναι ένας άλλος παράγοντας που σχετίζεται με τα ανοσοκατασταλτικά αποτελέσματα της μάσκας του προσώπου.

Δείτε το βιβλίο με τίτλο, Cytokines : Stress and Immunity (2η έκδοση, 2007), και ιδιαίτερα το Κεφάλαιο 2 με τίτλο «Ανησυχείτε μέχρι θανάτου; Ανησυχία και ανοσοαπορύθμιση στην υγεία και τον ιό HIV». Είναι ενδιαφέρον ότι ο ιός HIV προκαλεί ιογενή λοίμωξη όπως και ο SARS-C0V-2 (COVID-19).

ΤΙ ΛΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Στις 27 Απριλίου 2020, το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Ventura County California δημοσίευσε μια περίληψη για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τη χρήση της μάσκας προσώπου (σύνδεσμος στο τέλος αυτής της ενότητας). Ένα πράγμα που προειδοποιούν είναι ότι το ευρύ κοινό αγοράζει και χρησιμοποιεί μάσκες N-95, λόγω της έλλειψης ΜΑΠ για ιατρικό προσωπικό. Αυτή είναι πολύ σοφή συμβουλή. ( https://www.simivalley.org/home/showdocument?id=22324 )

Στο δημοσίευμα αναφέρονται επίσης ορισμένα, άλλα περιορισμένα, οφέλη της πρόληψης της μετάδοσης, που χαρακτηρίζονται αρκετά καλά από αυτό το απόσπασμα:

«Υπάρχει ένα πολύ μικρό προστατευτικό πλεονέκτημα να φοράτε ιατρική μάσκα σε αντίθεση με το να μην φοράτε τίποτα σε μια κοινότητα. Ο κίνδυνος μόλυνσης από ιούς μειώνεται κατά 6%. Όταν τόσο οι ασθενείς όσο και οι υγιείς φορούν ιατρική μάσκα σε μια οικογένεια, ο κίνδυνος μειώνεται κατά 19%. Υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση ιατρικών μασκών για σύντομα χρονικά διαστήματα από ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα όταν βρίσκονται σε παροδικές καταστάσεις υψηλού κινδύνου».

Υπάρχουν πολλά επιστημονικά στοιχεία που αφορούν την αποτελεσματικότητα των μασκών και προειδοποιούν το ευρύ κοινό εναντίον της χρήσης μάσκας προσώπου. Δειγματοληπτικά, αναφέρουμε τα εξής:

ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ (CDC)

• «Με την επιβολή της σχεδόν καθολικής δημόσιας χρήσης των υφασμάτινων και ιατρικών μασκών στο Γουχάν της Κίνας κατά τη διάρκεια της περιόδου γρίπης 2019-2020 και στο ξέσπασμα του COVID-19 που ακολούθησε, η επιδημία εξαπλώθηκε σχεδόν ανεξέλεγκτη».

• «Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι (μάσκες υφασμάτων)… μπορεί ακόμη και να αυξήσουν τον κίνδυνο μόλυνσης λόγω της υγρασίας, της διάχυσης των υγρών και της κατακράτησης των ιών. Η διείσδυση των σωματιδίων μέσω του υφάσματος αναφέρεται ότι είναι υψηλή. Συμπερασματικά, οι κοινές μάσκες υφάσματος δεν θεωρούνται προστατευτικές έναντι των αναπνευστικών ιών και η χρήση τους δεν πρέπει να ενθαρρύνεται».

ΕΘΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΥΓΕΙΑΣ (NIH)

• «Το συχνό πλύσιμο και το στέγνωμα της υφασμάτινης μάσκας μπορεί να μειώσει την ικανότητα διήθησης της μάσκας».

Optical microscopic study of surface morphology and filtering efficiency of face masks:

BRITISH MEDICAL JOURNAL

• «Η κατακράτηση υγρασίας, η επαναχρησιμοποίηση της μάσκας υφασμάτων και η φτωχή διήθηση μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης».

• «Ο ιός μπορεί να επιβιώσει στην επιφάνεια της μάσκας του προσώπου».

• «Είναι δυνατή η αυτο-μόλυνση μέσω επαναλαμβανόμενης χρήσης και της ακατάλληλής αφαίρεσης της μάσκας».

British Medical Journal (BMJ: «Είναι δυνατή η αυτό-μόλυνση μέσω επαναλαμβανόμενης χρήσης και της ακατάλληλης αφαίρεσης [της μάσκας]».

Η ως άνω μελέτη με τίτλο «A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers», δημοσιεύθηκε στο BMJ στις 22 Απριλίου 2015. To 2020, οι 9 συγγραφείς της επανήλθαν με μία κοινοποίησή της στο φως της πανδημία της COVID-19.

CALIFORNIA, AIR RESOURCES BOARD

• Τα υφαντικά υλικά (που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των μασκών) μπορεί να περιέχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες και βαφές (δηλ. φορμαλδεΰδη). Δεν υπάρχει διαθέσιμη έρευνα σχετικά με την ασφάλεια της αναπνοής μέσω υλικών αυτού του είδους, αλλά η φορμαλδεΰδη είναι ένα αέριο που μπορεί να ερεθίσει τα μάτια, τη μύτη, το λαιμό και τους πνεύμονες ενός ατόμου ή να προκαλέσει εκδήλωση άσθματος, ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Η παρατεταμένη έκθεση σε φορμαλδεΰδη μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΥΓΕΙΑΣ»

• «Η δημόσια χρήση της μάσκας υφασμάτων μπορεί να δημιουργήσει μια λανθασμένη αίσθηση ασφάλειας και εφησυχασμού με συνέπεια οι άνθρωποι να παραμελούν άλλες πρακτικές υγιεινής».

AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS

• «Οι χειρουργικές και οι υφασμάτινες μάσκες δεν φιλτράρισαν αποτελεσματικά τον ιό SARS–CoV-2 κατά τη διάρκεια βήχα από μολυσμένους ασθενείς… το μέγεθος και οι συγκεντρώσεις του SARS–CoV-2 στα αερολύματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του βήχα είναι άγνωστα. Οι Oberg και Brousseau απέδειξαν ότι οι χειρουργικές μάσκες δεν εμφάνισαν επαρκή απόδοση φιλτραρίσματος των αερολυμάτων με διάμετρο 0,9 - 2,0 και 3,1 μm. Ο Lee και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι σωματίδια 0,04 έως 0,2 μm μπορούν να διεισδύσουν σε χειρουργικές μάσκες. Το μέγεθος του σωματιδίου SARS–CoV από το ξέσπασμα 2002–2004 εκτιμήθηκε από 0,08 έως 0,14 μm. υποθέτοντας ότι το SARS-CoV-2 έχει παρόμοιο μέγεθος, οι χειρουργικές μάσκες είναι απίθανο να φιλτράρουν αποτελεσματικά αυτόν τον ιό».

Annals of Internal Medicine. https://annals.org/aim/fullarticle/2764367

(ΣτΕ: Η μελέτη ως άνω μελέτη «Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS–CoV-2: A Controlled Comparison in 4 Patients» δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Annals of Internal Medicine στις 7 Ιουλίου 2020, αλλά αποσύρθηκε από την Σύνταξή της, χωρίς πειστικές εξηγήσεις).

Συνολικά, σ’ αυτή τη μελέτη καταγράφονται 18 επιχειρήματα και μελέτες κατά της αποτελεσματικότητας και της χρήσης μάσκας και 10 που δείχνουν περιορισμένο όφελος. Μετά από προσεκτικό έλεγχο των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων, μπορεί κανείς να τοποθετηθεί εναντίον της χρήσης της, με εξαίρεση το ιατρικό προσωπικό σε κλινικό περιβάλλον ή τα άτομα φροντίζουν ή επισκέπτονται ασθενείς που βήχουν ή φταρνίζονται.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ Russell Blaylock, MD

«Απ’ αυτή την επισκόπηση καθίσταται φανερό ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι η χρήση μάσκας οποιουδήποτε είδους μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πρόληψη της εξάπλωσης αυτού του ιού. Το γεγονός είναι (α) ότι αυτός ο ιός είναι μια σχετικά καλοήθης λοίμωξη για τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού και (β) ότι το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας κινδύνου θα επιβιώσει από την μολυσματική ασθένεια, εάν αφεθεί ο ιός να εξαπλωθεί στον πιο υγιή πληθυσμό και φτάσουμε γρήγορα στα όρια του επιπέδου της ασυλίας της αγέλης, πράγμα που θα τερματίσει αυτή την πανδημία και θα αποτρέψει την επιστροφή στην κανονικότητα.

Μέχρι τότε, πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που ανήκουν στις ομάδες κινδύνου, αποφεύγοντας τις στενές επαφές μαζί τους, ενισχύοντας την ανοσία τους με ό,τι ενδυναμώνει την κυτταρική ανοσία τους και, γενικά, με την φροντίδα τους. Κανένας δεν πρέπει να επιτίθεται και να προσβάλει εκείνους που έχουν επιλέξει να μην φορούν μάσκα, δεδομένου ότι αυτές οι μελέτες υποδηλώνουν ότι αυτή είναι η σοφή επιλογή».

ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες τις πληροφορίες, πρέπει να τεθούν κάποιες αυτονόητες ερωτήσεις:

Ποιο θα μπορούσε να είναι το πιθανό κίνητρο της προώθησης του «αφηγήματος» για τις μάσκες προσώπου και της επιβολής της υποχρεωτικής χρήσης τους;

Πώς συνδέεται αυτό το κίνητρο με τα «διατάγματα» του κατ’ οίκον εγκλεισμού;

Γιατί συνεχίζεται η ακραία πρακτική της «κοινωνικής αποστασιοποίησης» και της μάσκας προσώπου;

Κάνω μια υπόθεση με τη μορφή δύο ερωτήσεων. Ως υπόθεση σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί πέρα από κάθε σκιά αμφιβολίας. Αλλά την αποδέχομαι και την διατυπώνω ως υπόθεση προς έρευνα. Στο τέλος, κάθε άτομο πρέπει να αποφασίσει για τον εαυτό του:

Ερώτηση 1: Εάν κάποιος θέλει να αποτρέψει τον πληθυσμό από το να αποκτήσει ανοσία της αγέλης (κάτι που θα ενίσχυε παραπέρα την ανάγκη και την επιθυμία για εμβόλιο), ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχει;



Ερώτηση 2: Εάν κάποιος θέλει να εμποδίσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν φυσική ανοσία, διατηρώντας τους υγιείς και τους νέους ανθρώπους σε κατάσταση «αποκλεισμού», και εάν θέλει να αυξήσει τις πιθανότητες για εκδήλωση ενός δεύτερου κύματος του ιού σε λίγους μήνες, πώς θα μπορούσαν να αυξηθούν οι πιθανότητες μόλυνσης των υγιών ώστε να διασφαλιστεί η εκδήλωση ενός δεύτερου κύματος αμέσως μόλις απαλλαγούν από την καραντίνα και αρχίσουν να «αναμειγνύονται»;

Οι καταλληλότερες απαντήσεις σ’ αυτές τις δύο ερωτήσεις είναι:

Απάντηση Α. Με την καταστολή του ανοσοποιητικού τους συστήματος μέσω του εκφοβισμού, της απώλειας εισοδήματος, της έλλειψης άσκησης, της στέρησης της έκθεσης στον ήλιο και της επιβολήw της μάσκας προσώπου όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού και στο χώρο της εργασίας τους ή στα σχολεία.

Απάντηση Β. Με τον κατ’ οίκον εγκλωβισμό των νέων και υγιών ανθρώπων και την επιβολή της «κοινωνικής αποστασιοποίησης» μεταξύ τους.

Αν συνδυάσατε την ερώτηση 1 με την απάντηση Β και την ερώτηση 2 με την απάντηση, τότε «καλώς ήλθατε» στον αυξανόμενο αριθμό ελεύθερων και κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων.

Πολλοί άνθρωποι έχουν τραβήξει τη χρήση της μάσκας και την κοινωνική απομάκρυνση, στα άκρα. Άνθρωποι που φορούν μάσκες, στο δρόμο υπό καυτή ζέστη, που οδηγούν μόνοι τους το αυτοκίνητό τους, που περπατούν κάτω από μη-γεμάτα πεζοδρόμια ή σε ένα πάρκο… Ο σκοπός της αναφοράς αυτών των παραδειγμάτων δεν είναι να επιδοκιμάσω ή να αποδοκιμάσω τα άτομα που φοβούνται υπερβολικά ή δεν γνωρίζουν τη βλάβη που μπορεί να τους προκαλέσει η μάσκα. Αυτά τα άτομα έχουν εξαπατηθεί από μια [τρομοκρατική] προπαγάνδα που λειτουργεί με απολύτως, γελοία, εξωφρενικά και ανακριβή μοντέλα, καλλιεργώντας τον φόβο. Με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι που ζουν υπό καθεστώς παράλογων φόβων να βλάπτονται σωματικά και συναισθηματικά.

Τα μειωμένα επίπεδα οξυγόνου θα αυξήσουν το άγχος, την κόπωση και την θόλωση του εγκεφάλου, θα μειώσουν την ικανότητα μάθησης λόγω μειωμένου οξυγόνου στον εγκέφαλο, θα αποδυναμώσουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα και μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο ρυθμό και σοβαρότητα όλων των τύπων λοιμώξεων, όχι μόνο COVID-19.

Οι συστάσεις των CDC: Τα παιδιά να φορούν μάσκες στα σχολεία

Οι φωτογραφίες από σχολικές αίθουσες, με παιδιά που φορούν μάσκες προσώπου προκαλούν αποτροπιασμό από πολλές απόψεις. Ωστόσο, τα CDC στην επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών τους (19 Μαΐου 2020) που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα τους, με τίτλο «Ζητήματα για τα Σχολεία», συνιστά τη μάσκα στα παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω [γιατί όχι 3 ή 4 ή 5 ή 6 ετών και άνω;], λέγοντας ουσιαστικά: «Διδάξτε και ενισχύστε τη χρήση της μάσκας προσώπου». Στην ίδια ανάρτηση, σημειώνεται:

«Οι υφασμάτινες μάσκες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται:

Από παιδιά κάτω των 2 ετών

Από όποιον έχει δυσκολία στην αναπνοή.

Από όποιον είναι ανίκανος να αφαιρεί την υφασμάτινη μάσκα χωρίς βοήθεια»

Και πολλοί στην κυβέρνηση και στο εκπαιδευτικό σύστημα επαναλαμβάνουν αυτές τις παράλογες συστάσεις. Η γνώμη μου, που βασίζεται στα επιστημονικά δεδομένα, που μόλις εξετάστηκαν, είναι ότι αυτό αποτελεί τεράστιο λάθος. Ο εξαναγκασμός των παιδιών να φορούν μάσκες προσώπου έχει τη δυνατότητα να τους προκαλέσει μακροχρόνια ψυχολογική, συναισθηματική και σωματική βλάβη. Προωθεί τον υπερβολικό φόβο των μικροβίων (φοβία) και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Τα μειωμένα επίπεδα του οξυγόνου θα αυξήσουν το άγχος, την κόπωση και την θόλωση του εγκεφάλου, θα μειώσουν την ικανότητα μάθησης λόγω μειωμένου οξυγόνου στον εγκέφαλο, θα αποδυναμώσουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα και μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση του αριθμού και της σοβαρότητας όλων των τύπων λοιμώξεων, και όχι μόνο της COVID-19. Ξέρουμε ότι τα παιδιά διατρέχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο επιπλοκών από την COVID-19. Αλλά, η επιβολή της μάσκας προσώπου θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξήσει αυτό το επίπεδο κινδύνου.

Η διδασκαλία των παιδιών θα πρέπει να τα βοηθάει να συνειδητοποιήσουν ότι η ενίσχυση του ανοσοποιητικού τους συστήματος μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και την καταπολέμηση των μικροοργανισμών (ιών και μικροβίων), και ότι αυτό μπορούν να το πετύχουν κάποιες πρακτικές υγιεινής (με την υγιεινή διατροφή, την άσκηση και την τήρηση των κανόνων καθαριότητας), πράγμα που θα συνέβαλε πολύ στην ενδυνάμωση τους με θετικές και πρακτικές γνώσεις που μπορούν να μάθουν και να χρησιμοποιούν στη ζωή τους.

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

Καθώς μαθαίνουμε για τις τραγικά λανθασμένες υπερβολικές «προβλέψεις» με την εφαρμογή «αλγοριθμικών μοντέλων», την ανακριβή και αναξιόπιστη κωδικοποίηση και τους υπολογισμούς των θανάτων από [και όχι, με] COVID-19 που μεγεθύνουν τους αριθμούς, τα μεγάλα ποσοστά των ατόμων που είναι ήδη άνοσα επειδή είχαν τη λοίμωξη και έχουν αναρρώσει, και εκείνων που δεν γνωρίζουν καν ότι ήταν άρρωστοι, συνειδητοποιούμε ότι το ποσοστό θνησιμότητας από την COVID-19, σε κανένα μέρος δεν προσεγγίζει το ποσοστό που μας έκαναν να πιστεύαμε. Στη συνέχεια, υπάρχουν:

• Τα «λάθη» που έγιναν με την αποστολή στα γηροκομεία, στα κέντρα μακροχρόνιας περίθαλψης και στα ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων, ηλικιωμένων νοσοκομειακών θετικών ασθενών με COVID [ΣτΕ: προκειμένου να απελευθερωθούν νοσοκομειακά κρεβάτια για το –«αναμενόμενο κύμα» – των νεότερης ηλικίας ασθενών από COVID-19, πράγμα που προκάλεσε επιδημία θανάτων στον πληθυσμό αυτών των κέντρων που ήταν ήδη επιβαρυμένος με πολλαπλά σοβαρά υποκείμενα νοσήματα].

• Τα «λάθη» που έγιναν σε πολλές περιπτώσεις με την εφαρμογή αχρείαστων διασωληνώσεων. [δηλαδή, όπως υποστηρίζουν πολλοί γιατροί, μεταξύ των οποίων και ο διακεκριμένος Ιταλός καθηγητής της νανοπαθολογίας Stefano Montanari «μια επίθεση στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα με την παροχή οξυγόνου υπό πίεση που οξείδωνε –κατέστρεφε– τα αναπνευστικά κύτταρα των ασθενών και τους οδηγούσε στο θάνατο», κι αυτό προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένας ιός που πλήττει το… ανώτερο αναπνευστικό σύστημα – εξ’ ου και η έκφραση ότι «μεταδίδεται ώμο με ώμο»].

Είμαι σίγουρος, ότι ύστερα από μια αναδρομική ανάλυση όλων αυτών των παραγόντων, θα συνειδητοποιήσουμε ότι η θνησιμότητα από την COVID-19 είναι παρόμοια ή υποδεέστερη από τη «φυσιολογική» θνησιμότητα της εποχικής γρίπης και της πνευμονίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να θεωρούμε την COVID-19 ως μια σοβαρή απειλή για την υγεία. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι 50.000 έως 80.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χειμώνα μόνο από γρίπη και πνευμονία.

Η μεγαλύτερη ανησυχία μου αφορά την καταστροφή της οικονομίας, την απώλεια των θέσεων εργασίας, το κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων, τις επιπτώσεις στην έγγαμη σχέση και στις οικογένειες, τις διαταραχές της ψυχικής υγείας, τις ασθένειες που σχετίζονται με το άγχος, τους θανάτους λόγω απόγνωσης και απώλειας της ελπίδας, τους θάνατοι των ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία για καταστάσεις όπως τα καρδιακά προβλήματα, η υψηλή αρτηριακή πίεση και ο καρκίνος (πρόσβαση που θα είχαν υπό τις συνήθεις συνθήκες).

Αυτές είναι συνέπειες όσων σφαλμάτων έχουμε ήδη κάνει. Και εάν συνεχίσουμε να αποδεχόμαστε τα φληναφήματα της δήθεν «επιστήμης» και να αγνοούμε τα στοιχεία και τα δεδομένα της επιστήμη και τις εμπειρίες των γιατρών της «πρώτης γραμμής», σίγουρα θα προκαλέσουμε πολύ περισσότερο κακό.

Dr Alan Palmer